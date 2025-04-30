Медучреждения Татарстана переходят на особый режим работы на майские праздники
Государственные медицинские учреждения Татарстана в период с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будут продолжать работу в особом режиме, чтобы обеспечить население республики необходимой медпомощью.
Стационары функционируют круглосуточно. Госпитализация будет проводиться по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания. Усилен прием в диагностических и приемных отделениях для обеспечения своевременного оказания помощи.
Родильные дома также работают без выходных и в круглосуточном режиме.
Взрослые поликлиники принимают пациентов с 8.00 до 18.00. В их работе задействованы процедурные кабинеты, кабинеты неотложной помощи, лаборатории, дневные стационары и отделения диагностики. Вызовы на дом принимаются до 17.00. В праздничные дни проводится диспансеризация, профосмотры, наблюдение за хроническими заболеваниями и вакцинация.
- Женские консультации, входящие в состав поликлиник, работают по общему графику.
- Травматологические пункты оказывают помощь круглосуточно независимо от места проживания пациента.
- Детские поликлиники работают с 8.00 до 18.00. В них функционируют прививочные и процедурные кабинеты, травмпункты, дневные стационары, рентгенкабинеты и лаборатории.
- Взрослые и детские стоматологические поликлиники принимают пациентов с 9.00 до 18.00.
Напомним, что в июне жители Татарстана смогут отдыхать 12 дней благодаря празднованию Курбан-байрама, Дня России и переносу выходных дней.
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