Отличный кадр: неконфликтный премьер, замена упертому министру и восточный тренер вместо европейского

Трудный татарстанский год закономерно отразился и на кадровой ситуации в республике. Крупные отставки в 2017-м были, как правило, связаны со скандалами — внешнего происхождения или случившимися на подведомственной для отставников «территории». «Реальное время» вспоминает десятку (плюс бонус) самых громких из них.