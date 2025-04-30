В Кайбицком районе возбуждено уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Фото: Ирина Плотникова

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 29 апреля на территории Кайбицкого района и повлекшего гибель двух человек, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ход и результаты предварительного следствия находятся на контроле прокуратуры Кайбицкого района.

Напомним, что прошлой ночью в Кайбицком районе на трассе М-12 «Восток» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 20-летний водитель легкового автомобиля Kia не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом.

Матвей Гавриков