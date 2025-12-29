В Тукаевском районе Татарстана одобрен проект первой очереди логистического комплекса им. Дэн Сяопина

Он строится на участке площадью 85 гектаров на территории Биклянского и Иштеряковского поселений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане получено положительное заключение экспертизы по проекту первой очереди логистического комплекса им. Дэн Сяопина. Документ размещен на портале ГИС ЕГРЗ. Экспертиза проведена негосударственной организацией — ООО «Поволжская негосударственная экспертиза», а ее результаты внесены в реестр 28 декабря 2025 года.

Объект располагается в Тукаевском районе, в селе Биклянь. Застройщиком выступает АО «Особая экономическая зона промышленно‑производственного типа «Алабуга», а техническим заказчиком и исполнителем работ — ООО «Алабуга Девелопмент».

Проект предполагает создание современного логистического терминала, который станет важным звеном в транспортной цепочке между Россией и Китаем. По данным региональных властей, строительство первой очереди началось весной 2023 года, а на проектную мощность комплекс выйдет в 2026 году.

взято с сайта kremlin.ru

Ключевые параметры проекта:

площадь участка — 85 гектаров (территория Биклянского и Иштеряковского поселений);

общая площадь складских помещений — 100 тысяч кв. м;

железнодорожный фронт терминала — 6 путей протяженностью по 1,1 км каждый;

планируемая пропускная способность — до 8 контейнерных поездов в сутки;

годовой грузооборот — 2,4 млн тонн грузов.

Инвестиции в проект оцениваются в 51,5 млрд рублей.

Рената Валеева