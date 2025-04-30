CNL: рост числа независимых книжных магазинов во Франции замедлился после пандемии

В 2024 году во Франции открылось 129 независимых книжных магазинов, закрылись — 72

В 2024 году во Франции открылось 129 независимых книжных магазинов, закрылись — 72. Об этом говорится в свежих данных Национального книжного центра (CNL), опубликованных к 27-му фестивалю независимых книжных продавцов, который прошел 26 апреля во Франции, Бельгии и Швейцарии. Еще 60 магазинов сменили владельцев. Несмотря на чистый прирост в 57 точек, темпы роста замедлились.

С 2021 по 2023 годы ежегодно открывались в среднем 150 магазинов. Всего за три года после пандемии с 2021 по 2024 годы появилось 687 новых точек — почти в два раза больше, чем в период с 2017 по 2020 годы. Однако показатель 2024 года значительно ниже среднего уровня трехлетнего бума, который составлял 108 новых магазинов в год. Из 72 закрывшихся магазинов 40% открылись после 2017 года, еще 7% были переданы новым владельцам. С 2017 по 2022 годы количество закрытий оставалось стабильным — от 30 до 40 в год. В 2023 году эта цифра выросла до 60.

Причинами снижения темпов роста эксперты называют рост расходов и конкуренцию с онлайн-продажами новых и подержанных книг. В 2024 году 74% новых магазинов были универсальными, остальные — узкоспециализированными или объединяли несколько направлений. Около половины новых точек специализировались на комиксах, не включая мангу. Некоторые открылись в районах, где раньше не было книжных, другие — усилили конкуренцию в уже насыщенных местах.

В 2024 году укрепился тренд на книжные с зоной для чая или кофе. Количество таких магазинов удвоилось за два года. В 2024 году 32 новых магазина открылись с подобной зоной, это каждый четвертый из всех новых и каждый третий — среди универсальных. Три из пяти новых магазинов открылись в населенных пунктах с численностью менее 15 тыс. человек.

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Екатерина Петрова