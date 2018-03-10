Скандалы недели: уход Гуцериева из «Татнефти», разборки в Рособрнадзоре и дело «Ритуала»

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Максим Платонов

Довольно короткая рабочая неделя запомнилась, прежде всего, громкими событиями на федеральном уровне: крушением военного самолета в Сирии и вертолета в Чечне, а также скандалом с зарубежными счетами кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. В Татарстане же обсуждают реконструкцию Казанского цирка, высказывания Рустама Минниханова перед 8 Марта и проблемы с формированием тарифов на тепло — о последнем подробно рассказал глава ГЖФ Талгат Абдуллин. Подробнее об этих и других событиях в итоговом материале «Реального времени».

Авиакатастрофы в Сирии и Чечне

В Сирии 6 марта разбился российский самолет Ан-26, на борту которого находились 39 человек. Катастрофа произошла около 15.00 по мск. В официальных сообщениях подчеркивается, что самолет не был сбит, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Все погибшие являлись военнослужащими Вооруженных сил России. Среди них оказались 27 офицеров, из которых один — в звании генерал-майора. Имя погибшего генерал-майора не называется, однако ранее в соцсетях распространилась неподтвержденная информация, что это генерал-майор Владимир Еремеев.

Сообщалось также, что жертвами авиакатастрофы стали два татарстанца, Руслан Басиров и Дмитрий Питимиров. Однако, как выяснило «Реальное время», эти люди сейчас живы и здоровы. В списках погибших оказались их полные тезки по имени и фамилии — различаются только отчества. Выяснилось, что татарстанец Басиров в Сирии даже не служил. А Питимиров рассказал, как с утра отвечает на звонки родных и знакомых, объясняя, что жив.

Главная военная прокуратура уже заявила, что проведет проверку по факту авиакатастрофы. Следком РФ в связи со случившимся также объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

В Сирии 6 марта разбился российский самолет Ан-26, на борту которого находились 39 человек. Фото новости-сирии.ru-an.info



Еще одна авиакатастрофа произошла на следующий день: в Чечне разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек. Из них шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с места происшествия с тяжелыми травмами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вертолет принадлежал пограничной службе и разбился высоко в горах в узком ущелье. В районе происшествия, добавил он, были сложные погодные условия

Золото коммуниста и скандал в Казани

Также на федеральном уровне обсуждают скандал вокруг кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Член Центризбиркома РФ Александр Кинев сообщил, что у Грудинина обнаружилось еще 11 счетов в швейцарском банке. По этим данным, на счетах находится более миллиона долларов, а один из счетов номинирован в золоте. На этом счету числится более 5 килограммов благородного металла.

Еще о двух зарубежных счетах Грудинина было известно ранее, к 9 января он предоставил в ЦИК РФ справку об их закрытии.

Сам кандидат опроверг наличие счетов и назвал заявление члена ЦИК «информационным вбросом». По закону, Центризбирком в таком случае может обратиться в Верховный суд РФ с иском о снятии кандидатов с выборов, однако ЦИК уже заявил, что не будет этого делать. Однако о счетах расскажут на плакатах с информацией о кандидатах, которые разместят на избирательных участках.

Кандидат опроверг наличие счетов и назвал заявление члена ЦИК «информационным вбросом». Фото kprf.ru



Эксперты «Реального времени» считают, что скандал не помешает электорату отдать за Грудинина свои голоса. А вот снять по этой причине кандидата с выборов Кремль вряд ли рискнет.

Между тем Грудинин собирается в Казань. 13 марта он проведет встречу с избирателями. Правда, и тут не обошлось без скандала. По словам главы штаба кандидата в Казани Прокофьева, встречу с избирателями поначалу планировали провести в КРК «Пирамида», но комплекс поднял цену до 500 тыс. рублей. В итоге встречу перенесли в ДК им. Ленина.

Минниханов — о телеграм-каналах, аварийном жилье и кадровом резерве

На этой неделе президент РТ Рустам Минниханов провел традиционную встречу с журналистками республиканских СМИ в преддверии 8 Марта («Реальное время» вело текстовую трансляцию). Встреча продлилась всего час, однако за это время глава республики сделал несколько важных заявлений.

