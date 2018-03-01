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Генерал ФСБ: «Произошедшее в казанском Борисково — это уже пиковая ситуация»

07:00, 01.03.2018 36

Колонка Александра Михайлова о ночной перестрелке с пьяным дебоширом в Казани

Генерал ФСБ: «Произошедшее в казанском Борисково — это уже пиковая ситуация» Фото: tearin.ru

Ночной штурм пьяного дебошира в казанском Бронксе (поселок Борисково) закончился смертью виновника происшествия, бойца Росгвардии и ранением участкового. Событие не оставило равнодушным и генерала ФСБ в запасе Александра Михайлова. В авторской колонке «Реального времени» он рассуждает о недостатках существующей системы, которые привели к трагедии на окраине столицы Татарстана.

«Ребята сделали, что могли, и потеряли своего товарища»

Работу МВД и Росгвардии в конфликте с пьяным дебоширом пока трудно оценивать. Они оказались в положении «вторичности»: вынуждены были участвовать в ликвидации ненормального человека в его самой агрессивной фазе. Не всегда условия, в которые были поставлены сотрудники, бывают комфортны для проведения операции.

Процесс этот развивался не вчера и не позавчера. Данный персонаж, наверняка, был известен и правоохранительным органам, и общественности. Произошедшее в казанском Борисково это уже пиковая ситуация. С ним можно было и иначе разобраться. Этот персонаж был известен всем. Но ни участковый, ни другие сотрудники не могли с ним ничего сделать. В нашем государстве принято очень много законов, которые не позволяют нашим правоохранительным органам купировать негативные явления на их ранней стадии.

На сегодняшний день надо возвращаться к системе профилактики, которая позволяла бы ликвидировать подобные эксцессы на стадии зарождения. У нас в Советском Союзе люди с отклонениями психики отправлялись в места лечения, их изолировали от общества. Если человек шел на поправку, его выпускали в общество, если нет, то продолжали лечить. Сегодня же разрушена система психиатрической помощи. Мы не можем человека принудительно отправить на лечение. А таких людей обязательно нужно лечить. И это связано не только с событиями в Казани. У нас в стране очень часто возникают ситуации с тяжкими последствиями, а их субъекты всем были давно известны. Мы сами себя поставили в такие условия.

«Работу МВД и Росгвардии в конфликте с пьяным дебоширом пока трудно оценивать. Они оказались в положении «вторичности»: вынуждены были участвовать в ликвидации ненормального человека в его самой агрессивной фазе». Фото 16.мвд.рф

Нужно внимательно проанализировать подобные факты, определить роль и место не только правоохранительных органов, но и системы медицинской помощи. Очень часто общественность, которая обращается в правоохранительные органы, не может добиться решения своего вопроса, потому что принятая нормативная база исключает вмешательство структур в локальные конфликты.

Мы декриминализировали побои — сегодня это административное правонарушение. Человек избил человека, потом еще раз, получил штраф, а завтра опять совершит это преступление. Считаю, что посягательство на жизнь и здоровье человека должно считаться преступлением, а никаким не административным правонарушением. Необходимы решения не только уголовно-процессуального, но и политического характера.

К слову, в Чечне сегодня такое практически исключено. У руководителей Чеченской Республики есть политическая воля. Сегодня бывает так, что у них полицейские сводки за день состоят из двух строчек: «За истекшие сутки преступлений не произошло». Гражданские институты оказались влиятельными для воздействия на хулиганов, шпану, правонарушителей, пьяниц. Когда мы все выйдем на такой уровень, тогда жить станет легче. А пока мы вынуждены жертвовать своими сотрудниками правоохранительных органов, идущими на штурм невменяемого идиота, который не понимает, что делает.

Ребята сделали, что могли, и потеряли своего товарища. Но проблема так и не решена. Даже если одного мерзавца уничтожили, это не значит, что вопрос исчерпан. Сегодня случай произошел в Казани, завтра будет в Нижнем Новгороде, послезавтра — во Владивостоке. Принцип везде одинаков, а мы опять будем жертвовать своими людьми.

