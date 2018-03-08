Тоннель в сердце Казани: холм под ногами Вахитова предложили «рассечь» пополам

Радикальный способ благоустройства — идея архитектора с мировым именем, но на градсовете идею не одобрили

Фото: Василя Ширшова

Проект по строительству нового ТЦ за памятником Муллануру Вахитову от компании «Дайнамик Глобал» (связана с турецким холдингом «Полимекс») уже утвержден. Поэтому на градсовет вынесли вопрос лишь по организации самого холма. По задумке архитектора Эмре Аролата, эта территория послужит своеобразным променадом к храму торговли, для чего главному татарскому революционеру придется потесниться, а сам пригорок предложили «разрезать» пополам. Подробнее о том, как восприняли идею члены градсовета, — в материале «Реального времени».

«Какая цель у такого радикального изменения ландшафта?»

На казанском градсовете рассмотрели три проекта, но гвоздем программы, безусловно, стал вариант благоустройства холма с памятником Муллануру Вахитову. Представленный макет еще до начала обсуждения вызвал живейший интерес и приковал к себе всеобщее внимание, но представители застройщика ревниво его оберегали.

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева предупредила коллег: речь не о самом ТЦ — его проект уже утвержден, рассматривается лишь вариант благоустройства холма. После чего передала слово представителю заказчика — компании «Дайнамик Глобал». По словам того, общественное пространство спроектировал турецкий архитектор с мировым именем Эмре Аролат, лауреат национальных премий Турции, автор проекта подземной мечети в Стамбуле, работавший в Вашингтоне и Лондоне (представляет международное архбюро имени себя — EAA-Emre Arolat Architects). Главное, что смутило многих в его проекте — это пешеходный тоннель, разделивший холм прямо посередине.

— Холм остается в том же состоянии, в каком и был. Просто добавляется панель, которая соединяет пешие маршруты, — постарался сразу успокоить представитель заказчика, — То есть структура холма остается, просто добавляется центр притяжения в виде скамеечек, лесенки. Также будет зеленая зона, высотность соответствует тому, что есть на данный момент.

Судьба памятника Муллануру Вахитову при этом остается неясной, на слайдах монумент обозначен условно. Фото Олега Тихонова

Кроме того в планах, по его словам, создать здесь обзорную площадку, а внутри холма — подземную галерею «по типу Бородинской панорамы, и любой желающий, надев 3D-очки, сможет пройтись как будто по старой Казани». Судьба памятника Муллануру Вахитову при этом остается неясной, на слайдах монумент обозначен условно: «Мы просто пока его не ставили, там был вопрос. Поэтому место под памятник остается, по желанию руководства города можем поставить».

— Чем вы объясните функциональное использование вот этого тоннеля прямо по центру холма, а не где-то сбоку? Какая цель у такого радикального изменения ландшафта? — задали вопрос из зала.

— Там будут соединятся пешеходные потоки, — ответил представитель компании, но выяснилось, что окончательной схемы пешеходного движения по территории пока нет, — Мы совместно с «Кольцом» ее прорабатываем.

Памятник подвинут, лестницу разберут, афганцев выселят в парк Победы

Татьяна Прокофьева предложила всем еще раз взглянуть на макет, именно вокруг него развернулись самые бурные дискуссии: «А какая цель преследуется, для чего вы прорезаете холм прямо до основания?», — удивилась замминистра культуры Светлана Персова. «Чтобы народ туда не ходил наверх, потому что эта лесенка не используется, там вечно снег», — ответил заказчик. «А здесь снег эту щель забьет», — не согласилась представитель Минкульта.

— Коллеги, а вы как зимой будете эксплуатировать эту территорию, — спросила, в свою очередь, помощник президента Наталия Фишман, — Просто не очень понятно, как все это будет устроено в снег.

«А какая цель преследуется, для чего вы прорезаете холм прямо до основания?», — удивилась замминистра культуры Светлана Персова



— Никак, пешеходный поток упирается в транспорт, — ответила за компанию Светлана Глебовна.

— Слушайте, коллеги, ну на самом деле с точки зрения потоков людей — это как-то вообще непонятно, — добавила Фишман.

— А где будет главная лестница? Вы ее совсем разбираете? — включилась в обсуждение Фарида Забирова, зампредседателя ТРО ВООПИК.

— Коллеги, а архитекторы, которые проектировали, они где? — поинтересовалась Наталья Львовна.

