Новости общества

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал закон о подтверждении возраста через приложение MAX

11:13, 29.12.2025

Теперь разрешено подтверждать возраст через госмессенджер при покупке сигарет, алкоголя и энергетиков

Путин подписал закон о подтверждении возраста через приложение MAX
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый порядок подтверждения возраста при приобретении ряда товаров и услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, подтвердить возраст с помощью платформы MAX можно будет в следующих случаях:

  • при покупке табака, алкоголя и энергетиков;
  • при приобретении информационной продукции;
  • при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения;
  • при участии в лотереях;
  • при посещении зрелищных мероприятий.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдума окончательно приняла закон, обязывающий УК вести домовые чаты в MAX.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также