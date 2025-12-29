Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных судов

К ним относятся суды, чьи компетенции не закреплены международным договором РФ или резолюцией Совбеза ООН

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на исполнение в стране постановлений иностранных уголовных судов, чья компетенция не закреплена международным договором РФ или резолюцией Совбеза ООН. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, в России не подлежат исполнению приговоры и постановления, вынесенные двумя категориями судебных органов. Во-первых, это суды иностранных государств, которые были наделены полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ. Во-вторых, это международные судебные органы, чья компетенция не основана на международном договоре, подписанном Россией, или на резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Данный закон вносит изменения в статью 6 федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».

Напомним, в 2004 году Свердловский областной суд признал и принял к исполнению приговор суда области Бараня Венгерской Республики от 2001 года в отношении гражданина Д., осужденного за покушение на убийство и другие преступления к 20 годам лишения свободы. Однако впоследствии Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила постановление Свердловского облсуда. Отмена произошла из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства и норм международного права. В частности, российский суд не учел, что венгерский приговор касался лишь покушения на убийство, а не оконченного преступления, и не сослался на соответствующую часть статьи 30 УК РФ, регулирующую ответственность за покушение.

Рената Валеева