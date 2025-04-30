В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали шесть пожаров

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За минувшие сутки, 29 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали шесть пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 18 выездов по ложным вызовам и 9 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.



Анастасия Фартыгина