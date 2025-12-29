В России завершился осенний призыв

Служить в армии отправилось 135 тысяч новобранцев

Фото: Динар Фатыхов

Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва граждан на военную службу в 2025 году. В Вооруженные силы России и другие войска и воинские формирования направлено 135 тысяч человек. Об этом сказано в сообщении министерства.

Особенностью нынешней призывной кампании стало внедрение государственной информационной системы — «Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет». Более 550 тысяч граждан смогли получить отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты.



Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно‑производственных подразделений, куда направлено 680 человек, а также спортивных рот — в них зачислены 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

Военнослужащие по призыву не направлялись в пункты дислокации подразделений в новых регионах РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) и не привлекались к выполнению задач СВО.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Военнослужащие, выслужившие установленные сроки, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

В декабре Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета. В ведомстве заявили, что система функционирует в штатном режиме, утечки персональных данных исключены. Несмотря на неоднократные хакерские атаки, все попытки проникновения в систему были успешно пресечены. Ранее анонимная хакерская группировка заявляла о якобы успешном взломе реестра, утверждая, что получила доступ к внутренней инфраструктуре компании‑разработчика «Микорд», находилась в системе несколько месяцев и скопировала данные. Минобороны назвало эти заявления недостоверными.

Рената Валеева