В Татарстане назначили новых начальников ОМВД по Сабинскому и Тюлячинскому районам
В Татарстане назначены новые руководители в отделах МВД. Заместитель министра внутренних дел Алексей Завгороднев представил личному составу новых глав ОМВД России по Тюлячинскому и Сабинскому районам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Подполковник полиции Фарит Гатауллин теперь возглавляет отдел МВД по Сабинскому району, а майор полиции Ильнар Зиннатуллин — отделение МВД по Тюлячинскому району.
Алексей Завгороднев пожелал новым руководителям успешной работы и эффективного взаимодействия с коллегами. Он выразил уверенность, что их опыт и знание ситуации в районах помогут решать задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.
- Фарит Гатауллин: выпускник Казанского юридического института МВД, начал службу в 2007 году. Ранее занимал должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции в Сабинском районе. Награжден медалями МВД «За отличие в службе».
- Ильнар Зиннатуллин: также выпускник Казанского юридического института МВД, начал службу в 2005 году. Ранее был заместителем начальника отделения МВД в Тюлячинском районе. Награжден медалью «Суворова» и несколькими медалями МВД «За отличие в службе».
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