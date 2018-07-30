Главой межрегионального управления Росимущества в РТ и Ульяновской области стал Альберт Хайрутдинов
Альберт Хайрутдинов назначен главой Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Татарстане и Ульяновской области.
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник, приказ о его назначении подписал министр экономического развития России Максим Орешкин 24 июля.
С 2009 года Хайрутдинов был заместителем руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.
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