Вылет задерживается: владельцы «ЮВТ Аэро» запаздывают с лизингом новых авиасудов

Фото: Максим Платонов

К началу летнего сезона воздушных перевозок татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» так и не успела открыть прямые перелеты из Казани в Европу, которые обещали взрывной поток туристов к футбольным матчам ЧМ-2018. Как стало известно «Реальному времени», подготовленная менеджементом программа международных полетов «ЮВТ Аэро», несмотря на получение ею допуска Росавиации, оказалась сорвана. Как выяснило «Реальное время», бенефициары авиакомпании до сих пор не дали согласия на лизинг первых трех среднемагистральных самолетов, а значит шансов выйти на зарубежные авиалинии в предстоящую навигацию у «ЮВТ Аэро» не осталось. А между тем авиакомпания «ЮВТ Аэро» надеялась в это футбольное лето нарастить свой пассажиропоток вдвое, до 500 тысяч пассажиров в год, и войти в топ-30 крупнейших авиакомпаний страны.

В летнем расписании не значится



К началу марта, когда обычно утверждается распределение слотов регулярных полетов «на лето», татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» так и не подал в международный аэропорт «Казань» ни одной заявки на открытие новых рейсов в европейском направлении. В обновленном летнем расписании МАК, размещенном буквально на днях, «ЮВТ Аэро» не значится среди удивительного множества авиакомпаний, открывших стыковочные рейсы в страны ЕС из Казани.

На фоне сумасшедшей конкуренции среди грандов авиации отсутствие «ЮВТ Аэро» мало заметно, но интриге ситуации придает тот факт, что еще буквально в феврале руководство единственной в Татарстане авиакомпании впервые объявило о своих амбициях на зарубежные трэвелперелеты. Тогда на пресс-конференции, организованной при содействии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, коммерческий директор «ЮВТ Аэро» Станислав Козленко впервые анонсировал программу международных полетов. Она настроена на открытие прямых беспосадочных перелетов из Казани по трем направлениям — до Парижа и Милана, Мюнхена и Тель-Авива, рассказывал он.

Правда, отвечая на вопрос о вероятных сроках запуска международных полетов, он не стал тогда называть конкретные даты, выбрав обтекаемую формулировку в виде выражения «в этом году». Но общеизвестно, что в авиации календарный год делится на два сезона навигации – зиму и лето, и для «раскатки» новых маршрутов, конечно, выбирают высокий прибыльный летний сезон. Так что желанным временем выхода на международные линии должно было стать лето 2018 года, но, похоже, не все так гладко.

«Эксплуатируемые сегодня самолеты CRJ200 ограничены дальностью полета в 2—2,5 тысячи км. По своим техническим характеристикам они не могут летать далеко. Поэтому мы предложили акционерам взять в лизинг среднемагистральные машины дальностью на 4—5 тысяч км», — рассказал Петр Трубаев. Фото Максима Платонова



Допуск на прямые полеты в ЕС есть, а самолетов нет

Источники, близкие к авиакомпании, рассказали «Реальному времени», что открытие европейских маршрутов «ЮВТ Авиа», откладывается. «Бенефициары авиакомпании не приняли ни одного из трех предложенных менеджментом вариантов обновления флота, а без новой техники далеко не улетишь», — раскрыл причину задержки один из собеседников «Реального времени».

«В предстоящий «золотой» сезон мы действительно хотели войти с новыми самолетами. Но надо быть самокритичным: в этом году однозначно не получится», — рассказал гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев в разговоре с «Реальным временем», добавив, что это произошло «по независящим от авиакомпании причинам». По его словам, буквально 1 марта Росавиация выдала допуск «ЮВТ Аэро» на полеты в страны ЕС. «Допуск был получен накануне. Для этого мы проходили определенную процедуру и нам подтвердили, что мы можем выполнять прямые полеты в Евросоюз», — сообщил Петр Трубаев, дав понять, что лично им было сделано все, что требовалось на его уровне полномочий.