В частности, президент рассказал, что в федеральный кадровый резерв кроме назначенного премьером в Дагестан Артема Здунова попали еще три татарстанца — министр связи Роман Шайхутдинов, гендиректор «Иннополиса» Игорь Носов и уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. Также Минниханов объяснил ряд недавних кадровых назначений в правительстве Татарстана: по его словам, решающими качествами был опыт работы на разных позициях, активность и умение хорошо работать с Москвой.

Также Минниханов прокомментировал тему с компенсациями для переселяющихся из аварийного жилья: от них часто поступают жалобы на низкие объемы компенсации. Однако, как дал понять глава республики, каких-либо изменений в программе не предполагается.

Встреча продлилась всего час, однако за это время глава республики сделал несколько важных заявлений. Фото president.tatar.ru



Наибольший резонанс вызвало высказывание президента РТ об анонимных телеграм-каналах. По оценке Минниханова, в них многое передергивается, действительности же соответствует лишь 20—30% информации.

«Основная часть — это интерпретация в той форме, в которой кто-то или заказчик хочет это показать, но это наша жизнь. В обществе не могут быть только положительные персонажи. Должно быть примерно такое же количество и отрицательных… Чтобы [был] баланс. Иначе не будет динамики, не будет роста, если мы все будем вот так аплодировать!» — заявил президент РТ.

Талгат Абдуллин — о том, почему тепло такое дорогое

Вопросы цены на теплоснабжение волнуют многих казанцев: раз в месяц жители города пребывают под впечатлением, что по трубам отопления у них бежит не просто горячая вода, а как минимум с примесью золота. При этом в 2018 году в Казани впервые за 3 года актуализируют схему теплоснабжения, что также повлечет за собой пересмотр тарифов на тепло.

В эксклюзивном интервью «Реальному времени» глава Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин объяснил, в чем изъяны в формировании тарифов на тепло в Казани. В частности, он рассказал, почему большинство потребителей отдали самим дорогим поставщикам тепла, а у самых бюджетных мощности простаивают без дела, и для кого выработка пара действительно превратилась в золотоносную жилу.

Раз в месяц жители города пребывают под впечатлением, что по трубам отопления у них бежит не просто горячая вода, а как минимум с примесью золота. Фото Олега Тихонова

Абдуллин также отметил, что в ЖК «Салават купере», районе с самыми низкими тарифами на тепло в городе, цены также возрастут как минимум на 30%. Как итог, уже после выхода интервью «Реального времени» 7 марта в Камбине прошло совещание по поводу тарифов на тепло.

Гуцериев вышел из «Татнефти»

На этой неделе стало известно, что АО «Связьинвестнефтехим» через свои структуры приобрело 2,9% обыкновенных акций ПАО «Татнефть». Кипрская структура СИНХ — Sinek Investment & Development Ltd приобрела 25,2 млн голосующих акций (1,2% от общего числа акций), а ООО «Инвестнефтехим» увеличило свою долю до 76,5 млн голосующих акций (3,5%), ранее компании принадлежало 39,5 млн акций (1,8%). Таким образом, «Связинвестнефтехиму» теперь принадлежит 32,6% обыкновенных акций «Татнефти».

Информация, у кого были выкуплены акции, не раскрывалась. Впоследствии, отвечая на запрос «Реального времени», пресс-служба нефтяной компании «Русснефть», принадлежащей Михаилу Гуцериеву, сообщила, что финансово-промышленная группа «Сафмар» продала 2% акций «Татнефти». Представитель компании пояснила, что бумаги «Татнефти» покупались в инвестиционных целях, а сама компания «Сафмар» не собиралась участвовать в органах управления нефтяной компании, хотя владение 2% акций по уставу «Татнефти» дает право на выдвижение кандидата в совет директоров. «Акции «Татнефти» принесли хорошую прибыль, поэтому мы не исключаем, что, продав сейчас, будем снова покупать», — отметила представитель компании. По оценке экспертов «Сафмара», доход от купли-продажи 2% акций составил 3,5 млрд рублей.



