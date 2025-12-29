За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 6,6 тыс. тонн снега
На обработку дорог и тротуаров израсходовано 816 тонн противогололедных материалов
В Казани продолжаются работы по уборке снега с улично‑дорожной сети. За прошедшие сутки к расчистке города были привлечены 563 единицы спецтехники и 468 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
Всего с улиц вывезено 6,6 тыс. тонн снега. На обработку дорог и тротуаров израсходовано 816 тонн противогололедных материалов, в том числе 276,9 тонны реагента и 539,2 тонны песко‑соляной смеси.
Сегодня работы продолжаются. По данным комитета внешнего благоустройства, в дневной смене будут задействованы 361 единица техники и 543 дорожных рабочих. С начала холодов коммунальные службы:
- вывезли с улиц города 97,6 тыс. тонн снега;
- израсходовали 18,8 тыс. тонн противогололедных материалов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».