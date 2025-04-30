Казань заняла восьмое место в рейтинге городов России по числу кинозальных мест

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики «Яндекса» составили рейтинг российских городов по количеству мест в кинозалах, проанализировав данные о покупках билетов с декабря 2021 года по январь 2025 года. Казань вошла в десятку лидеров, заняв восьмую строчку с 9 125 местами.

В рейтинге Москва лидирует с 129 000 местами, второе место у Санкт-Петербурга (51 000 мест). В тройке также Екатеринбург с 14 707 местами. За Казанью следуют Пермь (9 108) и Воронеж (8 991).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование показало, что самое популярное место в среднестатистическом зале — девятый ряд, девятое кресло. Предпочтения зрителей зависят от размера зала: в малых и средних залах чаще выбирают последние ряды, в больших — центральные места.

Среднестатистический зал насчитывает девять рядов по 17 мест. Большинство зрителей (в два раза чаще, чем одиночные посетители) приобретают по два билета на сеанс. Заказы на пять и более билетов составляют менее 3% от общего числа продаж.

Напомним, что в России спрогнозировали возвращение голливудского кино в течение 1–3 лет.

Матвей Гавриков