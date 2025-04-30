В Татарстане утвержден график национальных праздников на 2025 год
В Татарстане утвержден календарный график республиканских праздников традиционной культуры на 2025 год. Об этом сообщил Минкульт Татарстана.
Мероприятия проводятся в рамках государственной программы по поддержке национальных культур и направлены на популяризацию и сохранение самобытности народов, проживающих в регионе.
Среди ключевых событий:
- 24 мая — Русский народный праздник «Каравон» (село Никольское Лаишевского района);
- 31 мая — Республиканский праздник марийской культуры «Семык» (село Починок Кучук Кукморского района);
- 15 июня — Республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» (село Кильдюшево Тетюшского района);
- 21 июня — Татарский народный праздник «Сабантуй» (Казань);
- 28 июня — Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» (Нурлат);
- 29 июня — Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» (село Ципья Балтасинского района);
- 5 июля — Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» (Зеленодольск);
- 19 июля — Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» (село Зюри Мамадышского района);
- 20 июля — Республиканский детский мусульманский Сабантуй (село Бурбаш Балтасинского района).
По итогам 2024 года общее число участников наземных мероприятий составило свыше 110 тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрели около 1,7 миллиона зрителей.
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