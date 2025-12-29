Автобусы до двух ночи, сбор елок и вторсырья: в мэрии Казани объяснили, как будет жить город на праздниках

Куда обращаться, если есть проблемы с вывозом мусора или уборкой снега

В новогоднюю ночь транспорт будет работать до двух ночи

— Мы прожили созидательный и в то же время неспокойный год. На подъеме наши промышленные предприятия. Справилось с вызовами и городское хозяйство. Хорошие результаты по жилищному строительству. В истории города 2025-й останется годом открытия нового уникального здания театра Камала. Реальные очертания начинает приобретать наша мечта о создании нового комфортабельного микрорайона на берегу Волги на Новой Портовой, — поделился, подводя итоги, руководитель исполкома Рустем Гильфанов.

Сегодня город готовится провожать очередной насыщенный год. Наземный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 02:00, метро — до полуночи, сообщил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

До 02:00 будет продлена работа автобусов №1, 6, 10, 10а, 15, 18, 22, 29, 30, 31, 33, 35а, 36, 45, 46, 47, 54, 55, 62, 89, 90, 91. Кроме того, изменения коснутся трамваев №5, 5а и троллейбусов №1, 3, 6, 8.

В рождественскую ночь, 7 января с 02.00, будет организована спецподача шести автобусов для посетителей Собора Казанской иконы Божией матери. Речь идет о маршрутах №10, 23, 30, 60, 89.

В праздничные дни будет работать горячая линия комитета по транспорту: +7(843)223-28-28.

Преграда для уборки снега — машины на платных парковках



Замечания по уборке снега казанцы могут направить по следующим контактам:

Открытая Казань: 236-4-123;

приложение «Открытый город»;

кол-центр мэрии Казани: 222-7-222;

чат-бот «Моя Казань» (@kznhelpbot).

— Преградой для качественной очистки от снега зачастую становится транспорт, припаркованный вдоль дорог. С 19 декабря начата работа по оповещению жителей о том, на каких участках дорог с платными парковками будет проводиться очистка от снега, — сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.



По его словам, самый проблематичный район — Ново-Савиновский. Его жители убирают автомобили неохотно. Узнать о том, где планируется очередная уборка снега, можно через push-уведомления «Казанского паркинга», уведомления в приложении «Госуслуги.Авто», аншлаги на парковках, «Яндекс.Карты», на портале kzn.ru, соцсетях администраций районов и мэрии, а также чаты домов.

Обращения по вопросам жилищно-коммунального обслуживания круглосуточно можно оставить по следующим номерам:



единая диспетчерская служба: 063;

Открытая Казань (open.kzn.ru): +7(843)236-41-23;

call-центр ЭРА: +7(843)222-7-222;

чат-бот «Моя Казань» (@kznhelpbot);

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: 223-22-33;

Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)223-21-11;

Кировский и Московский районы: +7(843)223-29-99;

Советский район: +7(843)223-20-00(24110);

Префектура «Старый город»: +7(843)223-28-88.

Куда сдать елку и вторсырье

Вывоз мусора в январские выходные будет осуществляться ежедневно, первые мусоровозы выйдут на линию уже к 08:00 1 января. К процессу привлекут дополнительную технику — число экипажей достигнет 120. Горожан попросили не парковаться около контейнерных площадок, чтобы не перекрывать путь мусоровозам.

— Правила благоустройства Казани запрещают парковку автомобилей рядом с контейнерными площадками. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей, — напомнил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

По всем вопросам, связанным с вывозом мусора, можно обратиться в:

кол-центр по тел. 260-02-40;

чат-бот @AppokmBot и т.д.

Упаковку, оставшуюся после Нового года, можно отсортировать и сдать в «желтые сетки» для вторсырья, напомнил Искандер Гиниятуллин. Ими оснащены три четверти казанских дворов. Сдать туда можно пять видов вторсырья: пластик, стекло, макулатуру, тетрапак и металл. Кроме того, в городе откроют специальные точки сбора вторсырья. Пункты на ул. Васильченко, 6, ул. Родины, 45 и ул. Центрально-Мариупольская, 49б будут работать без выходных, а на ул. Дениса Давыдова, 75 — с 5 января.

Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елки-палки» в 2026 году пройдет при поддержке СМУ-88, пункты будут установлены дополнительно в жилых комплексах застройщика. Всего в Казани откроют 18 точек сбора елок:

Советский район:

ТРЦ «Мега» (Проспект Победы, 141);

Точка сбора (ул. Родины, 45);

Сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан;

ЖК «Яратам» (ул. Бухарская, 32);

ЖК «Малиновка» (ул. Академика Завойского, 21б).



Вахитовский и Приволжский районы:

Чеховский рынок (Чехова, 2);

метро «Проспект Победы» (Зорге, 75);

ЖК «Привилегия» (ул. Братьев Касимовых, 35).



Ново-Савиновский и Авиастроительный районы:

Бульвар Белые цветы (ул. Абсалямова, 23);

Парк Континент (Ямашева, 104, к2);

«Лента» (ул. Адоратского, 21А);

ДК Ленина (ул. Копылова, 2А).



Кировский и Московский районы:

Бульвар Серова (напротив дома Серова 10а)

Точка сбора (ул. Васильченко, 6);

Арсланова, 6а ск1;

ЖК «5 звезд» (ул. Комсомольская, 2);

ЖК Richmond (ул. Приволжская, 210).



Стационары и роддома во время праздников будут работать в круглосуточном режиме. Что касается поликлиник и женских консультаций, туда с 31 декабря по 11 января можно будет попасть с 09:00 до 17:00. Стоматологии в этот период будут открыты с 09:00 до 15:00. За неотложной стоматологической помощью можно обратиться в АО «Городская стоматология» с 17.00 до 06.00 по адресу: ул. Чернышевского, 10/6.

