В Татарстане назначили новых начальников ОМВД по Сабинскому и Тюлячинскому районам

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане назначены новые руководители в отделах МВД. Заместитель министра внутренних дел Алексей Завгороднев представил личному составу новых глав ОМВД России по Тюлячинскому и Сабинскому районам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Подполковник полиции Фарит Гатауллин теперь возглавляет отдел МВД по Сабинскому району, а майор полиции Ильнар Зиннатуллин — отделение МВД по Тюлячинскому району.

Алексей Завгороднев пожелал новым руководителям успешной работы и эффективного взаимодействия с коллегами. Он выразил уверенность, что их опыт и знание ситуации в районах помогут решать задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фарит Гатауллин: выпускник Казанского юридического института МВД, начал службу в 2007 году. Ранее занимал должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции в Сабинском районе. Награжден медалями МВД «За отличие в службе».

Ильнар Зиннатуллин: также выпускник Казанского юридического института МВД, начал службу в 2005 году. Ранее был заместителем начальника отделения МВД в Тюлячинском районе. Награжден медалью «Суворова» и несколькими медалями МВД «За отличие в службе».

Анастасия Фартыгина