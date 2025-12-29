Татарстан вошел в число регионов эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из регионов‑участников расширенного эксперимента по упрощенному порядку сдачи ОГЭ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, эксперимент по сдаче государственной итоговой аттестации в особом порядке продлевается до 2029 года. Его ключевая особенность — возможность для выпускников девятых классов сдавать только два экзамена (русский язык и математику) вместо традиционных четырех. Такой упрощенный формат позволяет облегчить процедуру поступления в организации среднего профессионального образования (СПО).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изначально эксперимент стартовал в Москве, Санкт‑Петербурге и Липецкой области. Теперь список участников расширен до 12 регионов. К проекту присоединились Камчатский край, Мурманская область, Смоленская область, Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра, Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение с выдачей документа о квалификации. Такой законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Пройдя программу, выпускник получит не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации и сможет устроиться на работу. Определением школьных предметов, которые должны сдать такие учащиеся, займутся Минпросвещения и Рособрнадзор.



Рената Валеева