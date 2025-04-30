Премьер Индии Моди не приедет в Москву на юбилей Победы из-за обострения с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил поездку в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в связи с обострением ситуации на границе с Пакистаном. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Поводом для отмены визита стало нападение боевиков на туристов на индийской территории Джамму и Кашмир, ответственность за которое взяла группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России организацией «Лашкар-и-Тайба».

Моди заявил о готовности нанести ответный удар, предоставив военным полную свободу действий. Власти Пакистана предупредили, что любое вторжение со стороны Индии будет встречено решительным ответом.

Матвей Гавриков