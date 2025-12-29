Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для банков за нарушение прав потребителей

Новый закон вводит прогрессивную систему наказаний

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы для кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Новый закон вводит прогрессивную систему наказаний, призванную сделать недобросовестные практики экономически невыгодными для банков. Если нарушение прав потребителей происходит впервые, Банк России ограничится направлением рекомендации об устранении выявленных недостатков.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Однако при повторном нарушении финансовая организация получит предписание и будет оштрафована на сумму до 0,1% от размера собственных средств. В случае отсутствия должной реакции на предписание или продолжения нарушений штраф может быть увеличен до 1% от размера собственных средств банка, но при этом он не может быть менее 1 млн рублей.

Как ранее комментировал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, прежние штрафы были слишком низкими, некоторым участникам рынка было проще заплатить штраф, поскольку «на недобросовестной практике они выигрывали значительно больше — суммы выгоды исчислялись сотнями миллионов рублей». Регулятор рассчитывает, что значимое наказание, превышающее недобросовестную выгоду, будет сдерживать использование «плохих практик».



Рената Валеева