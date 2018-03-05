Казанский цирк: обновление манежа, победа над запахами и медиафасад

Казанский государственный цирк, на реконструкцию которого потратили почти миллиард рублей, откроет двери 17 марта

Фото: Максим Платонов

Почти в два раза, до миллиарда рублей, возросла смета по реконструкции Казанского государственного цирка. В итоге работы затронули все его составляющие — от манежа и фасада до гримерок и уборных. Директор цирка Дамир Шарифуллин сегодня продемонстрировал, как выглядит обновленный цирк за пару недель до открытия, объяснил, почему в Казанском цирке не планируют заводить собственную труппу, и заявил, что цирк не может существовать без участия животных. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Цирк за миллиард

Около миллиарда рублей из бюджета республики ушло на реконструкцию Казанского государственного цирка, которая длилась 11 месяцев. Как пояснил директор цирка Дамир Шарифуллин, сейчас в цирке «не осталось ни одного места, к которому бы не прикоснулась рука человека». Обновилось почти все: как сам цирковой манеж и фойе, так и гримерки, и помещения для животных.

Цирк украсили новыми яркими витражами и тематическими фресками, на манеже обновили покрытие, как и зрительские ряды. Фойе же выглядит похожим на любой современный спортивный объект, разве что с обилием растительности у окон. Основная часть работ в доступных зрителю помещениях уже завершена: казалось, что уже сегодня вечером в цирке вполне могут появиться посетители, стоит только пленку с пола убрать и вытереть строительную пыль.

Однако в служебных коридорах цирка вовсю идут работы, кроме того, в стадии реконструкции находятся вольеры для медведей и слонов. Шарифуллин заявил, что из основных работ осталось также завезти и установить мебель в некоторых помещениях цирка. Слова главы цирка, впрочем, немного омрачали капли воды, падающие в этот момент с потолка манежа.

Как пояснил директор цирка Дамир Шарифуллин, сейчас в цирке «не осталось ни одного места, к которому бы не прикоснулась рука человека»



Новые свет, запах и «посадочные места» в уборной

Из новшеств глава Казанского цирка отдельно отметил новое освещение манежа, на которое ушло более 126 млн рублей. Судя по его словам, это беспрецедентная сумма: при реконструкции цирка в Санкт-Петербурге (завершилась в ноябре 2015 года) на свет потратили только 70 млн рублей, в других цирках затраты на свет составляют в среднем 35 млн рублей.

Цирк изменится и снаружи: на нем появится динамическая подсветка, которая будет показывать прогноз погоды, а также медиафасад. Подобная подсветка сейчас не редкость в промышленном дизайне. На медиафасаде, как пояснил Шарифуллин, будут показывать только рекламу предстоящих цирковых представлений.

Журналисты во время пресс-тура также отметили, что сейчас в цирке не ощущается того (далеко не самого приятного) «циркового запаха», который обычно встречает еще в фойе, и поинтересовались, с какими ароматами позже придется столкнуться посетителям. Глава цирка пояснил, что подобный запах возникал в первую очередь из-за полного отсутствия системы кондиционирования, которую смонтировали в ходе реконструкции.

Количество посадочных мест не изменилось: цирк способен принять до двух тысяч зрителей. Но когда Шарифуллина спросили, какое изменение в ходе реконструкции он считает самым важным, то он, не задумываясь, ответил: обновление туалетов. Судя по всему, ранее уборные были больной темой как для посетителей, так и для руководства.

— Если говорить по туалетам, то их стало больше, и женских, и мужских, чисто по количеству. Было три туалета, один женский, два мужских, стало два плюс два. […] И, короче, посадочных мест в них стало больше, — похвастался Шарифуллин.

Новое покрытие манежа в рейтинге изменений у главы цирка, к слову, идет на втором месте.

