Скандалы недели: уход Гуцериева из «Татнефти», разборки в Рособрнадзоре и дело «Ритуала»
Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней
Довольно короткая рабочая неделя запомнилась, прежде всего, громкими событиями на федеральном уровне: крушением военного самолета в Сирии и вертолета в Чечне, а также скандалом с зарубежными счетами кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. В Татарстане же обсуждают реконструкцию Казанского цирка, высказывания Рустама Минниханова перед 8 Марта и проблемы с формированием тарифов на тепло — о последнем подробно рассказал глава ГЖФ Талгат Абдуллин. Подробнее об этих и других событиях в итоговом материале «Реального времени».
Авиакатастрофы в Сирии и Чечне
В Сирии 6 марта разбился российский самолет Ан-26, на борту которого находились 39 человек. Катастрофа произошла около 15.00 по мск. В официальных сообщениях подчеркивается, что самолет не был сбит, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Все погибшие являлись военнослужащими Вооруженных сил России. Среди них оказались 27 офицеров, из которых один — в звании генерал-майора. Имя погибшего генерал-майора не называется, однако ранее в соцсетях распространилась неподтвержденная информация, что это генерал-майор Владимир Еремеев.
Сообщалось также, что жертвами авиакатастрофы стали два татарстанца, Руслан Басиров и Дмитрий Питимиров. Однако, как выяснило «Реальное время», эти люди сейчас живы и здоровы. В списках погибших оказались их полные тезки по имени и фамилии — различаются только отчества. Выяснилось, что татарстанец Басиров в Сирии даже не служил. А Питимиров рассказал, как с утра отвечает на звонки родных и знакомых, объясняя, что жив.
Главная военная прокуратура уже заявила, что проведет проверку по факту авиакатастрофы. Следком РФ в связи со случившимся также объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Еще одна авиакатастрофа произошла на следующий день: в Чечне разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек. Из них шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с места происшествия с тяжелыми травмами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вертолет принадлежал пограничной службе и разбился высоко в горах в узком ущелье. В районе происшествия, добавил он, были сложные погодные условия
Золото коммуниста и скандал в Казани
Также на федеральном уровне обсуждают скандал вокруг кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Член Центризбиркома РФ Александр Кинев сообщил, что у Грудинина обнаружилось еще 11 счетов в швейцарском банке. По этим данным, на счетах находится более миллиона долларов, а один из счетов номинирован в золоте. На этом счету числится более 5 килограммов благородного металла.
Еще о двух зарубежных счетах Грудинина было известно ранее, к 9 января он предоставил в ЦИК РФ справку об их закрытии.
Сам кандидат опроверг наличие счетов и назвал заявление члена ЦИК «информационным вбросом». По закону, Центризбирком в таком случае может обратиться в Верховный суд РФ с иском о снятии кандидатов с выборов, однако ЦИК уже заявил, что не будет этого делать. Однако о счетах расскажут на плакатах с информацией о кандидатах, которые разместят на избирательных участках.
Эксперты «Реального времени» считают, что скандал не помешает электорату отдать за Грудинина свои голоса. А вот снять по этой причине кандидата с выборов Кремль вряд ли рискнет.
Между тем Грудинин собирается в Казань. 13 марта он проведет встречу с избирателями. Правда, и тут не обошлось без скандала. По словам главы штаба кандидата в Казани Прокофьева, встречу с избирателями поначалу планировали провести в КРК «Пирамида», но комплекс поднял цену до 500 тыс. рублей. В итоге встречу перенесли в ДК им. Ленина.
Минниханов — о телеграм-каналах, аварийном жилье и кадровом резерве
На этой неделе президент РТ Рустам Минниханов провел традиционную встречу с журналистками республиканских СМИ в преддверии 8 Марта («Реальное время» вело текстовую трансляцию). Встреча продлилась всего час, однако за это время глава республики сделал несколько важных заявлений.
В частности, президент рассказал, что в федеральный кадровый резерв кроме назначенного премьером в Дагестан Артема Здунова попали еще три татарстанца — министр связи Роман Шайхутдинов, гендиректор «Иннополиса» Игорь Носов и уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. Также Минниханов объяснил ряд недавних кадровых назначений в правительстве Татарстана: по его словам, решающими качествами был опыт работы на разных позициях, активность и умение хорошо работать с Москвой.
Также Минниханов прокомментировал тему с компенсациями для переселяющихся из аварийного жилья: от них часто поступают жалобы на низкие объемы компенсации. Однако, как дал понять глава республики, каких-либо изменений в программе не предполагается.
Наибольший резонанс вызвало высказывание президента РТ об анонимных телеграм-каналах. По оценке Минниханова, в них многое передергивается, действительности же соответствует лишь 20—30% информации.
«Основная часть — это интерпретация в той форме, в которой кто-то или заказчик хочет это показать, но это наша жизнь. В обществе не могут быть только положительные персонажи. Должно быть примерно такое же количество и отрицательных… Чтобы [был] баланс. Иначе не будет динамики, не будет роста, если мы все будем вот так аплодировать!» — заявил президент РТ.
