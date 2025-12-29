В Казани ограничат движение и парковку в период новогодних праздников около «Чаши»

Они будут действовать до 14 января

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий будет ограничено движение и парковка транспортных средств. Соответствующее сообщение опубликовано Госавтоинспекцией города.

Они будут действовать до 00:00 14 января.

Под ограничение попадают следующие участки:

улица С. Хакима (в обе стороны) — на отрезке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова;

улица Бондаренко (в обе стороны) — от жилого дома №3 по улице С. Хакима до места примыкания к улице С. Хакима.

В сообщении ГАИ особо отмечено, что ограничения могут быть введены при необходимости — то есть их фактическое применение будет зависеть от оперативной обстановки и потребностей обеспечения безопасности в праздничный период.

Напомним, с 12 января по 31 мая 2026 года автомобилисты будут вынуждены объезжать участок Сибирского тракта вблизи домов №29 к.1, 29 к.3, 31 и 33. Причина ограничений — реконструкция старой водопроводной магистрали, необходимая для повышения надежности снабжения водой жилого сектора Советского района и ряда социально значимых объектов.

Рената Валеева