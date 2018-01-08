Отличный кадр: неконфликтный премьер, замена упертому министру и восточный тренер вместо европейского
Самые громкие отставки и назначения 2017 года в Татарстане
Трудный татарстанский год закономерно отразился и на кадровой ситуации в республике. Крупные отставки в 2017-м были, как правило, связаны со скандалами — внешнего происхождения или случившимися на подведомственной для отставников «территории». «Реальное время» вспоминает десятку (плюс бонус) самых громких из них.
- Ильдар Халиков/Алексей Песошин
Типичная «отставка крайнего» — кто-то должен был ответить за республиканский «банкопад» конца 2016-го — начала 2017 года. Кроме того, уход такой крупной фигуры, как премьер-министр, помог выпустить пар пострадавшим в результате крушения «Татфондбанка», пусть и совсем немного. К чести Ильдара Халикова, до самой своей отставки он не избегал тяжелого общения с вкладчиками ТФБ и признавал свою долю ответственности за произошедшее как председатель совета директоров банка. «Парашют», предложенный бывшему премьеру, предсказуемо оказался не связан с банковской сферой.
Объективно Ильдар Шафкатович не был самым заметным премьер-министром в истории Татарстана — по той простой причине, что роль главного «хозяйственника» в регионе последние 7 лет фактически исполняет президент. Сменивший его Алексей Песошин движется пока в том же фарватере. Почему на смену Халикову пришел именно он? Возможно, свою роль сыграли русская фамилия (говорят, правда, что на самом деле Песошин чуваш) и пребывание в ближайшем кадровом резерве — до известных событий он был правой рукой премьера. «Человек, который работал на промышленном предприятии, возглавлял крупный муниципалитет столицы, работал руководителем исполнительного комитета нашей столицы, три года работает первым заместителем премьер-министра, кандидат физико-математических наук. Что еще нужно?» — нахваливал эту кандидатуру на сессии Госсовета РТ Рустам Минниханов.
К чести Ильдара Халикова, до самой своей отставки он не избегал тяжелого общения с вкладчиками ТФБ и признавал свою долю ответственности за произошедшее как председатель совета директоров банка. Фото Максима Платонова
Представляя в тот день Песошина, президент РТ сознательно или неосознанно нарисовал портрет своего идеального «зама»: «работоспособный, неконфликтный, трудолюбивый». Отметим также, что Песошин — потомственный руководитель: его дед работал директором КМИЗа, а отец был деканом одного из факультетов КАИ.
- Энгель Фаттахов/Рафис Бурганов
Кейс «язык преткновения» ближе к концу года завершился отставкой «Энгеля-хранителя». Таким образом республиканские власти дали возможность Министерству образования и науки РТ выполнить все требования федерального центра «без потери лица». Все-таки при Фаттахове ведомство было связано некоторыми чересчур оптимистичными его заявлениями. Этой в хорошем смысле слова упертостью (порой граничащей с введением в заблуждение своего республиканского руководства) Энгель Навапович снискал уважение татарской интеллигенции — и с чистой совестью отправился рулить родным Актанышским районом. Вслед за Фаттаховым покинул министерство и его заместитель «по татарскому языку», бывший директор двух казанских татаро-турецких лицеев Ильдар Мухаметов.
Сменил Фаттахова «универсальный солдат» Рафис Бурганов. Выходец с «Казанькомпрессормаша», за последние 20 лет он успел потрудиться в администрации Казани, Министерстве экономики и промышленности РТ, главой администрации Вахитовского района, руководителем казанского исполкома, министром по делам молодежи спорту и туризму РТ и, наконец, председателем комитета Госсовета РТ по экономике и предпринимательству. Заместителем по экономическим вопросам он пригласил своего верного соратника, бывшего замминистра по делам молодежи, спорту и туризму и директора АО «Промоборудование» (связанного с семьей Бурганова) Азата Шарапова.
