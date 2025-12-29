«Волгатранснефть» оспорит взыскание 35,5 млрд рублей за разлив мазута в Черном море

Росприроднадзор оценил общий ущерб от разлива мазута почти в 85 млрд рублей

Фото: Рената Валеева

Владелец танкера «Волгонефть‑239» ЗАО «Волгатранснефть», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, обжаловало в Арбитражном суде Северо‑Кавказского округа решение нижестоящей инстанции о взыскании 35,5 млрд рублей в счет возмещения ущерба Черному морю. Жалоба принята к производству 26 декабря 2025 года, заседание назначено на 25 февраля 2026 года. Одновременно компания ходатайствовала об отсрочке уплаты госпошлины ввиду тяжелого финансового положения — суд удовлетворил это требование.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошли крушения танкеров «Волгонефть‑212» и «Волгонефть‑239», перевозивших мазут. По данным Минтранса РФ, при аварии были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, что привело к разливу топлива. В результате в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ввели режимы ЧС регионального характера, а также был объявлен федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота выявили ключевые причины происшествия. Среди них — несоблюдение капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на плавание в Азовском море и Керченском проливе, а также недостаточная квалификация экипажей, не соответствующая требованиям Минтранса России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Росприроднадзор оценил общий ущерб от разлива мазута почти в 85 млрд рублей и направил иски к владельцам судов в Арбитражный суд Краснодарского края. В августе 2025 года суд:

полностью удовлетворил требования Черноморо‑Азовского морского управления Росприроднадзора, взыскав с ЗАО «Волгатранснефть» 35,48 млрд рублей за ущерб от крушения «Волгонефти‑239»;

солидарно взыскал с ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь «Волгонефти‑212») и ООО «Каматрансойл» (владелец судна) 49,46 млрд рублей за последствия аварии с «Волгонефтью‑212».

В ноябре апелляционный суд подтвердил эти решения, отклонив жалобы компаний.

Кроме того, в августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба», постановив солидарно взыскать с владельцев танкеров 404,3 млн рублей на компенсацию расходов по ликвидации разлива. В настоящее время в суде также рассматривается иск администрации Анапы о солидарном взыскании 0,5 млрд рублей на покрытие затрат по устранению последствий аварии.

Рената Валеева