«Мы вынуждены жертвовать своими сотрудниками правоохранительных органов, идущими на штурм невменяемого идиота, который не понимает, что делает». Скриншот видео 16.мвд.рф

«Колоть, пока не придет в нормальное состояние»

Разумеется, не следует идеализировать советское прошлое, поскольку и в СССР происходили такие вещи. Даже куплетисты пели: «Вот убьют — тогда придете» («Пришла тетя в отделенье по причине избиенья. Ей сказали: «Что вы, тетя! Вот убьют — тогда придете!»). Но при этом в советское время существовала система принудительного лечения для больных людей, чего сегодня практически невозможно сделать.

Что делать, если человек находится в стрессовой ситуации в результате употребления алкоголя? Надо взять и колоть его, пока не придет в нормальное состояние. Были и вытрезвители — гуманный инструмент, когда на улице подбирали пьяницу и фактически спасали, потому что в наших суровых условиях, на морозе пьяный человек может не выжить за пределами помещения.

Сегодня на учете состоят около 3 млн человек с диагнозами «алкоголизм» или «наркомания». Значительная их часть представляет повышенную опасность для общества. Алкогольные психозы очень распространены. Не решая такую проблему, мы только усугубляем ситуацию.

Следует заметить, что за последнее время возросла агрессия у людей. И сегодня степень агрессивности значительно выше, чем в Советском Союзе. В обществе повышена возбудимость: сейчас при ДТП человек хватается за бейсбольную биту или травматический пистолет.

«Если сейчас начнут проверять пьяного дебошира, то вполне возможно, что у него было и разрешение на оружие, был и охотничий билет — до тех пор, пока ему башню не снесло и он не схватился за ружье, чтобы пострелять по людям». Фото Юлии Косолапкиной

«Угроза исходит от того оружия, которое не стоит на учете»

В Советском Союзе было другое отношение к оружию. Был, конечно, незаконный оборот, но контроль был довольно жестким. Раньше у государства и общества не было тревог по поводу оружия. На руках были исключительно охотничьи ружья. Если у кого и сохранилось боевое оружие со времен войны, то его количество было мизерным.

Военные конфликты, которые произошли на территории Российской Федерации (Первая и Вторая Чеченские войны) привели к расползанию оружия. Сегодня мы имеем дело с его неконтролируемым рынком и пытаемся что-то сделать. Но мы хотим навести порядок там, где этот порядок уже существует. Контроль идет за гражданским оружием. Мы ставим в положение полупреступников людей, которые имеют оружие вполне законно: они его купили, зарегистрировали, оно состоит на учете, их владельцы периодически проверяются. Но сегодня стоит вопрос неконтролируемого распространения оружия. Как мы ни пытались вводить дополнительные нормы по контролю за оружием у законопослушных граждан, заметных результатов так и не получили.

Что касается пьяного дебошира, нужно посмотреть, продлевал он разрешение на оружие или нет. Может быть, он его зарегистрировал на вполне законных основаниях. Процедура регистрации оружия (гладкоствольного, травматического) достаточно хорошо прописана. Но сегодня все справки покупаются. Мы вводим дополнительные условия для регистрции — принести справку из психдиспансера, наркодиспансера. Если человек на учете не состоит, то такая бумага ему выдается автоматически. Невозможно каждого человека заставить проходить психиатрическую экспертизу. Мы не можем нарушать права гражданина, ставить под сомнение его психическое здоровье, если он не попадал в поле зрения милиции и психиатров. Однако нередко мы сталкиваемся с тем, что оружие принадлежит одному, а применяет его другой. Здесь уже вопрос хранения оружия.

Все ныне существующие нормативы носят достаточно формальный и неэффективный характер. И мы должны исходить из того, что угроза исходит не от оружия, которое стоит на учете, а от того оружия, которое не стоит на учете. Если сейчас начнут проверять пьяного дебошира, то вполне возможно, что у него было и разрешение на оружие, был и охотничий билет — до тех пор, пока ему башню не снесло и он не схватился за ружье, чтобы пострелять по людям. И получал он его, возможно, вполне законно. Ни участковый, ни кто иной не имеет права ему отказать выдать разрешение, если все процедуры соблюдены. Справки принес, психических и иных отклонений нет, на учете не стоит — и необходимый тебе документ готов.

