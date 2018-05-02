Дорога в Борисково: бывшие элитные дачи, разрушенная мечеть и варварская реновация слободы

Отрывок из книги «Казань из окон трамвая». Часть 1-я: как изменялась Старо-Татарская слобода

Фото: На фото – трамвайные рельсы Екатерининской линии у дома мещан Ахмеровых

В мае выходит книга краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». Ранее в нашей интернет-газете уже выходили несколько отрывков произведения, посвященных Александровскому пассажу. С разрешения автора «Реальное время» публикует главу «Дорога в Борисково», посвященную истории городского района, раскинувшегося на левом побережье Среднего Кабана. В первой части исследователь рассматривает, как изменялась со временем Старо-Татарская слобода.

Дачный поселок, ставший промзоной

Тема следующего моего сюжета несколько выпадает из цикла рассказов, которые объединены под общим условным названием «Трамвай и море». Он посвящен строительству трамвайной линии до поселка Борисково, завершенному в 1963 году, на закате хрущевской эпохи. Постройка этого пути стала возможной только после того, как в ходе работ по обустройству объектов инженерной защиты Казани были обвалованы берега озера Средний Кабан, а уровень грунта вокруг водоема поднят земснарядами на несколько метров. Получился береговой уступ, по кромке которого в конце пятидесятых годов прошла магистральная улица Техническая, а 7 ноября 1959 года по левой набережной Среднего Кабана до завода «Искож» было запущено движение трамваев третьего маршрута. В 1963 году эта ветка будет продлена до поселка Борисково, и после очередной перенумерации по ней пойдут вагоны третьего и восьмого маршрутов.

Это дальнейшее развитие старой Екатерининской линии трамвая было обусловлено возникновением в районе Среднего Кабана в середине двадцатого столетия целого ряда промышленных предприятий, главным из которых был завод «Теплоконтроль». Между прочим, этот, сегодня самый неблагоустроенный с точки зрения экологии район считался до революции элитным дачным поселком, но добраться сюда было тогда весьма непросто. Трамваи Екатерининской линии ходили только в район нынешней площади Вахитова, дальше начиналась заболоченная пойма Среднего Кабана, и приличных дорог тут попросту не было. Вот как описывает Габдулла Тукай в своей поэме «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» воображаемое путешествие своего героя Карахмета на трамвае Екатерининской линии от Сенной площади до Среднего Кабана:

Опустили руки долу — в тот же миг,

Как нарочно, на углу трамвай возник.

Влез в вагон без промедленья Карахмет,

С пересадкою потребовал билет.



Проводили великана всем гуртом:

«Охрани его, Аллах, в пути святом!»

Полетел трамвай, как ветер, и, резва,

Покатилась с ним бок-о-бок Голова.



Вдруг — отвага пробудилась — от ларьков

Забрехали псы базарных мясников,

Сворой кинулись, дурные, под смешки:

«Не догнать вам, крючкохвостые, Башки!»



Как скакун, как оперенная стрела,

Унеслась она с «безбожного» угла.

Мчит вагон, стуча по рельсам… Малыши

Вслед Башке, шаля, швыряют голыши…



Справа минули «Дом книги» впопыхах,

Слева минули газету «Аль Ислах»,

День прошел, уж третий день проходит, — вот

Промелькнул большой Крестовников завод;



Дня седьмого занимается заря, —

Докатили до глухого пустыря.

Встал как вкопанный вагон и не идет,

Голова все дальше катится, вперед.

«Мы доехали до места или нет?» —

Из вагона вопрошает Карахмет.

«Выходи скорей, — кричит ему Башка, —

Цель желанная теперь уже близка.



Ты пешком пройди немного, о герой!

Это — озеро Кабан перед тобой.

Есть колодец заколдованный на дне,

Див там прячется — на самой глубине»…

Пароход «Джигит». На его борту отчетливо видны инициалы — «О.Э.П.». Это — Оскар Эдуардович Петцольд, владелец пивоваренного завода «Восточная Бавария». Фото pastvu.com



Чтобы без проблем добраться до дачных поселков в дальнем углу Среднего Кабана, проще всего было воспользоваться водным транспортом. Кстати, речной трамвай в Казани появился задолго до трамвая электрического. Еще в 1868 году сын купца-старообрядца Николая Свешникова Алексей основал «Легковое пароходство по озерам Ближнего и Дальнего Кабана». Пароходики, ходившие по озерам, были совсем маленькими, а носили они названия, какие не сразу забудешь — тут были и «Джигит», и «Дачник», и «Восточная Бавария», и даже «Бобчинский» с «Добчинским».