Талгат Абдуллин — о том, почему тепло такое дорогое
Вопросы цены на теплоснабжение волнуют многих казанцев: раз в месяц жители города пребывают под впечатлением, что по трубам отопления у них бежит не просто горячая вода, а как минимум с примесью золота. При этом в 2018 году в Казани впервые за 3 года актуализируют схему теплоснабжения, что также повлечет за собой пересмотр тарифов на тепло.
В эксклюзивном интервью «Реальному времени» глава Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин объяснил, в чем изъяны в формировании тарифов на тепло в Казани. В частности, он рассказал, почему большинство потребителей отдали самим дорогим поставщикам тепла, а у самых бюджетных мощности простаивают без дела, и для кого выработка пара действительно превратилась в золотоносную жилу.
Абдуллин также отметил, что в ЖК «Салават купере», районе с самыми низкими тарифами на тепло в городе, цены также возрастут как минимум на 30%. Как итог, уже после выхода интервью «Реального времени» 7 марта в Камбине прошло совещание по поводу тарифов на тепло.
Гуцериев вышел из «Татнефти»
На этой неделе стало известно, что АО «Связьинвестнефтехим» через свои структуры приобрело 2,9% обыкновенных акций ПАО «Татнефть». Кипрская структура СИНХ — Sinek Investment & Development Ltd приобрела 25,2 млн голосующих акций (1,2% от общего числа акций), а ООО «Инвестнефтехим» увеличило свою долю до 76,5 млн голосующих акций (3,5%), ранее компании принадлежало 39,5 млн акций (1,8%). Таким образом, «Связинвестнефтехиму» теперь принадлежит 32,6% обыкновенных акций «Татнефти».
Информация, у кого были выкуплены акции, не раскрывалась. Впоследствии, отвечая на запрос «Реального времени», пресс-служба нефтяной компании «Русснефть», принадлежащей Михаилу Гуцериеву, сообщила, что финансово-промышленная группа «Сафмар» продала 2% акций «Татнефти». Представитель компании пояснила, что бумаги «Татнефти» покупались в инвестиционных целях, а сама компания «Сафмар» не собиралась участвовать в органах управления нефтяной компании, хотя владение 2% акций по уставу «Татнефти» дает право на выдвижение кандидата в совет директоров. «Акции «Татнефти» принесли хорошую прибыль, поэтому мы не исключаем, что, продав сейчас, будем снова покупать», — отметила представитель компании. По оценке экспертов «Сафмара», доход от купли-продажи 2% акций составил 3,5 млрд рублей.
Напомним, что группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева приобрела 2% акций «Татнефти» в ноябре 2017 года.
Вкладчики «Татфондбанка» уличили Центробанк в спасении миллиардов из «тонущего» ТФБ
Союз обманутых вкладчиков «Татфондбанка» потребовал от конкурсного управляющего банка, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), отчеты о выплате долга ТФБ по кредиту Центробанка. В союзе уверены: незадолго до краха «Татфондбанка» в ускоренном режиме вывел из него 15 млрд рублей.
Глава союза Александра Юманова рассказала «Реальному времени», что действия по погашению кредита ЦБ вообще никак не отражены в балансе банка. По ее мнению, это может свидетельствовать либо о том, что кредит так и не погасили, либо что бухгалтерский баланс банка подделывали. В АСВ отвечают, что все сделки прошли согласно договору
При этом оспаривать сделку по погашению кредита ЦБ АСВ, вероятно, не собирается. Однако АСВ уже оспорило огромное количество других сделок, связанных с погашением кредитов накануне краха ТФБ рядовыми вкладчиками. Эксперты «Реального времени» назвали такую ситуацию несправедливой.
Рособрнадзор нашел в Татарстане «нарисованные» пятерки
В системе образования Татарстана имеется ряд серьезных проблем, не связанных с конфликтом вокруг изучения татарского языка. Это стало понятно из недавнего доклада начальника управления надзора и контроля за деятельностью исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Семченко.
Проблемы связаны с фальсификацией результатов успеваемости учеников, причем уже с начальных классов. Учителя и руководители школ часто «рисуют» учащимся пятерки по всем предметам. Фальсификация вскрывается как по результатам ЕГЭ, так и по всероссийским проверочным работам (ВПР). По итогам независимого контроля в школах, где была стопроцентная успеваемость, она снизилась до 40%, а школы, которые показали 60% успеваемости, и вовсе остаются с «нулями»
Отметим, что татарстанские чиновники, судя по всему, не хотели, чтобы самые резонансные места доклада стали достоянием общественности: журналистов внезапно попросили покинуть зал, объяснив, что далее совещание пройдет в закрытом режиме. Последние слова Семченко, которые удалось услышать корреспонденту «Реального времени», касались липовых медалистов, многие из которых сдали ЕГЭ меньше, чем на 50 баллов.
