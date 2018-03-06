Талгат Абдуллин: «Зачем закладывать в тарифы по теплу миллиардные доходы компаний?!»

Глава Госжилфонда о неэффективных мощностях в энергетике, за содержание которых татарстанцам приходится платить из своего кармана

Фото: Олег Тихонов

Раз в месяц многие казанцы пребывают под впечатлением, что по трубам отопления у них бежит не просто горячая вода, а как минимум с примесью золота. Как иначе объяснить астрономические суммы в платежках? И даже тем, кому повезло больше других, например, жителям «Салават купере», где самые низкие тарифы в городе, скоро могут испортить праздник, повысив стоимость услуги на 30%. Почему большинство потребителей отдали самим дорогим поставщикам тепла, а у самых бюджетных мощности простаивают без дела, и для кого выработка пара действительно превратилась в золотоносную жилу — в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин.

«В тарифах заложены ненужные расходы»



— Талгат Мидхатович, в Казани впервые за 3 года актуализируют схему теплоснабжения. Как вы оцениваете новую схему и как она скажется на строительном рынке?



— Тарифы являются ключевым переключателем в направлении инвестиций в ту или иную отрасль. И то, что в этой сфере не все в порядке — не новость. Мы знаем, что в тарифах заложены ненужные расходы, которые не надо было закладывать. Но самое главное — тарифы настроены таким образом, что они поддерживают несуществующие мощности. Взять нашу Заинскую ГРЭС. Она не работает, но мы ежегодно платим деньги за то, что там есть мощности. И это делается за счет того тарифа, который вырабатывают Нижнекамская ГЭС, ТЭЦ-3 и т. д. Это все заложено в тарифе на электричество, оттуда идут средства на содержание таких мощностей.

В первую очередь при сохранении стратегического баланса мощностей, необходимо развивать те мощности, которые наиболее эффективны. Допустим, очень эффективные с точки зрения стоимости установки, которые по сей день являются одним из шедевров научной мысли — гидростанции и атомные станции. Это было бы, конечно, очень хорошо.

Часть тарифов, которая легла на ТЭЦ-3, самое молодое, эффективное и продвинутое предприятие, которое «питает» «Казаньоргсинтез», направили на «Салават купере». Мы с ними познакомились, положительно оценили их работу. Но необходимо иметь ввиду, и это очень важно, насколько этого достаточно для того, чтобы обеспечить микрорайон и могут ли они еще больше? Потому что пропорциональное и наиболее полное использование и есть источник эффективности. Если ТЭЦ-3 полностью не загрузить, понятно, что она будет выдавать небольшое количество продукции, а затраты необходимо будет нести на все хозяйство, в том числе оборудование, которое амортизируется, постоянные расходы: охрана, административный персонал. В результате все это ляжет на тепло.

«Когда мы сравниваем, где лучше, выясняется, что ТЭЦ-3 — самая эффективная, но почему-то ее не загружают». Фото Максима Платонова



«ТЭЦ-3 — самая эффективная, но почему-то ее не загружают»

У нас есть и другая генерация. Но когда мы сравниваем, где лучше, выясняется, что ТЭЦ-3 — самая эффективная, но почему-то ее не загружают. Это непонятно и вызывает тревогу, поскольку, если у нее будет полная загрузка, то «Салават купере», как интенсивно развивающаяся в Казани территория жилищного строительства, была бы очень привлекательной. Потому что жилье здесь новое, люди и так озабочены платежами за квартиру, а эффективная работа ТЭЦ помогла бы сбалансировать их расходы.