Напомним, что группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева приобрела 2% акций «Татнефти» в ноябре 2017 года.



Вкладчики «Татфондбанка» уличили Центробанк в спасении миллиардов из «тонущего» ТФБ



Союз обманутых вкладчиков «Татфондбанка» потребовал от конкурсного управляющего банка, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), отчеты о выплате долга ТФБ по кредиту Центробанка. В союзе уверены: незадолго до краха «Татфондбанка» в ускоренном режиме вывел из него 15 млрд рублей.

Александра Юманова рассказала «Реальному времени», что действия по погашению кредита ЦБ вообще никак не отражены в балансе банка. Фото Олега Тихонова



Глава союза Александра Юманова рассказала «Реальному времени», что действия по погашению кредита ЦБ вообще никак не отражены в балансе банка. По ее мнению, это может свидетельствовать либо о том, что кредит так и не погасили, либо что бухгалтерский баланс банка подделывали. В АСВ отвечают, что все сделки прошли согласно договору

При этом оспаривать сделку по погашению кредита ЦБ АСВ, вероятно, не собирается. Однако АСВ уже оспорило огромное количество других сделок, связанных с погашением кредитов накануне краха ТФБ рядовыми вкладчиками. Эксперты «Реального времени» назвали такую ситуацию несправедливой.

Рособрнадзор нашел в Татарстане «нарисованные» пятерки

В системе образования Татарстана имеется ряд серьезных проблем, не связанных с конфликтом вокруг изучения татарского языка. Это стало понятно из недавнего доклада начальника управления надзора и контроля за деятельностью исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Семченко.

Проблемы связаны с фальсификацией результатов успеваемости учеников, причем уже с начальных классов. Учителя и руководители школ часто «рисуют» учащимся пятерки по всем предметам. Фальсификация вскрывается как по результатам ЕГЭ, так и по всероссийским проверочным работам (ВПР). По итогам независимого контроля в школах, где была стопроцентная успеваемость, она снизилась до 40%, а школы, которые показали 60% успеваемости, и вовсе остаются с «нулями»

Отметим, что татарстанские чиновники, судя по всему, не хотели, чтобы самые резонансные места доклада стали достоянием общественности: журналистов внезапно попросили покинуть зал, объяснив, что далее совещание пройдет в закрытом режиме. Последние слова Семченко, которые удалось услышать корреспонденту «Реального времени», касались липовых медалистов, многие из которых сдали ЕГЭ меньше, чем на 50 баллов.

Из доклада Евгения Семченко выяснилось, что проблемы связаны с фальсификацией результатов успеваемости учеников, причем уже с начальных классов. Фото tatar-inform.ru

Что интересно, на сообщения «Реального времени» с коллегии отреагировали республиканские власти, которые за разъяснениями обратились в Москву, а гости из первопрестольной даже попытались дезавуировать свои слова, сказанные в Казани.

Новые подробности «ритуального» дела

На очередном заседании суда по делу экс-главы МУП «Ритуал» Павла Чепиленко о получении взятки подсудимый заявил, что признает вину лишь частично. Он подтвердил, что получал от выигравшего тендер на поставку гранитных заготовок предпринимателя Мелузова крупные суммы — всего более 3 млн рублей. Однако адвокат Чепиленко заявил, что за эти деньги подсудимый не оказывал приписываемого ему «общего покровительства» или иной помощи, а суммы тратил на нужды МУП «Ритуал».

Сам предприниматель на суде рассказал другую версию. По его словам, Чепиленко помог выиграть тендер, подсказав, какую сумму нужно написать в предложении, а также угрожал, что если предприниматель не будет платить «откаты», то «Ритуал» будет задерживать выплаты по контракту. Главбух «Ритуала» Шарафутдинова, в свою очередь, заявила, что задержка выплат по договору — дело совершенно невозможное для их предприятия.

Рассмотрение дела пока еще далеко от завершения: на следующем заседании суд намерен допросить всех членов конкурсной комиссии, которая принимала решение по злополучному тендеру.