Александр Михайлов
Справка

Александр Георгиевич Михайлов

  • Родился 27 октября 1950 года в Москве.
  • Генерал-майор ФСБ запаса, генерал-лейтенант милиции в отставке, генерал-лейтенант полиции.
  • Член Совета по внешней и оборонной политике РФ, помощник депутата Госдумы РФ — генерала армии Н.Д. Ковалева (директор ФСБ 1996—1998 гг.).
  • Окончил Московский электромеханический техникум им. Мосгорисполкома в 1969 г., факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова — в 1977 г., прошел службу в Советской армии (1969—1971 гг.).
  • 1971—1974 гг. — старший техник на московском радиозаводе.
  • С 1974 г. служил в органах государственной безопасности на оперативных должностях; занимал руководящие должности, в том числе в пятом управлении КГБ СССР (политическая контрразведка); в 1989 г. назначен руководителем первой в СССР пресс-службы в органах госбезопасности; 1993—1996 гг. — начальник центра общественных связей Федеральной службы безопасности РФ; 1996—1998 гг.— первый заместитель начальника Информационно-аналитического управления Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ РФ.
  • Май 1998—май 1999 — начальник Управления информации МВД РФ.
  • Май—октябрь 1999 — руководитель Управления правительственной информации Аппарата правительства РФ.
  • С октября 1999 г. занимал должность руководителя Российского информационного центра.
  • В июле 2003 г. был назначен заместителем председателя созданного указом президента России Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (позднее — ФСКН).
  • В октябре 2008 г. вышел в отставку.
  • Проректор независимого института политических технологий «Русская школа РR»; член Академии российской словесности.
  • Сопредседатель президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами.
  • Член Союза писателей России; автор ряда книг детективного жанра и публикаций научного характера. Колумнист «Реального времени».
  • Кавалер золотого почетного знака «Общественное признание» (2003 г.); лауреат премии им. Константина Симонова, Аркадия Кашко, лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ (2002); награжден орденом Державина, медалями Шолохова, Сергея Есенина; награжден орденом Дмитрия Донского Русской православной церкви.

