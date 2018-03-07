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«В деле преподавания родных языков нужен уже не силовой подход, а научный»

07:00, 07.03.2018 36

Итоги проверок Рособрнадзора по Татарстану: нарисованные пятерки, наштампованные медалисты и сфальсифицированные олимпиадники

«В деле преподавания родных языков нужен уже не силовой подход, а научный» Фото: inkazan.ru

Половина выпускников Татарстана получила золотые медали незаслуженно, а учителя и администрация школ «рисуют» оценки ученикам, чтобы не попасть в черный список учебных заведений с самыми плохими результатами работы — таковы итоги проверок Рособрнадзора. Итоги, в общем, не лестные, и не удивительно, что чиновники хотели их скрыть, раз внезапно попросили журналистов покинуть совещание. За минувший год количество жалоб на сферу образования увеличилось на 50%, связано это и с языковым конфликтом, которым ознаменовалось начало учебного года. Министр образования и науки Татарстана и представители Рособрнадзора дали понять, что точка в этом вопросе еще не поставлена: «Закончим учебный год по ФГОС, а потом найдем приемлемые решения». Подробности в материале — «Реального времени».

Как журналистов попросили с совещания на самом интересном месте

То, что в образовательной системе Татарстана не все гладко, известно, но языковой конфликт в школах — только вершина айсберга. Это стало понятно из доклада начальника управления надзора и контроля за деятельностью исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Семченко.

Данные Семченко озвучил буквально сенсационные, и татарстанские чиновники не хотели бы делать их достоянием общественности, судя по тому, как на самом интересном месте доклада, журналистов внезапно попросили покинуть зал, объяснив, что далее совещание пройдет в закрытом режиме. Последние слова Семченко, которые удалось услышать корреспонденту «Реального времени» касались липовых медалистов, многие из которых сдали ЕГЭ меньше чем на 50 баллов.

— А многие медалисты имели несданные ЕГЭ по тому или иному предмету, в том числе, внимание, по русскому языку. А школа выдает ему медаль, — сказал Семченко.

«Многие медалисты имели несданные ЕГЭ по тому или иному предмету, в том числе, внимание, по русскому языку. А школа выдает ему медаль», — сказал Семченко. Фото obrnadzor.gov.ru

Как позже объяснил Семченко журналистам, вынужденным подслушивать совещание под дверью, ситуация характерна не только для Татарстана, но и для остальных регионов России.

— На федеральном уровне у нас отсутствуют жесткие критерии, связанные с награждением медалями выпускников, но такие критерии появятся в ближайшие 2 года. Ряд субъектов, в частности Москва, установили свои критерии — три худших результата ЕГЭ в сумме не могут быть ниже 220 баллов. Если бы эти критерии были введены, то количество медалистов сократилось бы в два раза, в том числе и в Татарстане, — уверен Евгений Семченко.

Фальсификации учат со школьной скамьи

Как стало понятно из доклада, фальсификация в школах начинается с начальных классов, где учителя «рисуют» детям пятерки.

— Сотни школ в стране, где ни педагоги, ни завучи, ни директора не стесняются показывать стопроцентные результаты по всем предметам. Всероссийские проверочные работы в 4-м, 5-м, 6-м и 11-м классах показали, что есть школы, в которых все ученики получили пятерки, при этом школы на ЕГЭ не отличаются особыми результатами. Не может быть диссонанса между результатами начальной и старшей школы — это обманом поставленные оценки. Не страшно, если учителя их рисуют, страшно, что дети и родители начинают с начальной школы пребывать в уверенности, что их ребенок полностью осваивает программу, — говорит Семченко.

По его словам, независимый контроль в таких школах показал реальную картину: там где была стопроцентная успеваемость — она снизилась до 40%, а школы, которые показали 60% успеваемости, остались с «нулями». «В этой лжи кроется проблема педагогической запущенности, когда все уверены в своей успешности, а по факту этого нет».

Фальсификацию в школах выявляют благодаря всероссийским проверочным работам (ВПР). Эксперты сравнивают их результаты с результатами ЕГЭ, объективность которого сложно подвергнуть сомнению, а так же оценивают качество выполнения заданий. Если сложные задачи в ВПР решены правильно, а простые с ошибками — значит учитель помог. Такие школы Рособрнадзор вносит в список сомнительных, по итогам 2017 года туда попало 66 татарстанских заведений. По идее, их надо бы проверить, но в план проверок департамента Министерства образования РТ попала только половина. Когда Рособрнадзор поинтересовался у своих подчиненных в Татарстане почему, то единственным аргументом было то, что они не включены в план проверок на этот год. «[Руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Габдрахманова] Гульнара Закариевна большой патриот республики, поэтому она к образовательным организациям относится очень мягко и очень демократично», — указал на недоработку Семченко.

