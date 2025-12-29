Лариса Долина отказалась выехать из спорной квартиры до 5 января

В случае неисполнения судебного решения выселение будет осуществлено силами судебных приставов

Певица Лариса Долина не намерена покидать спорную квартиру в районе Хамовники до 5 января, несмотря на решение суда о ее принудительном выселении. Об этом сообщила адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье — Анастасия Свириденко. Сторона покупателя запросила передачу жилья 30 декабря, однако представители артистки ответили отказом, сообщает ТАСС.

25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Полины Лурье о принудительном выселении народной артистки. Покупательница указала, что Долина продолжает проживать в квартире, которая ей уже не принадлежит, тем самым нарушая установленные правила.

Верховный суд России в итоге признал Полину Лурье законной собственницей квартиры, отменив предыдущие судебные акты, которые оставляли жилье в собственности Долиной. Певица заявляла, что при заключении сделки находилась под влиянием мошенников, однако суды не сочли эти доводы достаточными для сохранения за ней прав на недвижимость.

В случае неисполнения судебного решения выселение будет осуществлено силами судебных приставов. Они вправе вынести вещи из квартиры и передать их на ответственное хранение — расходы за эту процедуру впоследствии будут возложены на Ларису Долину.

Рената Валеева