Открыть международную программу полетов технически невозможно без обновления флота авиакомпании, но закупка новых воздушных судов находится в исключительной компетенции владельцев авиакомпании. «Эксплуатируемые сегодня самолеты CRJ200 ограничены дальностью полета в 2—2,5 тысячи км. По своим техническим характеристикам они не могут летать далеко. Поэтому мы предложили акционерам взять в лизинг среднемагистральные машины дальностью на 4—5 тысяч км», — рассказал Петр Трубаев.

Менеджментом было предложено три варианта финансового лизинга, но пока ни один из них не получил одобрения. Процесс выбора оптимальной схемы дорабатывается во взаимодействии между акционерами и менеджментом, после чего, скорее всего, попадет на согласование правительства Татарстана. «Мы не вправе выбирать — у нас есть вышестоящие руководители, акционеры, которые все тщательно анализируют. Они дают замечания, мы их устраняем. Но я вынужден констатировать, конечно, этот процесс затянулся», — с горечью в голосе проговорил Петр Трубаев.





Право на выполнение международных рейсов новый перевозчик может получить лишь после того, как 2 года отлетает в воздушном пространстве России. Фото Максима Платонова



Отлетала 2 года без ЧП

Напомним, «ЮВТ-Аэро» является, пожалуй, самой молодой в стране авиакомпанией, созданной в 2015 году после банкротства «Ак Барс Аэро». Согласно авиационным правилам, право на выполнение международных рейсов новый перевозчик может получить лишь после того, как 2 года отлетает в воздушном пространстве России. Как рассказывал ранее Петр Трубаев, в первый рейс «ЮВТ Аэро» отправилась 17 июля 2015 года, а заявление на получение допуска на зарубежные рейсы авиакомпания подала 10 июля 2017 года. Задолго до наступления летней навигации-2018 менеджмент начал готовить программу прямых международных полетов на дальние расстояния. Сейчас вылеты из Казани в популярные европейские города по-прежнему выполняют крупнейшие авиаперевозчики страны Аэрофлот, S7 Airlines, Utair, которые летят исключительно с «базовой» пересадкой в Москве, заполняя борт самолета до максимальной загрузки. По этой причине время полета растягивается до 6—7 часов, что не вызывает удовольствия у казанских пассажиров, отправляющихся из самой дальней точки маршрута.

Чтобы создать им конкуренцию, ЮВТ Аэро рассчитывала еще в начале этого года получить новые самолеты. Ведь доставшийся ей в наследство от «Ак Барс Аэро» авиапарк не способен ее выполнить из-за ограниченной дальности полетов до 2,5 тысячи против необходимых 5 тысяч км. Сейчас в нем находятся семь канадских региональных самолетов Bombardier CRJ200, которые с трудом способны «вытянуть» рейсы лишь до Мюнхена. В силу этого «ЮВТ Аэро» сосредоточилась на субсидируемых межрегиональных перевозках, выполняя рейсы по 60 направлениям, из которых 20 из Казани. По итогам 2016 года выручка авиакомпании составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 321 млн рублей. По итогам 2017 года ею было перевезено 250 тысяч пассажиров. С этим явно скромным показателем она не попадает в рейтинг крупных перевозчиков страны, который замыкается на отметке 700 тысяч пассажиров в год. Таким образом, для выхода на российскую арену ей без международных полетов точно не обойтись. По оценке Росавиации, они обеспечивают ежемесячный прирост на 9—10%. Справедливости ради, «ЮВТ Аэро» еще в прошлом году запустила международные полеты, но ограничивается рейсами в страны СНГ, которые находятся в радиусе 2,5 тысячи км от Казани.

