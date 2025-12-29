Солнечные вспышки могут подарить россиянам полярные сияния в новогоднюю ночь
Ученые дали прогноз относительно возможного проявления геомагнитных эффектов
Минувшей ночью на Солнце произошла серия вспышек, включая две сильные вспышки класса M, которые могут повлиять на геомагнитную обстановку на Земле. Об этом в понедельник сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно‑земной физики РАН.
Первая вспышка уровня M4.2 была зафиксирована в 01:39 мск, вторая — уровня M2.2 — в 03:02 мск. В результате этих событий в космическое пространство было выброшено облако плазмы средней величины. По данным моделирования, оно может коснуться Земли краем в ночь на 1 января.
Ученые дали прогноз относительно возможного проявления геомагнитных эффектов. Наиболее высокая вероятность наблюдения полярных сияний ожидается в северо‑западных регионах России: в Мурманске, Архангельске, Карелии, Ленинградской области и Санкт‑Петербурге. Для центральной части страны вероятность явления остается невысокой — событие оценивается как средней силы, а траектория движения облака плазмы проходит с заметным отклонением от Земли.
После примерно двухнедельного затишья на восточном краю светила наблюдается постепенный выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей. Их присутствие выдают яркие магнитные петли, поднимающиеся из‑за солнечного горизонта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».