Главой межрегионального управления Росимущества в РТ и Ульяновской области стал Альберт Хайрутдинов

Альберт Хайрутдинов назначен главой Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Татарстане и Ульяновской области.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник, приказ о его назначении подписал министр экономического развития России Максим Орешкин 24 июля.

С 2009 года Хайрутдинов был заместителем руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