Менеджмент авиакомпании отдает предпочтение Embraer-190, чей возраст не должен превышать 5—8 лет. Фото Antônio Milena/ABr / wikipedia.org



Embraer-190 или SSJ-100



Для обновления авиапарка менеджмент авиакомпании предложил акционерам рассмотреть лизинг трех воздушных судов: узкофюзеляжного Embraer-190, российского SSJ-100 и Bombardier CRJ-900. До этого приценивались к Embraer 190 и 195, Airbus A319, Boeing 737-700 и SSJ-100.

Каждый раз при пересмотре типов самолетов в «шорт листе» бенефициаров неизбежно остаются два фаворита — бразильский Embraer-190 и отечественный SSJ-100.

По сведениям «Реального времени», менеджмент авиакомпании отдает предпочтение Embraer-190, чей возраст не должен превышать 5—8 лет. С другой стороны, закупка отечественного SSJ -100 сулит преференции перевозчику. «Есть специальное постановление правительства РФ, которое дает определенные субсидии для закупки этого самолета. Это льготные ставки до лизингу, первоочередное назначение на линии, оперативное предоставление допусков. К тому же налажено техническое и сервисное обслуживание, многие авиакомпании летают на нем», — рассказал Трубаев.

Деловой «проездной» для правительства РТ

Интересно, что на первом этапе новые самолеты должны встать на обслуживание чартерных перевозок. А точнее, быть готовыми для выполнения полетов правительственных делегаций РТ. Как рассказывают источники в отрасли, при выборе типа самолета бенефициары «держат в уме» прежде всего корпоративные заказы, которые являются лакомым кусочком для любой авиакомпании. Ведь это — сокращение рисков, стабильная прибыль и выгодные скидки для заказчиков.

По слухам, авиакомпания даже разработала специальную программу для тех корпоративных заказчиков, которые смогут оптимизировать командировочные расходы. Сейчас эти перелеты обеспечивает авиакомпания «Уральские авиалинии», которая поставляет иностранные борты. Пресс-служба «Уральских авиалинии» не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Исходя из наработанной практики «Уральских авиалиний», акционеры, скорее всего, согласятся с предложением менеджмента на приобретение в лизинг Embraer 190. Но то, что бенефициары затягивают выход на лизинговую сделку, вызывает вопросы. Всего программа международных полетов предполагает покупку 8 новых самолетов возраста не старше 8 лет, но насколько она окажется реалистичной — большой вопрос.

«ЮВТ Аэро» приурочивала программу международных полетов специально к летнему сезону-2018 года, делая ставку на рост пассажиропотока к футбольным матчам Чемпионата мира-2018 года. Фото Максима Платонова



Шанс на удвоение

«ЮВТ Аэро» приурочивала программу международных полетов специально к летнему сезону 2018 года, делая ставку на рост пассажиропотока к футбольным матчам чемпионата мира 2018 года. «Если сейчас запустить продажи на прямые авиарейсы из Европы в Казань и обратно, то мы могли бы увеличить поток вдвое — с 250 до 500 тысяч», — полагает коммерческий директор авиакомпании Станислав Козленко. Но он считает, что, если акционеры успеют утвердить один из трех вариантов, то у авиакомпании все-таки есть шанс встроиться в летнее расписание МАК.

Параметры лизинговой сделки менеджмент авиакомпании отказывается раскрывать. По словам Станислава Козленко, в качестве лизингодателя рассматривается зарубежная компания. Сейчас их три на рынке — Air Lease Corp., Avolon, AWAS. В случае одобрения лизинга Embraer 190 владельцам «ЮВТ Аэро» придется привлечь, по самым грубым подсчетам, около $200 млн, полагает редактор портала avia.ru Роман Гусаров. Вообще договор финансового лизинга заключается на длительный срок — от 10 лет и выше, и по своей экономической природе он похож на долгосрочное кредитование, поэтому взять ВС в финансовый лизинг могут позволить себе только крупные платежеспособные авиакомпании. Кроме того, лизинг не предполагает досрочного прекращения договора, и расторгается такая сделка, как правило, с уплатой огромных штрафов.