Новости общества

11:37 МСК
Новости раздела
Общество

Главой межрегионального управления Росимущества в РТ и Ульяновской области стал Альберт Хайрутдинов

11:22, 30.07.2018
Главой межрегионального управления Росимущества в РТ и Ульяновской области стал Альберт Хайрутдинов
Фото: drogganoye.tatarstan.ru

Альберт Хайрутдинов назначен главой Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Татарстане и Ульяновской области.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник, приказ о его назначении подписал министр экономического развития России Максим Орешкин 24 июля.

С 2009 года Хайрутдинов был заместителем руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты