«Люди думают, что с ними это не случится»: молодежь Татарстана заменила «гастролеров» в автоугонах

Фото: Реальное время

Чаще крадут машины и квадроциклы

В России наблюдается снижение числа автоугонов и уменьшение активности угонщиков-гастролеров, однако тревожной тенденцией становится «омоложение» преступников. В МВД по Татарстану отметили, что похищениями все чаще занимаются несовершеннолетние, движимые желанием погреться, снять вирусный контент или испытать острые ощущения.

Всего в Татарстане за три месяца текущего года зафиксировано 11 краж автомобилей и мототехники, в основном квадроциклов, против 13 за аналогичный период прошлого года. Угон транспортных средств в целом также значительно сократился — до 36 случаев (на 18 меньше, чем в прошлом году), при этом раскрываемость превысила 95%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшее число угонов регистрируется в крупных городах республики — Казани (14 фактов) и Набережных Челнах (семь случаев), где раскрываемость составляет 96% и 100% соответственно.

В МВД подчеркнули, что чаще всего жертвами угонщиков становятся владельцы отечественных автомобилей, которые либо разбирают их на металлолом, либо угоняют ради коротких поездок.



— Значительная часть угонов происходит из-за безответственности автовладельцев. Они считают свои старые автомобили никому не нужными, зачастую оставляют их припаркованными с незапертыми дверями, — заявил врио замначальника Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Александр Ширшов.

МВД обратило внимание на проблему оставления в салоне автомобилей денег и ценных вещей, привлекающих воров. В Казани уже зафиксировано пять случаев краж из автомобилей на суммы от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Ширшов, отметил, что владельцы часто беспечно оставляют ценности в бардачках и подлокотниках. В ведомстве напомнили, что раскрытие таких преступлений затруднено, поскольку злоумышленники тщательно заметают следы.

«Многие угоны совершаются ради так называемого «хайпа»

— Молодые люди, гуляя вечером или ночью, замерзая или просто не желая идти домой, видят автомобиль, проверяют ручки, обнаруживают открытый салон, садятся и заводят его. В большинстве случаев не требуется никаких сложных манипуляций, поскольку управление машиной находится в свободном доступе, — отметил Ширшов.

Непредсказуемость таких угонщиков, склонных к безрассудному вождению, усугубляется действующим в крупных городах республики запретом на погоню.

— В некоторых случаях угон остается незамеченным, машина просто тихо исчезает. Но бывает и так, что угонщики попадают в ДТП. Преследование таких автомобилей не осуществляется, потому что у нас в Казани негласно действует запрет на преследование машин, — рассказал замначальника отдела — начальник отделения по раскрытию краж и угонов автомототранспорта УУР МВД по РТ Фарит Бурганов.

Ширшов добавил, что на молодежь влияют соцсети и «многие угоны совершаются ради так называемого «хайпа».

— У нас в Елабуге была группа подростков, которая, совершив угон, снимала все на видео. Мы сразу узнали, куда они едут и с кем. Молодцы, — посмеялся Бурганов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Полиция напомнила, что, даже если автомобиль используется в небольшом населенном пункте, это не повод пренебрегать его безопасностью.

— Часто автовладельцы рассуждают так: «Это же село, все друг друга знают, кто будет угонять?» Конечно, такие преступления раскрываются, но удивляет такая безалаберность. Люди думают, что с ними это не случится, — заключил Бурганов.

Рената Валеева