В 1890 году дети А.Н. Свешникова основали пароходное товарищество «Дети А.Н. Свешникова», тогда же стараниями Оскара Петцольда на Дальнем Кабане появились два ресторана, танцплощадка, кумысолечебница и «прочие места для общественных увеселений».

До революции в дальнем углу Среднего Кабана работали ресторанчики, лодочная станция, кумысолечебница и «прочие места для общественных увеселений». Фото pastvu.com



Озеро Средний Кабан и сегодня завершается глухим заливом в виде подковы, который из-за большой глубины прозван «Чертовым углом». Именно здесь, в сотне метров от дачи Серебрянникова, 4 августа 1895 года с большой помпой был открыт загородный сад «Аркадия», в котором сосредоточивалась концертная и развлекательная деятельность дворянской и купеческой Казани. О том, как гуляли в «Аркадии», описано в «Казанском Эхе» за 1905 год: «На аллеях теснотища. Публика гуляет, перебирая ногами в такт одновременно с грохочущим медью военным оркестром. Из ресторана несутся визг и хохот. Ни одного свободного столика, и всюду графины с водкой, самых разнообразных величин, звон рюмок и стаканов, и вечный пьяный клик: «Человек! Еще!!!»

Добраться до «Чертова угла» можно было всего за пятнадцать копеек — ровно столько стоил билет на пароход, который приобретали в кассовой будке, что располагалась у Булачной плотины примерно там, где сейчас стоит театр им. Г. Камала. Кстати, неподалеку находилась трамвайная остановка «Пески». Если договориться с командой, можно было проехать и за пять копеек. Были и «мусульманские пароходы», их звали «Паша» и «Бытыр» — в них были обустроены специальные каюты без коек, сплошь устланные коврами.

Берег «Чертова угла» в начале двадцатого столетия. В советские годы территория заповедного сада «Аркадия» станет промышленной зоной



С первого дня своего существования «Аркадия» снискала весьма сомнительную славу. Вот что писала та же газета «Казанское Эхо»: «На открытии сада «Аркадия» была обворована масса посетителей. У многих исчезли часы, бумажники, кошельки, цепочки. У госпожи Аскерольд увели даже любимицу-болонку. Во вторник ювелирный магазин Климова в «Пассаже» продал одних только часов на 700 рублей, покупатели были все лица, обобранные на открытии сада». Спустя ровно полвека криминал еще вернется в эти места, но в ином, куда более зловещем, качестве, — и об этом я расскажу очень скоро… (будет в следующей части, — прим. ред.).

Среди исследователей довольно часто ведутся споры о времени закрытия пароходного движения по Кабану. Находились даже весьма сомнительные «очевидцы», которые утверждали, что плавали на старых пароходах по Среднему Кабану аж в середине 1920-х годов. Другие говорят, что легковое пароходство закрылось в связи с Первой мировой войной. Увы, и те и другие неправы…

На самом деле, все было по-иному: в 1916—1917 годах участок водоема между Средним Кабаном и Ботанической протокой пересекла железнодорожная магистраль «Екатеринбург — Казань» (введенная в строй в 1927 году, но это не меняет сути), и под ней была сооружена арка-тоннель, в которую ни один из ходивших по озерам пароходов пройти не мог. Вероятно, это вызвало сильное недовольство заинтересованного купечества, но никаких документов на сей счет не сохранилось. А возможно, к семнадцатому году купцам было уже не до того.

Возведение в 1916—1917 годах арки-тоннеля под железной дорогой «Казань — Екатеринбург» положило конец пароходству на Среднем Кабане



…А нынешние прогулочные катера, что бегают по Нижнему и Среднему Кабану, не имеют ничего общего со своими историческими прототипами — их совсем небольшие габариты позволяют им протиснуться даже и в эту весьма тесную арку.