Как обстоятельства не пускают ЮВТ в международное небо, а Нижнекамск радуется новым резидентам ТОСЭР

К началу марта, когда обычно утверждается распределение слотов регулярных полетов на лето, татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» так и не подал ни одной заявки на открытие новых рейсов за границу. При этом еще в феврале глава компании Станислав Козленко анонсировал международные амбиции авиаперевозчика: «ЮВТ-Аэро» планировал летать напрямую в Париж, Мюнхен, Милан и Тель-Авив.

«ЮВТ-Аэро» планировал летать напрямую в Париж, Мюнхен, Милан и Тель-Авив. Фото Максима Платонова

Как выяснило «Реальное время», бенефициары авиакомпании до сих пор не дали согласия на лизинг первых трех среднемагистральных самолетов, а значит, шансов выйти на зарубежные авиалинии в этом году у «ЮВТ Аэро» фактически не осталось.

Из положительных же сообщений следует отметить появление пяти новых резидентов в ТОСЭР «Нижнекамск». Среди них — производитель пряжи «Микроволокно», производитель компонентов ветроэнергетических установок «Русский ветер» и компонентов для ремонта газовых турбин, а также предприятие по выпуску композитной арматуры «Камэнергостройпром» и компания «Метакам», которая производит комплектующие для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.

Благодаря этим проектам в ТОСЭР появится около 500 рабочих мест, а объем инвестиций для их создания составит 3 млрд рублей.

Судьба холма у памятника Вахитова и обновленный Казанский цирк

Под конец рабочей недели состоялось заседание Градостроительного совета Казани, где обсуждали благоустройство территории вокруг холма у памятника Вахитова. Проект по строительству нового ТЦ за памятником Муллануру Вахитову от компании «Дайнамик Глобал» (связана с турецким холдингом «Полимекс») уже утвержден. Поэтому на градсовет вынесли вопрос лишь по организации самого холма. По задумке архитектора Эмре Аролата, эта территория послужит своеобразным променадом к храму торговли, для чего главному татарскому революционеру придется потесниться, а сам пригорок предложили «разрезать» пополам.

В здании Казанского цирка идут завершающие работы по реконструкции, а откроется он уже 17 марта — представлением «Фиеста» с участием артистов Тюменского цирка. Реконструкция заняла 11 месяцев и потребовала почти миллиард рублей — это в два раза больше изначально заявленной суммы в 530 млн рублей.

Директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин объяснил, что подорожание связано с расширением фронта работ: в результате в цирке обновили почти все помещения, включая гримерки и конюшни (сам Шарифуллин особый акцент сделал на обновленных общественных туалетах). Также он объяснил, почему в Казанском цирке не хотят создавать свою труппу, и заявил, что цирк не должен отказываться от использования животных в представлении.

По задумке архитектора Эмре Аролата, территория послужит своеобразным променадом к храму торговли, для чего главному татарскому революционеру придется потесниться, а сам пригорок предложили «разрезать» пополам. Фото Васили Ширшовой

О том, как выглядит обновленный Казанский цирк, вы можете узнать также в фоторепортаже «Реального времени».

Мороженым «Бедный еврей» заинтересовалась прокуратура

Фабрика мороженого «Славица» в Набережных Челнах выпустила новое мороженое под названием «Бедный еврей». Такое название вызвало довольно неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, но для «Славицы это уже не первый опыт: ранее фабрика уже прославилась выпуском мороженого «Обамка», а также «Хохол» и «Американец». На мороженое «Обамка» «Славица» после скандала вокруг названия даже зарегистрировало товарный знак.

В ответ на новые претензии со стороны пользователей производитель заявил, что название отсылает к реально существующему рецепту торта «Бедный еврей». На некоторых кулинарных сайтах такое название объясняют тем, что торт состоит из простых и недорогих ингредиентов, но при этом довольно вкусный.

Новыми кулинарными изысками уже заинтересовалась прокуратура Набережных Челнов. Как пояснила заместитель прокурора города Эльвира Тимирова, проверять будут не только законность названия, но и использование официальной символики государства Израиль на упаковке мороженого.

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