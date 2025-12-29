Госавтоинспекция Татарстана озвучила график работы в новогодние праздники
В экзаменационных и регистрационных отделениях прием граждан будет организован лишь в три дня: 3, 9 и 10 января
Госавтоинспекция Татарстана опубликовала график работы своих подразделений в период новогодних и выходных дней — с 31 декабря по 11 января. Информация размещена в официальном телеграм‑канале ведомства.
В экзаменационных и регистрационных отделениях прием граждан будет организован лишь в три дня: 3, 9 и 10 января. В остальные даты, включая канун Нового года и праздничные дни, прием не ведется.
В указанные рабочие дни подразделения ГАИ продолжат оказывать полный перечень основных услуг. Граждане смогут:
- сдавать экзамены и получать водительские удостоверения;
- регистрировать транспортные средства;
- оформлять свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов;
- подавать заявления на разрешение внести изменения в конструкцию автомобиля;
- получать свидетельства о соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности.
Ведомство рекомендует водителям заранее планировать визиты в отделения и пользоваться возможностью предварительной записи через портал «Госуслуги».
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства республики поставил задачу максимально обезопасить жителей в новогодние праздники. Особую озабоченность вызывают риски пожаров и травм от пиротехники.
