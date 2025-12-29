Памятник борцам революции в Болгаре включен в госреестр объектов культурного наследия
Монумент, возведенный в 1975 году, располагается в центре города
Памятник борцам революции ‑ большевикам в Болгаре официально получил статус объекта культурного наследия. Соответствующий приказ издал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия — монумент включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры.
Монумент, возведенный в 1975 году, располагается в центре города по адресу: улица Пионерская, дом 46. Скульптурная композиция представляет собой фигуру революционера в динамичной позе, символизирующей падение как метафору борьбы и сопротивления.
Основная скульптура выполнена из железобетона, а пьедестал имеет выраженную трапециевидную форму, придающую композиции устойчивость и монументальность.