Количество посадочных мест не изменилось: цирк способен принять до двух тысяч зрителей



От манежа к подсобкам

Отметим, что изначально стоимость реконструкции цирка составляла только 530 млн рублей — тендер на такую сумму объявило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ в декабре 2016 года. Второй крупный тендер на 326,5 млн рублей появился совсем недавно, 28 февраля 2018 года, причем аукцион по нему завершится только 19 марта, а работы завершат к 30 июня этого же года. Узнать точную сумму затрат на реконструкцию в Минстрое РТ «Реальному времени» пока не удалось.

Шарифуллин пояснил, что по изначальному плану реконструкция должна была ограничиться лишь манежем. В сентябре проинспектировать работу приезжал президент РТ Рустам Минниханов; позже было принято решение обновить весь цирк.

Все работы по реконструкции финансировались исключительно за счет республиканского бюджета. Глава цирка добавил, что в связи с увеличением бюджета возникали и трудности с исполнением сроков реконструкции: в конце 2016 года ремонт планировали завершить еще к 2017 году.

Напомним, что последняя реконструкция в Казанском цирке прошла в 2012 году. Тогда были произведены работы по укреплению купола здания и реставрация витражей. Отметим также, что сам цирк — дотационное учреждение, объем ежегодной помощи из бюджета составляет 34 млн рублей.

Все работы по реконструкции финансировались исключительно за счет республиканского бюджета



«Фиеста» на премьере

Премьера состоится 17 марта, в 17 часов 30 минут. Программа называется «Фиеста», в ней задействованы артисты Тюменского цирка и дрессированные животные: кошки, медведи, собаки, гуси и утки. Шарифуллин заверил, что билеты в кассах цирка пока есть, как на премьеру, так и на последующие представления до середины апреля. Стоимость билетов составит от 400 до 1300 рублей, что глава цирка назвал «самой низовой ценой билетов по всей России».

Однако Шарифуллин заверил, что Казанский цирк будет работать и в дни матчей чемпионата мира по футболу — 2018, хотя что он будет показывать в этот период — пока тайна. Позже глава цирка объяснил свое желание не раскрывать все карты распространенными в цирковой среде суевериями.

Также глава цирка прокомментировал возможность проведения эстрадных концертов на арене — артистов она привлекает в первую очередь из-за хорошей акустики. Он заявил, что переговоры ведутся, но пока в расписании значится лишь цирковая программа. «Естественно, [концерты] проводить будут, но все это будет кратно дороже — ведь свет и звук тут цирковой», — добавил он.

Шарифуллин заверил, что Казанский цирк будет работать и в дни матчей чемпионата мира по футболу — 2018, хотя что он будет показывать в этот период — пока тайна



Труппы не будет, но животные быть должны

К слову, в марте также откроется реконструированная Казанская цирковая школа. В связи с этим у журналистов возник вопрос: а не планирует ли после реконструкции Казанский цирк собрать свою собственную цирковую труппу? Однако Шарифуллин подобные намерения категорически отверг: нет ни планов, ни намерений, что объясняется высокой конкуренцией и безработицей.

«Безработица, везде безработица, и в цирке тоже безработица. Куда девать труппу? Сейчас вот на реконструкции находятся три цирка, четыре даже. Площадок-то меньше, а артистов-то больше. Вот это еще создает ажиотаж. В наш цирк всегда стояла очередь артистов, и сейчас тоже стоит», — пояснил он.

Учащиеся Казанской цирковой школы, по его словам, способны выдавать материал примерно на полтора спектакля в год без участия животных. О создании полноценной труппы на этой базе речи также не идет.

Шарифуллин прокомментировал и другой вопрос: а возможно ли в современном цирке отказаться от использования животных по соображениям гуманности? Напомним, что законопроект, предполагающий запрет в России передвижных цирков с животными, находится на рассмотрении Госдумы (правда, внесли его еще в 2010 году).

— Цирк должен быть с животными! — безапелляционно заявил Шарифуллин. — Цирк без животных не может быть. […] При этом наборе животных (которые участвуют в выступлениях в Казанском цирке, — прим. ред.) никакого насилия в принципе быть не может.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов