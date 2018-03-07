«В деле преподавания родных языков нужен уже не силовой подход, а научный»

Итоги проверок Рособрнадзора по Татарстану: нарисованные пятерки, наштампованные медалисты и сфальсифицированные олимпиадники

Половина выпускников Татарстана получила золотые медали незаслуженно, а учителя и администрация школ «рисуют» оценки ученикам, чтобы не попасть в черный список учебных заведений с самыми плохими результатами работы — таковы итоги проверок Рособрнадзора. Итоги, в общем, не лестные, и не удивительно, что чиновники хотели их скрыть, раз внезапно попросили журналистов покинуть совещание. За минувший год количество жалоб на сферу образования увеличилось на 50%, связано это и с языковым конфликтом, которым ознаменовалось начало учебного года. Министр образования и науки Татарстана и представители Рособрнадзора дали понять, что точка в этом вопросе еще не поставлена: «Закончим учебный год по ФГОС, а потом найдем приемлемые решения». Подробности в материале — «Реального времени».

Как журналистов попросили с совещания на самом интересном месте

То, что в образовательной системе Татарстана не все гладко, известно, но языковой конфликт в школах — только вершина айсберга. Это стало понятно из доклада начальника управления надзора и контроля за деятельностью исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Семченко.

Данные Семченко озвучил буквально сенсационные, и татарстанские чиновники не хотели бы делать их достоянием общественности, судя по тому, как на самом интересном месте доклада, журналистов внезапно попросили покинуть зал, объяснив, что далее совещание пройдет в закрытом режиме. Последние слова Семченко, которые удалось услышать корреспонденту «Реального времени» касались липовых медалистов, многие из которых сдали ЕГЭ меньше чем на 50 баллов.

— А многие медалисты имели несданные ЕГЭ по тому или иному предмету, в том числе, внимание, по русскому языку. А школа выдает ему медаль, — сказал Семченко.

«Многие медалисты имели несданные ЕГЭ по тому или иному предмету, в том числе, внимание, по русскому языку. А школа выдает ему медаль», — сказал Семченко. Фото obrnadzor.gov.ru



Как позже объяснил Семченко журналистам, вынужденным подслушивать совещание под дверью, ситуация характерна не только для Татарстана, но и для остальных регионов России.

— На федеральном уровне у нас отсутствуют жесткие критерии, связанные с награждением медалями выпускников, но такие критерии появятся в ближайшие 2 года. Ряд субъектов, в частности Москва, установили свои критерии — три худших результата ЕГЭ в сумме не могут быть ниже 220 баллов. Если бы эти критерии были введены, то количество медалистов сократилось бы в два раза, в том числе и в Татарстане, — уверен Евгений Семченко.

Фальсификации учат со школьной скамьи

Как стало понятно из доклада, фальсификация в школах начинается с начальных классов, где учителя «рисуют» детям пятерки.

— Сотни школ в стране, где ни педагоги, ни завучи, ни директора не стесняются показывать стопроцентные результаты по всем предметам. Всероссийские проверочные работы в 4-м, 5-м, 6-м и 11-м классах показали, что есть школы, в которых все ученики получили пятерки, при этом школы на ЕГЭ не отличаются особыми результатами. Не может быть диссонанса между результатами начальной и старшей школы — это обманом поставленные оценки. Не страшно, если учителя их рисуют, страшно, что дети и родители начинают с начальной школы пребывать в уверенности, что их ребенок полностью осваивает программу, — говорит Семченко.

По его словам, независимый контроль в таких школах показал реальную картину: там где была стопроцентная успеваемость — она снизилась до 40%, а школы, которые показали 60% успеваемости, остались с «нулями». «В этой лжи кроется проблема педагогической запущенности, когда все уверены в своей успешности, а по факту этого нет».

Фальсификацию в школах выявляют благодаря всероссийским проверочным работам (ВПР). Эксперты сравнивают их результаты с результатами ЕГЭ, объективность которого сложно подвергнуть сомнению, а так же оценивают качество выполнения заданий. Если сложные задачи в ВПР решены правильно, а простые с ошибками — значит учитель помог. Такие школы Рособрнадзор вносит в список сомнительных, по итогам 2017 года туда попало 66 татарстанских заведений. По идее, их надо бы проверить, но в план проверок департамента Министерства образования РТ попала только половина. Когда Рособрнадзор поинтересовался у своих подчиненных в Татарстане почему, то единственным аргументом было то, что они не включены в план проверок на этот год. «[Руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Габдрахманова] Гульнара Закариевна большой патриот республики, поэтому она к образовательным организациям относится очень мягко и очень демократично», — указал на недоработку Семченко.