Что интересно, на сообщения «Реального времени» с коллегии отреагировали республиканские власти, которые за разъяснениями обратились в Москву, а гости из первопрестольной даже попытались дезавуировать свои слова, сказанные в Казани.
Новые подробности «ритуального» дела
На очередном заседании суда по делу экс-главы МУП «Ритуал» Павла Чепиленко о получении взятки подсудимый заявил, что признает вину лишь частично. Он подтвердил, что получал от выигравшего тендер на поставку гранитных заготовок предпринимателя Мелузова крупные суммы — всего более 3 млн рублей. Однако адвокат Чепиленко заявил, что за эти деньги подсудимый не оказывал приписываемого ему «общего покровительства» или иной помощи, а суммы тратил на нужды МУП «Ритуал».
Сам предприниматель на суде рассказал другую версию. По его словам, Чепиленко помог выиграть тендер, подсказав, какую сумму нужно написать в предложении, а также угрожал, что если предприниматель не будет платить «откаты», то «Ритуал» будет задерживать выплаты по контракту. Главбух «Ритуала» Шарафутдинова, в свою очередь, заявила, что задержка выплат по договору — дело совершенно невозможное для их предприятия.
Рассмотрение дела пока еще далеко от завершения: на следующем заседании суд намерен допросить всех членов конкурсной комиссии, которая принимала решение по злополучному тендеру.
Как обстоятельства не пускают ЮВТ в международное небо, а Нижнекамск радуется новым резидентам ТОСЭР
К началу марта, когда обычно утверждается распределение слотов регулярных полетов на лето, татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» так и не подал ни одной заявки на открытие новых рейсов за границу. При этом еще в феврале глава компании Станислав Козленко анонсировал международные амбиции авиаперевозчика: «ЮВТ-Аэро» планировал летать напрямую в Париж, Мюнхен, Милан и Тель-Авив.
Как выяснило «Реальное время», бенефициары авиакомпании до сих пор не дали согласия на лизинг первых трех среднемагистральных самолетов, а значит, шансов выйти на зарубежные авиалинии в этом году у «ЮВТ Аэро» фактически не осталось.
Из положительных же сообщений следует отметить появление пяти новых резидентов в ТОСЭР «Нижнекамск». Среди них — производитель пряжи «Микроволокно», производитель компонентов ветроэнергетических установок «Русский ветер» и компонентов для ремонта газовых турбин, а также предприятие по выпуску композитной арматуры «Камэнергостройпром» и компания «Метакам», которая производит комплектующие для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.
Благодаря этим проектам в ТОСЭР появится около 500 рабочих мест, а объем инвестиций для их создания составит 3 млрд рублей.
Судьба холма у памятника Вахитова и обновленный Казанский цирк
Под конец рабочей недели состоялось заседание Градостроительного совета Казани, где обсуждали благоустройство территории вокруг холма у памятника Вахитова. Проект по строительству нового ТЦ за памятником Муллануру Вахитову от компании «Дайнамик Глобал» (связана с турецким холдингом «Полимекс») уже утвержден. Поэтому на градсовет вынесли вопрос лишь по организации самого холма. По задумке архитектора Эмре Аролата, эта территория послужит своеобразным променадом к храму торговли, для чего главному татарскому революционеру придется потесниться, а сам пригорок предложили «разрезать» пополам.
В здании Казанского цирка идут завершающие работы по реконструкции, а откроется он уже 17 марта — представлением «Фиеста» с участием артистов Тюменского цирка. Реконструкция заняла 11 месяцев и потребовала почти миллиард рублей — это в два раза больше изначально заявленной суммы в 530 млн рублей.
Директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин объяснил, что подорожание связано с расширением фронта работ: в результате в цирке обновили почти все помещения, включая гримерки и конюшни (сам Шарифуллин особый акцент сделал на обновленных общественных туалетах). Также он объяснил, почему в Казанском цирке не хотят создавать свою труппу, и заявил, что цирк не должен отказываться от использования животных в представлении.
О том, как выглядит обновленный Казанский цирк, вы можете узнать также в фоторепортаже «Реального времени».
Мороженым «Бедный еврей» заинтересовалась прокуратура
Фабрика мороженого «Славица» в Набережных Челнах выпустила новое мороженое под названием «Бедный еврей». Такое название вызвало довольно неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, но для «Славицы это уже не первый опыт: ранее фабрика уже прославилась выпуском мороженого «Обамка», а также «Хохол» и «Американец». На мороженое «Обамка» «Славица» после скандала вокруг названия даже зарегистрировало товарный знак.
В ответ на новые претензии со стороны пользователей производитель заявил, что название отсылает к реально существующему рецепту торта «Бедный еврей». На некоторых кулинарных сайтах такое название объясняют тем, что торт состоит из простых и недорогих ингредиентов, но при этом довольно вкусный.
Новыми кулинарными изысками уже заинтересовалась прокуратура Набережных Челнов. Как пояснила заместитель прокурора города Эльвира Тимирова, проверять будут не только законность названия, но и использование официальной символики государства Израиль на упаковке мороженого.
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