К лету 1917 года закрылись рестораны и кафе в «Чертовом углу», а сад «Аркадия» прекратил свое существование. Правда, живописные луга и дубовые рощи на берегах Среднего Кабана еще некоторое время оставались излюбленным местом отдыха казанцев. Но в середине двадцатого столетия город пришел и сюда — это место превратилось в промышленную зону, и от былой богатейшей здешней природы не осталось следа…

В 1950-х годах промышленные предприятия подошли вплотную к месту бывшего сада «Аркадия» и «Чертову углу», и от богатейшей здешней природы не осталось следа



Вот что писал о начале строительства Казанского завода «Теплоконтроль» один из его ветеранов: «…1947 год. Минуя центр города и узкие окраинные улочки, машина выехала в пригородную зону. Остановилась, не доезжая километра два до поселка Борисково. Вышедшие из машины люди внимательно осматривали местность — почти ровную, без оврагов и пригорков. Слева — озеро Кабан, по берегам которого лепились домики поселка Калинино. Справа — болотистая равнина, поросшая камышом и травами. Узкой лентою тянулась в сторону Борисково гужевая, с рытвинами, дорога. Неподалеку от нее — поле, засеянное картофельной ботвой и капустными листьями. У болота мирно паслось стадо. Словом, типичный сельский пейзаж. Именно это место было выбрано для строительной площадки будущего завода. Этому способствовало прежде всего близкое расположение железнодорожной станции «Казань» и разъезда «Вахитово», что позволило сократить затраты на сооружение коммуникаций, железнодорожных и трамвайных путей, необходимых новому заводу. Наличие людских ресурсов в поселках Борисково, Первомайский, Горки, Калинино, уже включенных к этому времени в городскую черту, создавало благоприятные условия для обеспечения завода рабочей силой».

Насчет скорой прокладки трамвайной линии к «Теплоконтролю» автор слегка погорячился — трамвай придет в эти места значительно позже, и к тому же это произойдет в два этапа — в 1959 году «тройка» пойдет от парка Горького до перекрестка современных улиц Технической и Модельной, в 1963-м — линию дотянут и до поселка Борисково.

В 1963 году линию трамвая продлят по улицам Технической и Фрезерной, вдоль завода «Теплоконтроль» до поселка Борисково. Остановка «Улица Авангардная» находилась напротив одной из проходных предприятия (на фото справа)

Трамвайный узел в Старо-Татарской слободе

С 1959-го по 1963 год по «борисковской ветке», помимо «тройки», еще ходила (от улицы Газовой) «вторая десятка», но в последующие годы основным трамвайным маршрутом здесь надолго станет восьмой, а третий трансформируется в пиковую линию. Он пройдет от того же Борисково, но разворачиваться будет в Старо-Татарской слободе — по улицам Тукая, Татарстан, Каюма Насыри и Фатыха Карима.

У мечети Марджани. На заднем плане (где автобус) — конечная «тройки». 1988 г. Фото pastvu.com



Работая над этой главой, я перебрал несколько фотографий, сделанных в начале семидесятых годов прошлого века Ниязом Халитом и Георгием Фроловым, еще задолго до моего знакомства с Георгием Валентиновичем. Перебрал — и как будто возвратился в знакомые с детства места. Вот Казаковская мечеть, своим массивным минаретом издали немного смахивающая на обезглавленную колоколенку. Мечеть эту я застал — мимо нее мы едва ли не еженедельно ездили трамваем в речной порт.

Казаковская мечеть и улица Татарстан в начале 1970-х годов. Фото Нияза Халита



Стояла она на углу улиц Татарстан и Нариманова — говорили, на месте старого татарского кладбища. Врезалось в память, как ее ломали — с помощью экскаватора, причем, помню, строение очень долго не поддавалось тяжелым ударам гири.

Снос Казаковской мечети. Фото Георгия Фролова. Лето 1975 г.



Все эти подробности сохранились в памяти только благодаря тому, что как раз в дни сноса Казаковской мечети мы с отцом ходили на детский фильм в кинотеатр имени Габдуллы Тукая на исторической Юнусовской площади. Так получилось, что до начала сеанса оставалось еще очень много времени (кажется, больше двух часов), и пока мы ждали, успели обойти все окрестности.

Кинотеатр имени Габдуллы Тукая на Юнусовской площади. 1974 г.



Почему-то запомнился высокий забор у сталинки «Татваленка», а за ним — какая-то стройка. То ли это возводили театр Камала, то ли наоборот — разбирали остатки трамвайной электростанции. Кстати, ни в одном из источников не зафиксировано точное время демонтажа этого исторического и весьма значимого в контексте нашего рассказа строения. Во всяком случае, в конце шестидесятых годов оно еще существовало — об этом свидетельствует фото, сделанное в 1968 году.

К концу шестидесятых годов от старой трамвайной электростанции оставался лишь один корпус, переоборудованный в 1933 году под тяговую подстанцию, предназначенную для запитки прилегающего участка контактных сетей трамваев второго, третьего, четвертого, шестого, и восьмого маршрутов. Фото pastvu.com



Очень хорошо помню, что трамвайные пути тогда лежали не на центральной осевой линии улицы Татарстан, а значительно ближе к сталинке «Татваленка» — между путями и жилыми домами шла зеленая полоса бульвара — а машины ходили со стороны бывших номеров «Булгар».

