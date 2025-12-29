В Казани ограничат движение и парковку в период новогодних праздников около «Чаши»
Они будут действовать до 14 января
В Казани в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий будет ограничено движение и парковка транспортных средств. Соответствующее сообщение опубликовано Госавтоинспекцией города.
Они будут действовать до 00:00 14 января.
Под ограничение попадают следующие участки:
- улица С. Хакима (в обе стороны) — на отрезке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова;
- улица Бондаренко (в обе стороны) — от жилого дома №3 по улице С. Хакима до места примыкания к улице С. Хакима.
В сообщении ГАИ особо отмечено, что ограничения могут быть введены при необходимости — то есть их фактическое применение будет зависеть от оперативной обстановки и потребностей обеспечения безопасности в праздничный период.
Напомним, с 12 января по 31 мая 2026 года автомобилисты будут вынуждены объезжать участок Сибирского тракта вблизи домов №29 к.1, 29 к.3, 31 и 33. Причина ограничений — реконструкция старой водопроводной магистрали, необходимая для повышения надежности снабжения водой жилого сектора Советского района и ряда социально значимых объектов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».