«Школьнику рисуют пять баллов, а через полгода на ЕГЭ совсем другие результаты. Это недопустимо. Коллеги, для нас задача на ближайшие годы — это борьба с необъективными оценками, и мы давление в этом направлении усилим», — предупредил Евгений Семченко. Фото Максима Платонова

— Мы объединили в таблицу все результаты ВПР, где особенно нас удивили супервысокие результаты по русскому языку за 2017 год в пятых классах. Мы в эту таблицу добавили школы с абсолютными результатами сочинений, которые сдают выпускники, когда 90—100% выпускников получили за сочинение пять баллов из пяти возможных, сравнили с результатами ЕГЭ и увидели, что с русским языком у выпускников этих школ не все замечательно. Школьнику рисуют пять баллов, а через полгода на ЕГЭ совсем другие результаты. Это недопустимо. Коллеги, для нас задача на ближайшие годы — это борьба с необъективными оценками, и мы давление в этом направлении усилим, — предупредил Евгений Семченко.

Липовые медалисты, отличники и олимпиадники

Липовые медалисты и отличники — это не все. Еще одна российская проблема — липовые олимпиадники. Если к «всероссу», вопросов меньше (хотя объективность муниципального и регионального этапов педагоги подвергают сомнению), то вузовские олимпиады стали лазейкой для поступления на бюджет, в условиях когда ЕГЭ исключило возможности для коррупции.

— Анализ заданий, которые даются на вузовских олимпиадах вызвал у нас удивление. Вузовские олимпиады, а вузы были основными критиками ЕГЭ, состояли из заданий с тестовой частью, с выбором одного ответа, уровень заданий был примитивный. Мы проанализировали баллы победителей различных олимпиад и увидели что в 60 процентах случаев призеры, победители набирали минимальный порог в ЕГЭ или проваливали ЕГЭ. Конечно, у нас четкое понимание что эти олимпиады давали преференции для поступления в вуз, это был коридор для того, чтобы получить бюджетное место, — говорит замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Музаева, сейчас Минобрнауки пересматривает перечень олимпиад, дающих право на поступление в вуз вне конкурса. По итогам ведомство будет вносить олимпиады в список рекомендуемых или не рекомендуемых для участия.

— Понемногу перечень будет сужаться, и требования к олимпиадам будут все выше и выше, — говорит Анзор Музаев.

По словам Музаева, сейчас Минобрнауки пересматривает перечень олимпиад, дающих право на поступление в вуз вне конкурса. Фото obrnadzor.gov.ru

Родные языки: год закончим по ФГОС, а потом находим решение

За закрытыми дверями озвучили на совещании и итоги проверок, связанных с изучением татарского языка. Зампрокурора Татарстана Олег Даминов рассказал, что во всех школах были выявлены нарушения федерального законодательства. Сейчас учебные планы приведены в соответствие, а проверки на добровольность изучения татарского начались в детсадах. Противоречия в республиканском и федеральном законодательствах об образовании и языках, которые вызвали языковой конфликт в Татарстане, прокомментировал министр образования и науки Рафис Бурганов. По его словам идет процесс приведения в соответствие республиканских законов к федеральным, «и здесь нет ни у кого сомнений, какой процесс первичен».

— Этот вопрос будет в дальнейшем рассматриваться совместно, и я думаю, что будут найдены нормальные варианты решения. Я бы не назвал их компромиссными, потому что какой в одном государстве может быть компромисс? Это нормальное рабочее решение проблем, которые жизнь каждый день будет подбрасывать. Сегодня это язык, завтра — математика, химия. Я бы не стал эту лодку раскачивать, это рабочий процесс, в котором, как говорит наш президент республики, виноваты и лошадь, и телега. Надо спокойно разобраться до конца, — сказал Бурганов. По словам министра, «по имеющимся учебным планам, которые приведены в соответствие с ФГОС, мы заканчиваем этот учебный год, а потом мы, в соответствии с имеющимся на сегодняшний день законодательством, консультируемся с педагогическим сообществом, родителями, учениками и находим приемлемые решения». То, что точка в проблеме преподавания родных языков еще не поставлена, подтвердил и Анзор Музаев.

— Готовится ряд мер, в том числе больших федеральных семинаров, где эти проблемы будут обсуждаться, мы определим нормальный вектор развития, чтобы каждый ребенок мог получать достойное образование и на родном, и на русском языках. Я думаю, мы сейчас в начале этого пути, какие-то изменения будут, но они будут не в пользу ущемления отдельной национальности или языка, а, наоборот, в развитии. Нужен уже не силовой подход, а научный. Подход методистов, лучших педагогов. Был серьезный опыт в СССР, этот опыт тоже нужно поднять и двигаться вперед, — сказал Музаев, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

По его словам Рособрнадзор проверил большинство регионов на предмет изучения родного языка в школах. И есть «много регионов, где в той или иной мере выявлены разного типа нарушения».

