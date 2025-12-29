С 2026 года россияне смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, любой гражданин сможет подать заявление в Единый регулятор азартных игр с просьбой включить его в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Заявление можно будет направить через портал «Госуслуги» или при обращении в МФЦ. Ключевая особенность механизма — невозможность досрочного отзыва заявления: человек сможет выйти из перечня либо по истечении установленного срока, либо подав новое заявление не ранее чем через год после включения в список.

В заявлении потребуется указать реквизиты банковского счета — это необходимо для возврата денежных средств, поставленных на будущие события, либо выигранных, но еще не полученных до введения запрета.

Букмекерским компаниям и тотализаторам запрещается принимать ставки от лиц, включенных в перечень «отказников». Казино и игровые залы не смогут:

выдавать таким гражданам игровые фишки в обмен на деньги;

принимать от них деньги в обмен на фишки;

допускать их на территорию игорных заведений;

заключать с ними пари;

рекламировать им азартные игры.

Кроме того, организаторы игр будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о самозапрете на своих сайтах, в пунктах приема ставок и иных площадках.

Реальное время / realnoevremya.ru

Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение этих норм. Предлагается внести изменения в ст. 14.11 и 28.3 КоАП РФ. Согласно документу, прием ставок от лица, установившего самозапрет, повлечет штрафы:

для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей;

для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены за нарушение организатором игорного заведения порядка приема заявления о включении в перечень «отказников».

В Госдуму поступил законопроект о создании новой игорной зоны на территории Республики Алтай. На сегодняшний день в России действуют четыре игорные зоны — в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В Крыму также запланировано создание подобной территории: уже найден инвестор и ведется работа с документацией, однако строительные работы пока не начаты.



Рената Валеева