— Они никогда не ходят, приходят только представители застройщика, — заметила еще один помощник президента Олеся Балтусова.

— Они, к сожалению, в Турции, поэтому не всегда получается, — заступилась за авторов проекта Татьяна Прокофьева и обратилась к истории застройки территории. По ее словам, возвышенности на этом месте раньше не было, здания стояли на нижней платформе. Но ее поправили, что холм все-таки был, ему подправили форму перед установкой памятника, но основная земляная масса была всегда.

— Пока мы не решим, как здесь подняться наверх, видите какой тротуар здесь в реальности, к какой торговле можно прийти наверх и справа и слева, если мы не знаем, как основную логистику решить? — отметил Николай Васильев, советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

— Я уже очень много раз давала комментарии, мое мнение неизменно. Это вообще охранная зона, в ней просто нельзя вести градостроительную деятельность, — прокомментировала проект Олеся Балтусова.

Фарида Забирова предложила заказчику выполнить ландшафтный, градостроительный и транспортный анализ территории, «потому что транспортная развязка здесь очень сложная и ее нельзя рассматривать в отрыве от «Кольца». Фото Максима Платонова



«Какой бы хороший архитектор ни был, зиму нашу не представляет»

Судя по всему, из-за тоннеля, который «разрежет» холм посередине, памятник Вахитову придется сдвинуть правее. Придется сменить прописку и аллее памяти воинов: «афганцев переносят в парк Победы».

— Этот архитектор был в Казани, хотел, чтобы комплекс был красивый и современный. Чтобы этот проект, условно говоря, улучшил его имидж. Потому что сейчас этот архитектор является звездой мирового масштаба. И для него очень важно, чтобы комплекс стал презентацией его таланта, — отметила Татьяна Прокофьева.

Автор проекта, по ее словам, не возражает против изменений в проекте. Поэтому призвала коллег не только критиковать, но и вынести свои предложения: «Понятно, что он не понимает наши болевые эмоциональные связи с этим местом, ему просто нужно пояснить». На повестке остаются открытыми вопросы: где главная ось холма и как обустроить пешеходные потоки.

Фарида Забирова предложила заказчику выполнить ландшафтный, градостроительный и транспортный анализ территории, «потому что транспортная развязка здесь очень сложная и ее нельзя рассматривать в отрыве от «Кольца», — отметила представитель общества охраны памятников и перешла к другим элементам проекта, — Смысл этой щели вообще непонятен, она не связана с другой улицей. С панорамой — тоже. Лестницу зачем демонтируют? — продолжала критиковать проект Забирова.

— Какой бы хороший архитектор ни был, он реально зиму нашу не представляет. Поэтому он должен быть здесь, посмотреть что это такое. Видели бы вы шок Хосе Асебильо, когда мы его в речпорт в хороший мороз привезли. И все его эскизы поменялись. Потому что человек понял, что у нас полгода плохая погода, полгода вообще никуда. Для этого места мыслить без учета наших природно-климатических условий нельзя, — отрезал Николай Васильев.

Главный архитектор города подчеркнула, что на градсовете вариант благоустройства холма обсуждается впервые и совсем необязательно, что все предложенное будет реализовано



При этом, советник министра отметил, что нужно решить вопрос, как оживить общественное пространство в этом месте, потому что пока это «место мертвое». Кстати, Наталия Фишман сообщила, что ей прямо тут же удалось связаться с архитектором Эмре Аролатом и тот выразил готовность сотрудничать с казанскими коллегами. Кстати, оказалось, что с этим проектом турок выиграл премию в престижном архитектурном конкурсе в Америке. Прозвучали еще несколько предложений, в частности, сохранить привычный вид холма спереди, а проход к ТЦ обеспечить со стороны Пенсионного фонда, причем подземный, как вход в метро.

Еще один представитель градсовета Николай Новиков призвал обратиться к руководству республики с предложением выделить деньги и организовать международный конкурс на разработку концепции по развитию главных площадей Казани: площади Тукая, площадки перед театром Камала и площади Свободы. Фарида Забирова и Светлана Персова упрекнули компанию заказчика в излишней закрытости для общества, призвали вынести проект на широкое обсуждение. В свою очередь главный архитектор города подчеркнула, что на градсовете вариант благоустройства холма обсуждается впервые и совсем необязательно, что все предложенное будет реализовано, автор готов внести изменения в проект.