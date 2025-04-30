«Люди думают, что с ними это не случится»: молодежь Татарстана заменила «гастролеров» в автоугонах
Чаще крадут машины и квадроциклы
В России наблюдается снижение числа автоугонов и уменьшение активности угонщиков-гастролеров, однако тревожной тенденцией становится «омоложение» преступников. В МВД по Татарстану отметили, что похищениями все чаще занимаются несовершеннолетние, движимые желанием погреться, снять вирусный контент или испытать острые ощущения.
Всего в Татарстане за три месяца текущего года зафиксировано 11 краж автомобилей и мототехники, в основном квадроциклов, против 13 за аналогичный период прошлого года. Угон транспортных средств в целом также значительно сократился — до 36 случаев (на 18 меньше, чем в прошлом году), при этом раскрываемость превысила 95%.
Наибольшее число угонов регистрируется в крупных городах республики — Казани (14 фактов) и Набережных Челнах (семь случаев), где раскрываемость составляет 96% и 100% соответственно.
В МВД подчеркнули, что чаще всего жертвами угонщиков становятся владельцы отечественных автомобилей, которые либо разбирают их на металлолом, либо угоняют ради коротких поездок.
МВД обратило внимание на проблему оставления в салоне автомобилей денег и ценных вещей, привлекающих воров. В Казани уже зафиксировано пять случаев краж из автомобилей на суммы от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Ширшов, отметил, что владельцы часто беспечно оставляют ценности в бардачках и подлокотниках. В ведомстве напомнили, что раскрытие таких преступлений затруднено, поскольку злоумышленники тщательно заметают следы.
«Многие угоны совершаются ради так называемого «хайпа»
— Молодые люди, гуляя вечером или ночью, замерзая или просто не желая идти домой, видят автомобиль, проверяют ручки, обнаруживают открытый салон, садятся и заводят его. В большинстве случаев не требуется никаких сложных манипуляций, поскольку управление машиной находится в свободном доступе, — отметил Ширшов.
Непредсказуемость таких угонщиков, склонных к безрассудному вождению, усугубляется действующим в крупных городах республики запретом на погоню.
Ширшов добавил, что на молодежь влияют соцсети и «многие угоны совершаются ради так называемого «хайпа».
— У нас в Елабуге была группа подростков, которая, совершив угон, снимала все на видео. Мы сразу узнали, куда они едут и с кем. Молодцы, — посмеялся Бурганов.
Полиция напомнила, что, даже если автомобиль используется в небольшом населенном пункте, это не повод пренебрегать его безопасностью.
— Часто автовладельцы рассуждают так: «Это же село, все друг друга знают, кто будет угонять?» Конечно, такие преступления раскрываются, но удивляет такая безалаберность. Люди думают, что с ними это не случится, — заключил Бурганов.
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