Но, к сожалению, существует и вторая сторона вопроса. Необходимо быть откровенными: тепло, которое вырабатывается другими источниками, дороже чем у ТЭЦ-3. И если бы тепло с ТЭЦ-3 уходило бы и к другим потребителям, то и там бы сбавилась цена, и ТЭЦ-3 могла бы выдавать нам совершенно другие значения — еще эффективнее, потому что были бы минимальные затраты на единицу тепла и электричества. Вот это было бы эффективно. Второй вопрос: снижение цены на тариф означает, что денег в «Энергосбыт» придет меньше. Если денег придет меньше, куда денутся деньги, которые недополучат эти генерации? Получается, что они останутся у населения. Жаль, что таланты тех людей, которые умеют делать что-то эффективнее, останутся без применения. Я вас уверяю, в этом случае эти таланты будут утеряны. Это как стрельба из пистолета, без ежедневных упражнений ничего не получится. Здесь то же самое — талантливый человек должен быть загружен. Но, к сожалению, это не получается. Есть люди талантливые, которые вынуждены пробиваться, но это такое бездарное дело, к тому же надоедает.



— Во сколько сегодня обходится тепло в «Салават купере»? Верно ли мы понимаем, что здесь самые низкие тарифы?



— Да, это так, при том, что наши тарифы еще покрывает недостаток тепла в трубах, потому что трубы большие — еще не все построено. И затраты на одну гигакалорию больше, чем должны быть. Когда мы построим весь «Салават купере», и по этим же трубам будет идти такое же тепло, то оно будет еще дешевле.

«Когда мы построим весь «Салават купере», и по этим же трубам будет идти такое же тепло, то оно будет еще дешевле». Фото Максима Платонова



«Смотришь отчеты компаний — там миллиардные доходы»

— Если в городе примут новые тарифы, означает ли это, что в «Салават купере» их тоже придется поднять?



— Тарифы поднимает комитет по тарифам. Система управляется государством, то есть ответственность за верные расчеты лежит на комитете. Он тоже, конечно, принимает решение с учетом того, что ТЭЦ-3 не сможет подать тепло на всю Казань, нужны другие мощности, и есть еще два предприятия, которые выпускают тепло. Если ТЭЦ-3 дать больше потребителей, то одно из этих предприятий придется закрыть. Кто от этого выиграет, кто проиграет? Одно из этих предприятий просто станет ненужным. Можно, конечно, его держать, как Заинскую ГРЭС на всякий случай, пусть люди платят. В противном случае выиграют жители, потому что цена за тепло будет дешевле.



Или другой вопрос: честно донести до населения, что мы собираем тариф, в котором есть некая сумма, которая является благом для развития сопутствующих отраслей. Допустим, защита экологии. Потому что у ТЭЦ-3 есть свои выхлопы, надо повысить защитные мероприятия. Или решать другие общественно значимые задачи. Почему за счет этого нельзя улучшать работу общественного транспорта? Или там мосты, дороги построить. И это будет понятно людям. Но по закону взять из тарифа ничего нельзя. Зато, когда смотришь отчеты компаний — там миллиардные доходы. А зачем закладывать в тарифы миллиардные доходы?! Миллиардный доход в финансовом плане — это символ того, что кто-то что-то не доделал и не доложил. Остаток мяса у повара — это то мясо, которое не попало в суп.

«Зачем закладывать в тарифы миллиардные доходы?! Миллиардный доход в финансовом плане – это символ того, что кто-то что-то не доделал и не доложил». Фото Олега Тихонова

Тепло в «Салават купере» может подорожать на 30%

— Получается, сейчас правила поменялись, и если будет единая стратегия развития, вас заставят выравнять тарифы?



— Комитет по тарифам выровняет тарифы, и люди будут платить.



— То есть, больше?



— Да, будут платить больше.



— А насколько?



— Ну вы же знаете, что у ТЭЦ-3 и компаний «Татэнерго» в Казани себестоимость производства тепла различается почти в два раза. Есть еще вопросы транспортировки и т. д., но в любом случае для «Салават купере» минимум на 30% тепло будет дороже. Но я не думаю, что это будет. Вот мы сейчас с вами ведем работу, чтобы этого не было.



— Да, людей надо предупредить, чтобы сюрприза не было.



— И не только людей, но и тех, кто принимает решения. Необходимо очень хорошо объяснить населению, почему принимается это решение. Мы понимаем, что если возникнет такая ситуация, и в результате вот этих объединений будет сделана модернизация других теплоисточников, которые станут столь же эффективными, и потом цены упадут, то почему бы и нет? Тогда можно было бы согласиться.

