В Татарстане утвержден график национальных праздников на 2025 год

Фото: Мария Зверева

В Татарстане утвержден календарный график республиканских праздников традиционной культуры на 2025 год. Об этом сообщил Минкульт Татарстана.

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы по поддержке национальных культур и направлены на популяризацию и сохранение самобытности народов, проживающих в регионе.

Среди ключевых событий:

24 мая — Русский народный праздник «Каравон» (село Никольское Лаишевского района);

31 мая — Республиканский праздник марийской культуры «Семык» (село Починок Кучук Кукморского района);

15 июня — Республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» (село Кильдюшево Тетюшского района);

21 июня — Татарский народный праздник «Сабантуй» (Казань);

2 8 июня — Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» (Нурлат);

29 июня — Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» (село Ципья Балтасинского района);

5 июля — Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» (Зеленодольск);

19 июля — Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» (село Зюри Мамадышского района);

20 июля — Республиканский детский мусульманский Сабантуй (село Бурбаш Балтасинского района).

По итогам 2024 года общее число участников наземных мероприятий составило свыше 110 тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрели около 1,7 миллиона зрителей.

Матвей Гавриков