Гильмутдинов объяснил, почему голосовал за языковой законопроект

Депутат Госдумы от Татарстана и глава комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что поддержал законопроект о родных языках, потому что не мог изменить его по-другому.

«Если я не буду участвовать в разработке законопроекта, ну и чего я добьюсь? Ну наши еще 30—40 голосов проголосуют против этого законопроекта, но они же не определяют судьбу этого законопроекта. Я вообще был бы отстранен от участия в рабочей группе», — приводит слова Гильмутдинова корреспондент «Реального времени».

Депутат также отметил, что те решения, которых удалось достигнуть, на данном этапе вполне приемлемы. При этом Гильмутдинов добавил, что депутаты выполнили поручение президента РФ. По нему было необходимо обеспечить родителей учеников правом выбора родного языка.

По словам Гильмутдинова, 69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного, еще 29% — русский.

Напомним, Госдума РФ приняла закон об изучении родных языков 25 июля. Спустя три дня он был одобрен Советом Федерации.