Госавтоинспекция Татарстана озвучила график работы в новогодние праздники

В экзаменационных и регистрационных отделениях прием граждан будет организован лишь в три дня: 3, 9 и 10 января

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Татарстана опубликовала график работы своих подразделений в период новогодних и выходных дней — с 31 декабря по 11 января. Информация размещена в официальном телеграм‑канале ведомства.

В экзаменационных и регистрационных отделениях прием граждан будет организован лишь в три дня: 3, 9 и 10 января. В остальные даты, включая канун Нового года и праздничные дни, прием не ведется.

В указанные рабочие дни подразделения ГАИ продолжат оказывать полный перечень основных услуг. Граждане смогут:

сдавать экзамены и получать водительские удостоверения;

регистрировать транспортные средства;

оформлять свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов;

подавать заявления на разрешение внести изменения в конструкцию автомобиля;

получать свидетельства о соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности.

Ведомство рекомендует водителям заранее планировать визиты в отделения и пользоваться возможностью предварительной записи через портал «Госуслуги».

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства республики поставил задачу максимально обезопасить жителей в новогодние праздники. Особую озабоченность вызывают риски пожаров и травм от пиротехники.

Рената Валеева