Кейс «язык преткновения» ближе к концу года завершился отставкой «Энгеля-хранителя». Фото Олега Тихонова
Ну а «крепкого профессионала» Мухаметова, скорее всего, заменит Ильсур Хадиуллин — начальник управления образования казанского исполкома, всю жизнь проработавший в этой сфере. Такой человек, конечно же, крайне необходим Бурганову, пока еще не ставшему «своим» в отрасли. И возьмет на себя Хадиуллин не только «национальный вопрос», но и весь образовательный блок. И, возможно, работу с директорским корпусом школ в предвыборный период.
Интересно, что вскоре после своего назначения Бурганов пригласил к себе на разговор Павла Шмакова — единственного директора школы в Татарстане, осмелившегося оспорить в суде действия прокуратуры, исполнявшей поручения президента РФ по языковому вопросу. «А закончилась наша встреча с министром несколько неожиданно для меня. Рафис Тимерханович неожиданно сменил тему и рассказал мне в режиме монолога, каким он видит образование в республике. Его яркая речь длилась минут 30. Завершив свое выступление и чуть смутившись длительностью и серьезностью, министр улыбнулся и добавил, что это первая его попытка анализа образовательной ситуации в республике», — написал об этом Павел Анатольевич в своем «Фейсбуке».
- Хавьер Грасия/Курбан Бердыев
Самая долгожданная отставка в Татарстане — поскольку в футболе, как и в политике, разбираются все. Впрочем, не обязательно быть футбольным фанатом, чтобы понимать, что испанский специалист не оправдал связываемых с ним ожиданий. Денег на футболистов было потрачено много, зарплату сам тренер получал отличную — а результат команда показывала очень невнятный. Возможно, тренер (судя по всему, достаточно грамотный в чисто футбольном плане) не смог разобраться в тонкостях российско-татарстанской души, а возможно, просто не смог сплотить коллектив, «по-европейски» полностью положившись на профессионализм игроков.
Отставка Грасии — самая долгожданная в Татарстане, поскольку в футболе, как и в политике, разбираются все. Фото Олега Тихонова
Как бы то ни было, грустное 9-е место в чемпионате способствовало свершению административной революции в «Рубине» в мае прошлого года. Управление клубом полностью перешло в руки ТАИФа, его президентом стал Радик Шаймиев, который оперативно пригласил в команду Курбана Бердыева. Немногим ранее генеральным директором «Рубина» стал выходец из таифовских структур Рустам Саяхов, занимавший в клубе позицию финансового директора, а немногим позднее — один из авторов (наряду с Бердыевым, конечно) золотого чуда «Рубина» конца «нулевых» Рустем Сайманов, ставший спортивным директором.
«Реальное время» в прошлом году много писало о превратностях судьбы клуба, набравшего в сезоне 2016/2107 недешевую команду исполнителей и теперь вынужденного существовать в жестких рамках финансового фейр-плей УЕФА. Как итог, команда по итогам двух третей сезона 2017/2018 занимает в таблице место даже ниже, чем «при Грасии», — 11-е.
Радик Шаймиев оперативно пригласил в команду Курбана Бердыева. Фото Максима Платонова
- Правоохранители: Дауфит Хамадишин, Радик Ильясов, Айрат Ахметшин
В 2017 году поменялись руководители в двух правоохранительных ведомствах на территории Татарстана.
В мае был освобожден от должности по достижении предельного для нее возраста начальник УФСИН по РТ 55-летний Дауфит Хамадишин. Эксперты «Реального времени» говорили о «добровольно-принудительном» характере отставки генерала, 14 с лишним лет отвечавшего за пенитенциарную систему Татарстана. Правозащитники связывали ее с коррупционными скандалами и посадками руководителей в татарстанском УФСИН, однако приближенные к начальнику уверяли, что Хамадишин самостоятельно принял решение уйти. Лишь в конце октября он снова устроился на работу, заняв вновь созданную должность помощника премьер-министра РТ по правоохранительной и административной деятельности. Врио руководителя УФСИН по РТ был назначен Эдуард Хиалеев.
