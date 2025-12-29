Путин подписал закон о подтверждении возраста через приложение MAX
Теперь разрешено подтверждать возраст через госмессенджер при покупке сигарет, алкоголя и энергетиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый порядок подтверждения возраста при приобретении ряда товаров и услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, подтвердить возраст с помощью платформы MAX можно будет в следующих случаях:
- при покупке табака, алкоголя и энергетиков;
- при приобретении информационной продукции;
- при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения;
- при участии в лотереях;
- при посещении зрелищных мероприятий.
Ранее «Реальное время» писало, что Госдума окончательно приняла закон, обязывающий УК вести домовые чаты в MAX.