Бульварная зона за трамвайными путями начиналась от сталинки «Татваленка». Фото pastvu.com



Бульвар этот упирался в деревянную будку автоматического стрелочного поста, оборудованного на оживленном перекрестке улиц Тукаевской и Татарстан, где было самое запутанное в тогдашней Казани сплетение трамвайных путей — вагоны расходились сразу по шести возможным направлениям.

На перекрестке улиц Тукая и Татарстан трамваи расходились сразу по шести направлениям. Фото pastvu.com



На языке трамвайщиков это называется «полное пересечение трамвайных путей» — и практиковалось оно на этом участке очень долго: начиная со второй половины тридцатых годов и заканчивая 2013-м годом. В интересующий нас период через этот узел ходили трамваи второго маршрута (Вокзал — улица Волкова), третьего (Борисково — улица Каюма Насыри), четвертого (Вокзал — улица Газовая), шестого (Меховой комбинат — улица Газовая), седьмого (Вокзал — Речной порт) и восьмого (улица Ершова — Борисково). После ликвидации кольца у Комбината здоровья в начале 2000-х годов здесь найдут приют еще и трамваи пятого и двенадцатого маршрута, а «тройка», уступив им свой традиционный разворот в Татарской слободе, пойдет по Тукая от Борисково к вокзалу.

Полное пересечение путей на перекрестке улиц Татарстан и Тукая. 2008 г.



А теперь переместимся в 1975 год и глазами Георгия Фролова внимательно рассмотрим тот же перекресток, но с противоположной стороны улицы Тукая. Строений на противоположной стороне улицы Татарстан давно уже нет — на месте дома Усманова (справа) сегодня безобразная железобетонная «многоножка» — бизнес-центра «Тахлес», а по левую сторону в 1981 году был разбит сквер.

Перекресток улиц Тукая и Татарстан в 1974 году. Фото Г.Фролова



Перекресток улиц Тукая и Татарстан был наиболее оживленным, а запомнился он мне почему-то по чарующему запаху свежих перемячей, что продавались на углу (примерно там, где на снимке Фролова изображен автобус): в начале 1970-х их продавали еще в двухэтажном бревенчатом домике, а затем торговая точка переместилась на первый этаж углового девятиэтажного дома. Удивительно, но эта маленькая пекарня действует и сегодня, а неповторимый вкус здешних перемячей как будто сохранился с тех времен. Лично я до сих пор считаю, что здесь выпекают лучшие перемячи в нашем городе.

А за углом от перемячного цеха, на совсем маленькой улочке Зайни Султана в старинном полукаменном доме располагалась тогда пряничная фабрика, куда наш класс как-то водили на экскурсию (где мы объелись свежими пряниками). Кстати, кондитерское производство в этом доме тоже сохранилось до наших времен.

По улице Султана от пряничной фабрики можно было выйти прямо к мечети Марджани

Несколько фактов из жизни Старо-Татарской слободы времен позднего СССР. Новое время — возрождение или все же утрата исторической среды?

Буквально через полсотни метров от пряничной фабрики улица Султана упиралась в бывшую Закарьевскую, которая как в семидесятые годы, так и сегодня носит имя татарского просветителя Каюма Насыри. В этих местах даже в поздние советские годы еще сохранялся особый микромир со своими неписанными правилами. Некоторые мои товарищи по школе с детства проживали в этих краях и не дадут мне соврать — криминала на улице Каюма Насыри и в близлежащих переулках почти что и не было, напротив, с малых лет здесь прививалось уважительное отношение к старшему поколению и к традиционным национальным обычаям своего народа. На закате советской эпохи тут еще жили в своем подавляющем большинстве внуки и правнуки тех торговцев и ремесленников, что до революции составляли основную массу населения слободы. А потомков знатных купеческих фамилий к тому времени оставались лишь считанные единицы.

Несмотря на то, что еще в годы войны татарское население слободы было сильно разбавлено рабочими многочисленных эвакуированных предприятий, здесь еще и в семидесятые годы для удовлетворения бытовых потребностей местное население пользовалось в основном, татарским языком. Скорее всего, именно это, однородное в своей основе, этническое окружение смогло сохранить особый микромир слободы. Здесь превалировала татарская речь. Характерным являлось употребление татарских слов в речи русских и представителей иных национальностей, проживавших в слободе, а часть из них общалась и на татарском языке с его носителями. Например, массовые игры детей на улице проходили в основном на татарском языке.