Происшествия Татарстан
комментарии 36

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    Абсолютно прав уважаемый автор. Профилактика и еще десять раз профилактика!
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  • Анонимно 01 марта
    Ну да, закрутить гайки. Проходили уже
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  • Анонимно 01 марта
    А есть еще федеральный закон об оружии. И в нем прописано, что при наличии двух административных правонарушений за год, лицензия на оружие у гражданина изымается. Этот "стрелок" одно точно имел, раз 10 суток сидел. Возможно имел бы и второе, если бы участковые занимались профилактикой. И изъяли бы весь его арсенал. А сейчас начнутся вопли на тему: отобрать и не пущать, и направлено это будет на нормальных и адекватных владельцев оружия.
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    Анонимно 01 марта
    Проблема в том, что на 3-4 поселка 1 участковый.
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    Анонимно 01 марта
    Так не хватает людей, не хватает!
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  • Анонимно 01 марта
    Верните вытрезвители!!!
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    Анонимно 01 марта
    Ничем они не помогут. Нужно убирать алкоголь
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    Анонимно 01 марта
    Не уберут. Слишком большие убытки пойдут после этого...
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    Анонимно 08 марта
    Уберешь официально - сразу пойдёт самогон и денатурат
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  • Анонимно 01 марта
    Изьять у частных лиц нарезное оружие и отменить спортивную охоту. Из убийства живых существ сделали развлечение.
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    Анонимно 01 марта
    Тогда уж и рыбалку отменить...
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    Анонимно 04 марта
    чего уж там, людей отменить
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  • Анонимно 01 марта
    Только оставьте участковых в покое, им и так достается, их и так катастрофически не хватает. И не надо делать из них крайних, Козлов отпущения. Они работают в рамках правового поля действующего на сегодняшний день. Товарищ генерал меняйте законы! Псих. бригады счас из дома не забирают, даже в неадекватном состоянии. Дебошира из квартиры тоже забрать нельзя.
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    Анонимно 05 марта
    Законы -это инструмент для участковых. Нельзя топором делать тонкую работу. А у нас законы старые, недоработанный, недействующие. Особенно, что касается обычной жизни граждан. Законодатели любят заниматься общими законами в областях: правила ДД (сколько раз меняют), временные пояса, продажа табака, алкоголя и т.д. А конкретных правоприменительных законов для полиции не было и нет. А еще указания. Туда не ходи, того не трогай. И бумажная работа.
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  • Анонимно 01 марта
    Когда ликвидировали милицию-убрали профилактику
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  • Анонимно 01 марта
    Бумажные енералы все знают, но жизнь другая! Земля пухом....
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  • Анонимно 02 марта
    Этот стрелок за пьянку лишён прав, потом 10 суток за пьяный дебош - и никто у него оружие не забрал. В то же время забирают оружие за неуплату автоштрафа и порванный паспорт. Может, именно поэтому гибнут сотрудники??? Из-за государственной же тупости и лени?
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  • Анонимно 02 марта
    ЗАЧАСТУЮ МЫ ЕЩЁ НЕ УМЕЕМ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРУЖИЕ...
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  • Анонимно 02 марта
    Уважаемые. Не бейте участковых. Это полицейская, ранее милицейская должность была может быть и сейчас так должностью на которую сваливалось с чем невозможно справиться в силу отсутствия нормативной базы. Что мог и может сделать участковый с бытовым пьяницей. Ничего. Только может получить дополнительное неуважение от населения. Хорошо сейчас не ставят в пример Анискина. А то его примерная деятельность подавалась пример для положительной работы. При этом не было учтено время, положение, нагрузка, и одно из важных направлений это его так называемый вес. Пример: расчёт премии за успехи в работе колхоза. Он предлагает свой порядок премирования при чём неплохой. Т. е. он имеет своё слово в правлении колхоза и к нему прислушиваются. Возраст. Он уважаемый человек в силу своего возраста, т. к. имеет жизненный опыт. Как можно добиться положительного результата от воспитательного воздействия участкового в возрасте 20-25 лет в отношении нарушителя нарушителем в возрасте дважды превышающем. Практически участковый это один в поле воин в настоящее время. Ранее были ОПОП (общественные пункты охраны порядка) и воспитанием выпивох, так называемых семейников занималось самого население в виде добровольных народных дружин. Выпивоха или семейник это такой же человек как и те что его воспитывают. Он осознаёт что завтра или в последующем ему может быть самому придётся оказывать воспитательное воздействие на себе подобных и тем самым оно осознаёт что его поведение носит характер неприязни по отношению к тем каким он сам является. Извините за такое длительное высказывание, хотя об этом можно говорить и далее. А профилактика заключается не только в оказании какого воздействия на правонарушителя со стороны правоохранительных органов, а так же отношением общественности к деяниям носящим не совсем положительный характер. Полковник милиции в отставке. Начинал рядовым.
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    Анонимно 02 марта
    Да никто и не думал "бить". Наш участковый (из того же ОП) закреплен за несколькими поселками. Я думаю, он по заявлениям-то проехать не успевает, какая тут профилактика. Но при этом он дежурит на всех мероприятиях от сабантуя до выборов. Какие к нему могут быть претензии.
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    Анонимно 02 марта
    Ну как участковый будет иметь авторитет среди населения, если его жители в глаза не видели ни разу. Все эти народные дружины, советы профилактики есть на бумаге и все.
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  • Анонимно 02 марта
    Все правильно говорит,только его никто не услышит
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  • Анонимно 02 марта
    А сколько бумажек участковый пишет, сами начальник говорят проверил подучетника напиши что проверил, не проверил напиши что два раза проверил. А реальной работы то нет. А молодых участковых учить некому, многие начальники участковых сами ни дня не работали участковыми.
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  • Анонимно 03 марта
    Изучите опыт работы Николая Анисимовича Щелокова и тогда поймете почему участковые справлялись без всякой гвардии на своих участках и не погибали. "Бакланы" не были тогда королями улиц потому, что милиция тогда была с народом.
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  • Анонимно 03 марта
    Все участковые занимаются делами регистрации и поборов приезжих и торгашей обирают зарабатывают на этом деньги это было и будет. Если участковый будет заниматься своей работой давно бы присмерил такого идиота. А по поводу психушек то если захотят любого поместят туда и не пикнешь.
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  • Анонимно 03 марта
    Господи! Помоги участковым и нам!
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  • Анонимно 04 марта
    Благими намерениями...
    Ужесточить и ограничить право на оружие - во кормушка то откроется!
    Психов изолировать- как легко избавляться от неугодных!
    Полномочия сотрудникам - без полномочий не стесняются, а с ними?
    Боюсь выход один - надо править генофонд, он кривой от репрессий, выкосили его с 17го по 45ый.

