«Я убежден, что снятие Грудинина — лишь интрига внутри политического блока»

Политологи не верят, что сообщения о $1 млн в Швейцарии повредят кандидату от коммунистов, и предупреждают об опасности снятия кандидата с выборов

Сегодня Центризбирком должен решить, обращаться ли ему в суд, чтобы исключить из выборной гонки кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Напомним, поводом для этого стала информация о якобы незакрытых зарубежных счетах политика. Сам Грудинин назвал ее вбросом, но даже если и так, политологи считают, что это не помешает электорату отдать за него свои голоса. А вот снять по этой причине кандидата с выборов Кремль вряд ли рискнет, полагают эксперты. Почему — подробнее в материале «Реального времени».

«Что это за ответ со стороны Грудинина?!»

Павел Грудинин уже назвал ложью сообщения о своих 11 зарубежных счетах, где он хранит порядка миллиона долларов, причем один из активов, по заявлению ЦИК, номинирован в золоте: «Произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?!» — возмутился он на своей странице в Facebook.

Политик раскритиковал ЦИК за распространение непроверенной информации — дескать, могли бы выяснить все в его штабе или в ФНС: «Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах». Грудинин добавил, что не намерен отказываться от участия в выборах: «Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили — не дождутся!»

Реакцию кандидата на заявление ЦИК эксперты оценивают неоднозначно: «Ну послушайте, опубликована информация со ссылкой на определенные документы и источники. А в ответ мы слышим, что все это вранье. А где опровержение, встречные документы или подтверждение, что счета закрыты? Что это за ответ со стороны Грудинина, не понимаю? Я при этом чувствую, что в самой КПРФ не знали о счетах Грудинина, он скрыл это от всех, включая тех, кто его выдвинул», — отметил в беседе с «Реальным временем» политолог Игорь Рябов.

— Думаю, мы имеем дело с организованной кампанией, и это связано с тем, что Грудинин может «откусить» часть электората у Путина.

— За Путина голосуют сталинисты. В чем тут проблема. Путинисты любят Сталина, сталинисты любят Путина. И тут появляется Грудинин, который становится рядом. Все остальные проблемы связаны исключительно с этим обстоятельством. Другое дело, что были предварительные договоренности с Грудининым, что компания будет проходить тихо, мирно, спокойно, что проблем не создаст, может, поэтому он расслабился и недостаточно тщательно подготовился, — считает политолог Константин Калачев.

«Если в собственном доме не можешь разобраться, как ты в стране-то разберешься?»

Политологи высказали «Реальному времени» свое мнение, как скажется заявление ЦИК на судьбе Грудинина и его электорате. Так, Андрей Колядин ситуацию со счетами назвал плохим знаком для кандидата:

— Если ты обманываешь, то какой ты президент? Если просто об этом не знаешь, ну тогда — если ты в собственном доме не можешь разобраться, как ты в стране-то разберешься? С точки зрения оценки самого Грудинина — это плохо, с точки зрения, насколько это будет влиять на электорат, — думаю, что не будет.

— Люди, которые приняли решение за него голосовать, уже слышали о его счетах и зарубежной недвижимости. То, что играет в первый раз, слабо играет во второй и третий. Поэтому электорат будет за него голосовать вне зависимости от того, что Грудинин, конечно же, поступает нехорошо, и так вести себя кандидату в президенты нельзя, — убежден Колядин.

— Ситуация с Грудининым развивается очень непредсказуемо. Дело в том, что выдвижение Грудинина, похоже, было согласовано очень странным образом. Это был порыв Зюганова, который он каким-то образом согласовал с АП, но явно, что не со всеми. И теперь противники этой идеи пытаются показать, что Грудинин опасен для Путина, отнимает рейтинг и должен быть снят. Именно поэтому появилась информация о счетах. Конечно, Грудинин не готовился к выборам президента, так как не планировал в них участвовать, а потом понадеялся на «договор» с властью, — добавил политолог Илья Гращенков.

— Мне кажется, в отношении Грудинина уже перегнули палку. Есть люди, которые считают, что если власти с кем-то сильно борются, значит, он достойный человек, за него нужно голосовать. То есть здесь можно получить совершенно обратную реакцию. У нас люди часто сочувствуют тем, кто попал под прессинг власти, и кандидат, которого власть сама обозначает в качестве проблемы, может обойти ее, — говорит Константин Калачев.

«Снятие Грудинина в глазах избирателей будет означать, что Кремль испугался»

При этом Андрей Колядин не исключает, что информация о счетах Грудинина — действительно вброс: «теоретически такое запросто может быть». Обычно к так называемым «черным технологиям» и прибегают на последнем этапе выборной гонки: «когда рассказывают, что кандидат ест детей, что он переделанный мужчина, женщина и прочую чушь». Но для опровержения Грудинин должен быстро принять решение — например, подать в суд.

Пока ЦИК раздумывает — обратиться ли ему в суд для исключения кандидата, политологи расходятся во мнениях, к чему это приведет и состоится ли вообще. «Уверен, что Грудинина не снимут. Он провел неудачную кампанию и не представляет из себя сейчас той угрозы для Кремля, которую представлял на старте. Если уж его тогда не сняли, то сейчас и подавно этого делать не будут. Снятие в глазах очень многих избирателей будет означать то, что Кремль испугался. Вряд ли Кремль захочет послать такой сигнал. Информацию о счетах запускают исключительно для того, чтобы не дать Грудинину нарастить рейтинг», — заявил политолог Аббас Галлямов.

— Я убежден, что снятие Грудинина — лишь интрига внутри политического блока, — отчасти согласен Илья Гращенков.

— Его снятие приведет к образованию ситуации, схожей с выборами главы Бурятии в том году. Когда кандидата от КПРФ сняли, а присутствие якобы коммунистов в электоральном поле обеспечивала партия Сурайкина «Коммунисты России». Конечно, снятие Грудинина очень негативно скажется на кампании. Пропадет последняя интрига, будет очевидно, что власть себя чувствует неуверенно, те, кто собирался пойти на выборы, в итоге их проигнорируют. Аналогичные случаи бывали и в зарубежной практике. И всегда это заканчивается тем, что рейтинг тех, кто снимал своих конкурентов, резко падал. Конечно, снятием будет заниматься технический кандидат, тот же Сурайкин. Но все будут понимать, кто действительно стоит за снятием кандидата и почему это делается.

Рано или поздно электоральный рост Грудина закончится, добавляет Игорь Рябов. Эксперт уверен, что ситуация с зарубежными счетами может стать ограничителем роста его популярности: «потому что в президенты баллотируется человек, который что-то скрывает».

По мнению Рябова, Грудинину нужно поступить по закону: если есть счета — признаться в этом, если нет — представить опровергающие документы. При этом он сомневается, что кандидата от КПРФ действительно не допустят к выборам:

— Могут, конечно. Но снимать Грудинина, который вырос до второго места, — политически опасно. Тут все-таки помимо закона есть еще общее соображение, тут политическое решение необходимо принимать. С другой стороны, ЦИК, как политически немотивированная организация, должен поступать строго по закону. Должен обратиться в Верховный суд с вопросами и разъяснениями ситуации. ВС должен вынести это решение. Если такая ситуация произошла, очень странно, что ЦИК таких шагов не предпринимает.

Напомним, в Центризбиркоме заявили, что до среды примут решение — обращаться ли им в суд для исключения Грудинина. «Реальное время» направило запрос в ЦИК РФ — в пресс-службе сообщили, что приняли его в работу. Но на момент публикации ответа пока не последовало.