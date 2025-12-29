74,3% россиян выбирают искусственную елку

Банк ЗЕНИТ провел опрос среди клиентов и сотрудников о новогодних привычках

Фото: Мария Зверева

Банк ЗЕНИТ провел опрос среди клиентов и сотрудников о новогодних привычках — как украшают дом, какую елку выбирают, сколько планируют потратить и без чего праздник не ощущается праздником.

К выбору елки подходят практично: 74,3% ставят искусственную, 15,9% — живую, а 9,8% обходятся без елки. Подход к ее обновлению также умеренный: чаще всего елку меняют, когда она придет в негодность (46,2%), еще 23,5% — раз в 5–10 лет.

Новогодние украшения обновляют с учетом разумной необходимости: 19,2% время от времени покупают пару новых игрушек, 17,8% — раз в пару лет, 16,5% — ежегодно. По бюджету на покупку декора лидируют два варианта: 44% готовы потратить 2000–5000 руб., 43,7% — до 1000 .

На траты на подарки большая часть опрошенных (54,7%) закладывает 1000–3000 на человека. Ещё 18,2% держатся в пределах «до 1000», 13,8% планируют 3000–6000 , а 4,7% сообщили, что подарки не дарят.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Самая заметная статья расходов — праздничный стол: 50,2% планируют потратить 5000–10 000, еще 19,5% — больше 10 000. Однако для многих праздники ощущаются как повышенная нагрузка на бюджет. 27,6% говорят, что траты выше обычного, но не критичны, 23,0% — что приходится серьезно планировать покупки, 18,1% — что к концу месяца нужно экономить, а 28,4% отмечают, что после праздников денег практически не остается.

В топе того, без чего нельзя представить себе Новый год: семья и друзья (22,6%), елка (22,2%), мандарины (18,5%). Праздничное настроение дополняют важные детали: снег и мороз (9,3%), бокал шампанского (9%) и самое новогоднее блюдо — салат «Оливье» (9,6%), обошедший основного конкурента «Селедку под шубой».

Также обязательными элементами праздника оказались новогоднее кино (ожидаемо лидирует «Ирония судьбы, или С легким паром!»), гирлянды и праздничное убранство города, бой курантов и новогоднее обращение президента, праздничный салют. Среди ярких ответов: путешествия и долгие прогулки, счастливые лица детей, ощущение волшебства — загадывание желаний и надежды на лучшее.