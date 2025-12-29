За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 6,6 тыс. тонн снега

На обработку дорог и тротуаров израсходовано 816 тонн противогололедных материалов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжаются работы по уборке снега с улично‑дорожной сети. За прошедшие сутки к расчистке города были привлечены 563 единицы спецтехники и 468 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Всего с улиц вывезено 6,6 тыс. тонн снега. На обработку дорог и тротуаров израсходовано 816 тонн противогололедных материалов, в том числе 276,9 тонны реагента и 539,2 тонны песко‑соляной смеси.

Сегодня работы продолжаются. По данным комитета внешнего благоустройства, в дневной смене будут задействованы 361 единица техники и 543 дорожных рабочих. С начала холодов коммунальные службы:

вывезли с улиц города 97,6 тыс. тонн снега;

израсходовали 18,8 тыс. тонн противогололедных материалов.

Рената Валеева