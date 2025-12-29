Солнечные вспышки могут подарить россиянам полярные сияния в новогоднюю ночь

Ученые дали прогноз относительно возможного проявления геомагнитных эффектов

Фото: Реальное время

Минувшей ночью на Солнце произошла серия вспышек, включая две сильные вспышки класса M, которые могут повлиять на геомагнитную обстановку на Земле. Об этом в понедельник сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно‑земной физики РАН.

Первая вспышка уровня M4.2 была зафиксирована в 01:39 мск, вторая — уровня M2.2 — в 03:02 мск. В результате этих событий в космическое пространство было выброшено облако плазмы средней величины. По данным моделирования, оно может коснуться Земли краем в ночь на 1 января.

Ученые дали прогноз относительно возможного проявления геомагнитных эффектов. Наиболее высокая вероятность наблюдения полярных сияний ожидается в северо‑западных регионах России: в Мурманске, Архангельске, Карелии, Ленинградской области и Санкт‑Петербурге. Для центральной части страны вероятность явления остается невысокой — событие оценивается как средней силы, а траектория движения облака плазмы проходит с заметным отклонением от Земли.

Реальное время / realnoevremya.ru

После примерно двухнедельного затишья на восточном краю светила наблюдается постепенный выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей. Их присутствие выдают яркие магнитные петли, поднимающиеся из‑за солнечного горизонта.



Рената Валеева