По словам министра, «по имеющимся учебным планам, которые приведены в соответствие с ФГОС, мы заканчиваем этот учебный год, а потом мы, в соответствии с имеющимся на сегодняшний день законодательством, консультируемся с педагогическим сообществом, родителями, учениками и находим приемлемые решения». Фото Максима Платонова

— Мы по поручению президента большинство регионов проверили, в том числе регионы ЦФО, где существуют иные проблемы, связанные с тем, что нацменьшинства не могут изучать свой родной язык. И замечания по этому поводу каждый регион получил, — сказал он.

Музаев отметил, что в России один язык государственный — русский, и это связующее звено для всех национальностей, но это ни в коей мере не принижает статус языков национальных республик.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 36

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    Очередная имитация господдержки татарского языка. Осталась последняя надежда: татарское село и татарская семья.
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    Анонимно 07 марта
    есть еще Фонд Возрождение и Конгресс татар.
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  • Анонимно 07 марта
    Пока что видим , что федералы и их пособники на местах усиленно внедряют излишнее обучение русского языка за счет нерусских языков.
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    Анонимно 07 марта
    Во-первых, о каком "излишнем" русском может идти речь, когда знаем уже, что половина отличников по русскому - "липовые". Во-вторых, когда двадцать с лишним лет за счёт часов русского языка решали проблемы татарского, почему тогда никто родителей не слушал и языковой вопрос не поднимал? Правильно делают, что приводят в соответствие. И научный подход тут явно не повредит. Товарищи комментаторы. Хватит уже прямо и скрыто нагнетать национализм. Достали!
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    Анонимно 07 марта
    Живете в Татарстане - учите татарский язык! Всё просто! А выбор места жительства никто не отменял!
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    Анонимно 07 марта
    Так запретите татар, как вы любите делать, и никаких проблем
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    Анонимно 07 марта
    Абсолютно инвалидная логика. Проживание в Татарстане не влечет за собой обязанность учить татарский язык! Ваши личные хотелки можете оставить себе.
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    Анонимно 07 марта
    а мы сделаем чемодан или язык
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    Анонимно 07 марта
    Кто это "вы"? И на каком основании?
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    Анонимно 07 марта
    Мы, татары
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    Анонимно 07 марта
    Националисты подняли головы.
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    Анонимно 07 марта
    2-3 фанатика - не мнение татар
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    Анонимно 07 марта
    держать силом вас здесь не будем. похоже в вашем случае чемодан победит
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    Shamil Kayumov 07 марта
    Русские шовинтсты подняли головы.
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  • Анонимно 07 марта
    Надо все предметы добровольно. Зачем будущему парикмахеру история?
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  • Анонимно 07 марта
    Ну вот и настал момент истины.Разлетелась вся показушная система как карточный домик при первой же серьёзной проверке.Да и вообще не пора ли вернуться к старой советской системе приёмных экзаменов в ВУЗы только дополнив их антикоррупционым компонентом как это делалось в своё время для кавказских республик когда приёмные экзамены принимали преподаватели из других регионов.
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    Анонимно 07 марта
    А в ваших "русских" областях всё отлично?
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    Анонимно 07 марта
    тут такой же регион, как и остальные. перегибы были везде, но здесь сильнее, чем везде
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    Анонимно 07 марта
    Да ну, что прямо сам прокурор в каждую вашу область приезжал и всё под лупой изучал, как вы татарам сделали? А может и в Чечне беспорядок какой есть? Проверить не хочешь?
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    Анонимно 07 марта
    Вы владеете объективными данными или простой пустослов !?
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    Анонимно 07 марта
    так статью прочитайте. все доходчиво
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    Анонимно 07 марта
    не татарам, а региону. и не с балды, а по жалобам на перегибы. или специально хрен с редькой путаете?
    Ответить
  • Анонимно 07 марта
    Так не дивите . Почему приезжая в республику начинаете права качать. Учите никто не умирал от знания много языков
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    Едиственный вариант- это независимый, моноэтничный Татарстан
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    Анонимно 07 марта
    пробовали. не прошло
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    А в Чечне когда-то 40% русских жило
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    и от незнания тоже
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    А в Чечне в 90-е кому-то и жизнь спасало
    Ответить
  • Анонимно 07 марта
    Моно это как ? Всех татар сделают урусами ?
    Ответить
  • Анонимно 07 марта
    Езжайте чисто русские регионы.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    в России все регионы равны.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    И Чечня тоже?
    Ответить
  • Анонимно 08 марта
    именно.
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    Анонимно 08 марта
    Так приезжай в Чечне и скажи, хотя обратно можно не вернуться
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  • Анонимно 29 марта
    Без татарского языка в сельхоз не берут, вот ведь беда то какая
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  • Анонимно 29 марта
    Переливать из пустого в порожнее можно долго. Если нет объективной, реальной необходимости в языке - нет и смысла его изучать. Появится необходимость в языке- появятся и желающие его изучать. Все остальное от лукавого.
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