«Школьнику рисуют пять баллов, а через полгода на ЕГЭ совсем другие результаты. Это недопустимо. Коллеги, для нас задача на ближайшие годы — это борьба с необъективными оценками, и мы давление в этом направлении усилим», — предупредил Евгений Семченко. Фото Максима Платонова

— Мы объединили в таблицу все результаты ВПР, где особенно нас удивили супервысокие результаты по русскому языку за 2017 год в пятых классах. Мы в эту таблицу добавили школы с абсолютными результатами сочинений, которые сдают выпускники, когда 90—100% выпускников получили за сочинение пять баллов из пяти возможных, сравнили с результатами ЕГЭ и увидели, что с русским языком у выпускников этих школ не все замечательно. Школьнику рисуют пять баллов, а через полгода на ЕГЭ совсем другие результаты. Это недопустимо. Коллеги, для нас задача на ближайшие годы — это борьба с необъективными оценками, и мы давление в этом направлении усилим, — предупредил Евгений Семченко.

Липовые медалисты, отличники и олимпиадники

Липовые медалисты и отличники — это не все. Еще одна российская проблема — липовые олимпиадники. Если к «всероссу», вопросов меньше (хотя объективность муниципального и регионального этапов педагоги подвергают сомнению), то вузовские олимпиады стали лазейкой для поступления на бюджет, в условиях когда ЕГЭ исключило возможности для коррупции.

— Анализ заданий, которые даются на вузовских олимпиадах вызвал у нас удивление. Вузовские олимпиады, а вузы были основными критиками ЕГЭ, состояли из заданий с тестовой частью, с выбором одного ответа, уровень заданий был примитивный. Мы проанализировали баллы победителей различных олимпиад и увидели что в 60 процентах случаев призеры, победители набирали минимальный порог в ЕГЭ или проваливали ЕГЭ. Конечно, у нас четкое понимание что эти олимпиады давали преференции для поступления в вуз, это был коридор для того, чтобы получить бюджетное место, — говорит замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Музаева, сейчас Минобрнауки пересматривает перечень олимпиад, дающих право на поступление в вуз вне конкурса. По итогам ведомство будет вносить олимпиады в список рекомендуемых или не рекомендуемых для участия.

— Понемногу перечень будет сужаться, и требования к олимпиадам будут все выше и выше, — говорит Анзор Музаев.

По словам Музаева, сейчас Минобрнауки пересматривает перечень олимпиад, дающих право на поступление в вуз вне конкурса. Фото obrnadzor.gov.ru



Родные языки: год закончим по ФГОС, а потом находим решение



За закрытыми дверями озвучили на совещании и итоги проверок, связанных с изучением татарского языка. Зампрокурора Татарстана Олег Даминов рассказал, что во всех школах были выявлены нарушения федерального законодательства. Сейчас учебные планы приведены в соответствие, а проверки на добровольность изучения татарского начались в детсадах. Противоречия в республиканском и федеральном законодательствах об образовании и языках, которые вызвали языковой конфликт в Татарстане, прокомментировал министр образования и науки Рафис Бурганов. По его словам идет процесс приведения в соответствие республиканских законов к федеральным, «и здесь нет ни у кого сомнений, какой процесс первичен».

— Этот вопрос будет в дальнейшем рассматриваться совместно, и я думаю, что будут найдены нормальные варианты решения. Я бы не назвал их компромиссными, потому что какой в одном государстве может быть компромисс? Это нормальное рабочее решение проблем, которые жизнь каждый день будет подбрасывать. Сегодня это язык, завтра — математика, химия. Я бы не стал эту лодку раскачивать, это рабочий процесс, в котором, как говорит наш президент республики, виноваты и лошадь, и телега. Надо спокойно разобраться до конца, — сказал Бурганов. По словам министра, «по имеющимся учебным планам, которые приведены в соответствие с ФГОС, мы заканчиваем этот учебный год, а потом мы, в соответствии с имеющимся на сегодняшний день законодательством, консультируемся с педагогическим сообществом, родителями, учениками и находим приемлемые решения». То, что точка в проблеме преподавания родных языков еще не поставлена, подтвердил и Анзор Музаев.

— Готовится ряд мер, в том числе больших федеральных семинаров, где эти проблемы будут обсуждаться, мы определим нормальный вектор развития, чтобы каждый ребенок мог получать достойное образование и на родном, и на русском языках. Я думаю, мы сейчас в начале этого пути, какие-то изменения будут, но они будут не в пользу ущемления отдельной национальности или языка, а, наоборот, в развитии. Нужен уже не силовой подход, а научный. Подход методистов, лучших педагогов. Был серьезный опыт в СССР, этот опыт тоже нужно поднять и двигаться вперед, — сказал Музаев, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

По его словам Рособрнадзор проверил большинство регионов на предмет изучения родного языка в школах. И есть «много регионов, где в той или иной мере выявлены разного типа нарушения».

По словам министра, «по имеющимся учебным планам, которые приведены в соответствие с ФГОС, мы заканчиваем этот учебный год, а потом мы, в соответствии с имеющимся на сегодняшний день законодательством, консультируемся с педагогическим сообществом, родителями, учениками и находим приемлемые решения». Фото Максима Платонова



— Мы по поручению президента большинство регионов проверили, в том числе регионы ЦФО, где существуют иные проблемы, связанные с тем, что нацменьшинства не могут изучать свой родной язык. И замечания по этому поводу каждый регион получил, — сказал он.

Музаев отметил, что в России один язык государственный — русский, и это связующее звено для всех национальностей, но это ни в коей мере не принижает статус языков национальных республик.