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  • Анонимно 04 марта
    в корне не согласен с госодином михайловым не надо опираться на советское надо лучше придумать по психиатрии по алкоголю постепенно вводить ограничения до 4 часов в день по участковым что участковые ето капитализм они только последствия устраняют когда то сказал министр все бытовое идет от безработицы плохого еконимического состояния все мы знаем как люди добывают коопейку и у многих деппрессия от безработицы психика страдает пьют от етого загружать людей работой тогда меньше дурных мяслей будет в голове
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  • Анонимно 04 марта
    довели людей и крайнего ищут.народ стал агрессивный.а почему.некто не задумывался.народ загоняют в угол налогами бесполезными законами.
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    Анонимно 09 марта
    о чем и речь
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  • Анонимно 05 марта
    В начале марта на коллегии с докладом выступил министр Колокольцев. Текст выступления есть на официальном сайте МВД РФ. Если внимательно проанализировать, то выводы напрашиваются не утешительные Особенно по линии уголовного розыска. По этому направлению, министр, либо был не подготовлен, либо обошёл острые углы((.
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  • Анонимно 05 марта
    Нечего раздувать, если выполнять свои обязанности не умеют,кто в этом виноват. Где профилактика. Где вытрезвитель. Из за одного дурака хотят вопросы поднять на уровень. Сначала в кабалу загоняют,налоги на все вводят,скоро за воздух платить будем. Народ бедный ,зато верхушка жирует.
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  • Анонимно 05 марта
    Красной нитью в статье призыв: Дайте полиции больше прав... Но ни разу не прозвучало, про ответственность. "Дайте нам права, а отвечать не мы". Что не заметно, что полицейский бардак уже зашкаливает. Пора чуть ли не каждого второго полицая в психушку на принудительное лечение отправлять. "Надо взять и колоть его, пока не придет в нормальное состояние". Сейчас проблема не только чтоб полицейский не нарушал закон, а и в том, чтобы заставить его работать. Взять тоже ГИБДД. Их деятельность (уже не скрывая) превратилась в открытые поборы на дорогах. И весь "верх" как ни странно, принимает всё новые и новые законы (постановления) повышающие уровень безпредела.
    ПОРЯДОК в стране наводится с правоохранительных органов, а уж потом решать, сколько им потребуется полномочий........
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  • Анонимно 05 марта
    Что-то автор не вспомнил, как в Казани в райотделе пытали людей...Наверное от недостатка законных возможностей. И в психушку этих хранителей закона никто не отправил.....
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  • Marat Kafman 06 марта
    Однобоко рассматривает автор. Если представители власти будут защищать интересы каждого гражданина на протяжении всей его жизни, в соответствии с законом. Да хотя бы защищали на своей прямо подконтрольной территории. Будь то общественное место, отделение полиции, больница, поликлиника, школа, учебное заведение, любое гос.учреждение.
    Наши законы не являются архаическими, устаревшими, направленными только на формальность. У нас хорошие законы. Которые надо соблюдать. Это наши законы, законы всех граждан, это мы принимаем их.

    Да конечно многие скажут, что дескать каждый гражданин имеет свободу совершить противоправное действие в отношении другого гражданина. И только потом будет отвечать. Вот если пресекать противоправные действия вот здесь, заранее. То потом уже можно говорить об изоляции тех, кого автор считает опасным.

    Часто бывает, что люди не сами доходят до такого состояния автор умалчивает.
    Также автор явно забыл / не знал, что бывает часто кто то третий злоупотребляет себе в угоду карательной психиатрией и прочей "карательной подставой". За что упрятать автор Вас в психдиспансер можно тоже найти. Не существует здоровых, есть "недообследованные".

    Автор изучите институциональную экономику. Да, это совет всем.

    Да, в полиции должны служить исключительно идейные люди. Исключительно с высшим образованием, возможно с ученой степенью. Иначе - это не представители власти. Я таких избирать не хочу уже. И таким быть не хочу сам. Не буду о деньгах. Кто хочет только деньги - идите в бизнес, двигайте прогресс и иновации. Для иноваций тоже идейными надо быть.
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  • Marat Kafman 06 марта
    В каждом наряде ППС нужен ученый юрист с степенью. Ему нужна силовая поддержка. Каждому участковому также.
    Служба в полиции - я считаю - это честь и много обязанностей.
    Да многие скажут, зачем столько в людей вкладываться - это такие расходы.
    Так мы построим безопасность каждого, свою и наших детей. Ради этого не жалко никаких денег ....
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