Патриархальный уклад жизни этого околотка резко контрастировал даже с нравами, царившими в соседних микрорайонах той же Старо-Татарской слободы. Здесь всегда было тихо, спокойно и уютно. Привычную тишину в определенное время нарушал лишь голос муэдзина с мечети Марджани, призывающий народ на молитву.

Панорама Старо-Татарской слободы на закате советского периода. На переднем плане в нижней части снимка — трамвайный состав третьего маршрута на улице Каюма Насыри. Фото pastvu.com



Такой и осталась Старо-Татарская слобода в моей памяти — неблагоустроенной и даже запущенной, но с сохранявшейся неповторимой культурно-исторической средой и вековыми национальными традициями. К 2000 году по программе ликвидации ветхого жилья ее жителей расселили в разные концы Казани, а это уникальное место на долгие годы оказалось заброшенным и даже как будто никому не нужным. К тому времени, когда у властей наконец дошли руки до возрождения этого заповедника национальной старины, слобода выглядела просто ужасающе — значительная часть каменных строений была разобрана на кирпичи и представляла собой сплошные руины, несколько памятников деревянного зодчества были безвозвратно утрачены, а островком благополучия оставался лишь совсем крохотный участок у мечети Марджани.

Спешная реновация, проведенная перед Универсиадой, оставила куда больше вопросов, нежели ответов. Да, сделана прекрасная картинка для туристов, которых в этом месте хоть пруд пруди, но, на мой взгляд, вместе с коренными жителями из этих мест ушла та неповторимая аура, которая осталась в моей памяти еще с советских времен. Да и сама реконструкция исторических строений (если новоделы можно назвать историческими строениями), мягко говоря, выполнена весьма неудачно. Чего стоят одни только пластиковые окна! А старый дом купца Муллина так же мало похож на свой исторический прототип, как «…прекрасная принцесса на свое восковое изображение».

Восстановленный дом купца Муллина (справа) кроме старинного фундамента не имеет ничего общего со своим историческим прототипом (слева)



Как патриот Казани, я всегда радовался положительным переменам, произошедшим в нашем городе за последние десять-пятнадцать лет. Но почему эти перемены очень часто сопровождаются уничтожением неповторимого исторического облика многих старых районов?!

Удивляют и методы освоения исторических территорий новыми хозяевами — старые дома сначала «доводят до ручки», а потом сносят. Кстати, технология уже отработана — сначала дом отключают от тепла, света и газа, затем признают строение аварийным и исключают его из числа памятников, а потом оно чудесным образом сгорает в очередном пожаре (при этом случившееся, как правило, валят на бомжей). В последние годы положение как будто несколько выправилось, но что будет дальше, один Бог знает. Как правильно сказал когда-то Георгий Фролов: «…У новых хозяев жизни нет национальности, их национальность — это деньги…»



Но вернемся к делам трамвайным. Разворотное кольцо продолжало работать и в третьем тысячелетии — до 2008 года вокруг исторического квартала Старо-Татарской слободы еще разворачивались трамваи пятого и двенадцатого маршрутов, разворот которых на Булаке, как мы знаем, ликвидировали еще в 2002 году по требованию ГИБДД. Трамваем в центре города тогда уже почти никто не пользовался — вагоны шли пустыми, редко-редко в салоне можно было увидеть двух-трех человек.

Один из последних вагонов двенадцатого маршрута у мечети Марджани. 2008 г.



В этом месте почему-то хочется вспомнить прошлое былой Екатерининской линии и привести фотографию, сделанную за 100 лет до появления первой, тоже у мечети, правда, последняя снята по другую сторону улицы Татарстан — у Сенного базара.

Трамвай Екатерининской линии у Сенной мечети. 1911 г. Фото pastvu.com



Помнится, заброшенные рельсы разворотного трамвайного кольца еще какое-то время ржавели на проезжей части улиц Каюма Насыри и Фатыха Карима, и лишь незадолго перед Универсиадой в ходе работ по реновации Старо-Татарской слободы эти пути были разобраны.

Демонтаж трамвайных путей на улице Каюма Насыри. 2011 г.



А к Универсиаде-2013 Старо-Татарскую слободу все же отреставрировали, хорошо или худо — судить читателю, но если не считать высказанных критических замечаний, на мой взгляд, совершенно справедливых, сегодня это место выглядит красиво, нарядно и даже, я бы сказал, празднично, особенно со стороны озера Кабан.

Продолжение следует