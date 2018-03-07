Александра Юманова: «ЦБ свои деньги забирал, но АСВ эти сделки не оспаривает»

Союз пострадавших вкладчиков уличил Эльвиру Набиуллину в выводе 15 млрд из «Татфондбанка» накануне краха

Фото: Олег Тихонов

Обманутые вкладчики «Татфондбанка» заподозрили Центробанк в выводе 15 млрд рублей из лопнувшего банка накануне краха. ЦБ кредитовал ТФБ, поэтому незадолго до часа Х спас свои активы, говорят активисты. Теперь союз Александры Юмановой требует от АСВ отчеты о выплате долга «Татфонда» по кредиту регулятора, но пока безуспешно. Сам конкурсный управляющий ТФБ на фоне шквала исков к рядовым вкладчикам, успевших снять деньги до моратория, не торопится оспаривать сомнительные сделки ЦБ. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Сам ЦБ РФ деньги свои забирал»

Союз пострадавших вкладчиков просит конкурсного управляющего «Татфондбанка» показать отчеты по сделкам Центробанка. Последнего уже давно подозревают в ускоренном выводе денег из ТФБ накануне краха. Речь о 15 млрд рублей, которые под конец года «Татфондбанк» выплатил регулятору. Правда, найти следы этих денег в отчетности двух организаций крайне сложно.

— Сам ЦБ РФ деньги свои забирал, но АСВ эти сделки оспаривать не собирается. Писали несколько требований, конкурсный управляющий отвечает, что это были сделки РЕПО и они погашены, оснований для обжалования нет. Если «Татфондбанк» погасил свою задолженность, то это должно отражаться в бухгалтерской отчетности, а они вообще не отражают, то есть это нарушение. ЦБ РФ понимает, что погашенные деньги должны сесть в баланс, а их просто нет. Баланс — такая вещь, все операции отражаются, потерять что-либо невозможно, — прокомментировала ситуацию «Реальному времени» руководитель Союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова.

Александра Юманова признает, что бухгалтерские документы «Татфондбанка» опровергают факт списания задолженности, значит, скорее всего, предоставляются недостоверные данные. Фото Олега Тихонова

Активисты снова обращаются к конкурсному управляющему: мол, если действия не отражены в балансе, то либо его подделывали, либо деньги вообще не переводили. На что в АСВ отвечают, что все сделки прошли согласно договору и в доказательство своих слов предъявляют генеральный договор. Но юристы поясняют: на каждую сделку РЕПО существует индивидуальный договор, в котором есть свои сроки, условия и так далее. Эти документы пострадавшим вкладчикам уже не показывают.

Александра Юманова признает, что бухгалтерские документы «Татфондбанка» опровергают факт списания задолженности, значит, скорее всего, предоставляются недостоверные данные. Требования показать отчеты о погашении долга регулятора отправили 27 февраля, но официального ответа пока нет.

«Не понимаем, что там происходит»

По словам Юмановой, конкурсный управляющий ТФБ в лице представителя АСВ сразу говорит, что не собирается оспаривать сделки с Центробанком, мол, нарушений здесь нет. При этом движение денег ни в каких бумагах не отражено.

— Сделки были непосредственно перед закрытием. Мы не понимаем, что там происходит. Документы одни с другими не сходятся. Конкурсный управляющий халатно относится, дали документы, а мы взяли и разобрались. Отношение к нам говорит о многом, они должны отчитываться, а не мы копаться в документах, — комментирует Александра Юманова.

Эксперты называют ситуацию, когда сделки физических лиц оспаривают, а подобные движения со стороны ЦБ — нет, очень странной.

ЦБ уже возвращал в конкурсную массу около 58 млн рублей (опять же благодаря стараниям союза пострадавших вкладчиков ТФБ). Фото abnews.ru



— Есть вероятность, что в декабре 2016 года были неверно составлены документы, предполагаю, что есть ошибки. Возможно, отчетность велась неправильно, этот вопрос должен решаться в суде. Он должен разобраться, было ли перечисление на самом деле, были ли ошибки технического характера. Не могу сказать, злоупотребил ли АСВ в качестве конкурсного управляющего — суд должен разбираться. Но считаю, что данный вопрос должен быть передан ему на рассмотрение, — уверена юрисконсульт фирмы «Татюринформ» Ирина Кириллова.

Известно, что ЦБ уже возвращал в конкурсную массу около 58 млн рублей (опять же благодаря стараниям союза пострадавших вкладчиков ТФБ). В суде находится еще одно исковое заявление АСВ об оспаривании сделок, но есть ли среди них операции регулятора — неизвестно, поэтому говорить об окончательном решении вопроса пока не приходится.

В деле о банкротстве все равны

Складывается ситуация, когда АСВ не оспаривает сделки Центробанка, но хочет вернуть гораздо меньшие суммы по ранее закрытым операциям рядовых вкладчиков. Гендиректор юрцентра «Правосудие» Айрат Гатин уверен, что арбитраж ТФБ должен предпринять меры по возврату денег, переведенных ЦБ РФ.

— В деле о банкротстве все равны, а тут, получается, вывели такую большую сумму и нет никаких замечаний. Нужно просить об оспаривании этой сделки, если арбитражный будет бездействовать, то оспаривать уже его бездействие. Это существенная сумма в деле о банкротстве «Татфондбанка», остальным потерпевшим могу только посоветовать, что нужно активизироваться, оказывать давление на действующего арбитражного, задавать вопросы, чтобы он оспаривал эти сделки, — комментирует Айрат Гатин.

Действия обманутых вкладчиков юрист полностью поддерживает, уточняя, что сначала надо получить информацию от конкурсного управляющего: какая сделка была, есть ли признаки подозрительной, было ли преимущественное удовлетворение перед другими. Если конкурсник не захочет помогать, то временное руководство можно даже отстранить на этом основании. Гатин признает, что АСВ ведет двойную игру, в которой агентство оспаривает те сделки, по которым им легче действовать.

— Арбитражный для всех работает равно, не может отдавать предпочтения. Выглядит крайне странным, что АСВ не принимает действий по оспариванию. Фактически это подозрительная сделка. Арбитражный обязан принимать меры по возврату этих денег в конкурсную массу, — уверен Айрат Гатин.

«Реальное время» направило запрос в Центробанк, в пресс-службе ЦБ его приняли в работу, но пока не могут сообщить, будет ли ответ. В наших прошлых материалах регулятор воздерживался от комментариев.

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин также озаботился данной проблемой и уже направил на имя Эльвиры Набиуллиной депутатский запрос с требованием повлиять на порочную практику, когда АСВ оспаривает в арбитражных судах снятие денег вкладчиками и пытается взыскать с них средства до даты заведения картотеки неисполненных платежных документов. В приемной депутата добавили, что в скором времени опубликуют ответ от ЦБ, кроме того, Сидякин намерен переговорить с руководством фракции по теме оспаривания сделок граждан.