А в декабре не был продлен пятилетний контракт с главным судебным приставом РТ Радиком Ильясовым, слухи об уходе которого ходили с 2015 года. И, несмотря на серию скандалов, связанных с его подчиненными, Ильясов сумел получить аналогичную должность в рамках ротации руководящих кадров в ином регионе страны, а именно в Республике Алтай. На оставленную им позицию прочили главного судебного пристава Нижегородской области Игоря Корсакова.
И еще одно интересное назначение силовика, пусть и не связанное напрямую с Татарстаном: замруководителя татарстанского Следственного комитета Айрат Ахметшин возглавил территориальное управление Следкома в Кировской области.
Эксперты «Реального времени» говорили о «добровольно-принудительном» характере отставки генерала, 14 с лишним лет отвечавшего за пенитенциарную систему Татарстана. Фото Олега Тихонова
- Герман Дьяконов/Сергей Юшко
В прошлом году достиг своей кульминации коррупционный скандал в КНИТУ. Напомним, эта нехорошая история началась в декабре 2015 года, когда проректор вуза Ильдар Абдуллин был обвинен в хищении 28 млн рублей и приговорен к 6,5 года лишения свободы. В феврале 2016 года под домашний арест были отправлены два сотрудника КНИТУ, подозреваемых в мошенничестве с госконтрактом Министерства промышленности и торговли РФ. В июле 2017 года, после отставки ректора Германа Дьяконова, фигурантами нового дела стали проректор Александр Кочнев и директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик. Наконец, в августе 2017-го дошла очередь и до самого ректора, заподозренного в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в обналичивании средств, пожертвованных «Газпромом» на проведение научно-практических семинаров, и 54-миллионом «наваре» на том самом контракте Минпромторга. Согласно последней информации, преступные эпизоды могут быть частью одной схемы, и, таким образом, можно вести речь уже об организованном в стенах вуза преступном сообществе.
Пришедший на смену Дьяконову и.о. ректора Сергей Юшко (экс-руководитель инновационно-производственного технопарка «Идея») в ходе online-конференции в «Реальном времени» сказал об этом коротко: «Ложки нашлись, но осадок остался».
Сергей Юшко сказал о коррупционном скандале в КНИТУ коротко: «Ложки нашлись, но осадок остался». Фото Олега Тихонова
- Экзам Губайдуллин/Мидхат Шагиахметов
Еще один «мастер на все руки» пришел на знаковое место в ушедшем году — экс-министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов возглавил Центризбирком РТ. Ведомству предстоит фактически «оформить» на территории республики очередной срок Владимира Путина на президентском посту в марте этого года (в избрании действующего главы государства ни у кого сомнений нет), но это тоже надо сделать «технологично» — в частности, не завалив явку избирателей. При этом с предыдущей своей должности, начальника Волго-Вятского главного управления Банка России и управляющего Нацбанком РТ, Мидхат Рафкатович ушел в конце марта прошлого года не слишком хорошо — на волне все того же банковского кризиса. Правда, аксакал банковской отрасли Татарстана Евгений Богачев предположил тогда, что Шагиахметов просто «устал от этого всего».
Кто точно «от всего этого» не устал, так это Экзам Губайдуллин, покинувший Центризбирком РТ на фоне, как говорят, недовольства его работой со стороны московского начальства. Опытнейший аппаратчик в декабре возглавил Совет муниципальных образований РТ, «назначенный» одним из косвенных виновников квазикоррупционных явлений в некоторых районах Татарстана (об этом ниже).
Экзам Губайдуллин возглавил Совет муниципальных образований РТ. Фото Романа Хасаева
- Марат Муратов
Репутационные потери, понесенные Татарстаном в прошлом году и, возможно, ожидаемые в году наступившем (если станут реальностью слухи о грядущем переформатировании управления регионами в России), а также признаки раскола татарстанского общества по языковому вопросу заставили татарстанские власти вернуть из «бизнес-командировки» в аппаратную обойму проверенный кадр в лице Марата Муратова. В целом успешно справившись с реструктуризацией долгов агрохолдинга «Вамин Татарстан», Муратов снова стал первым замруководителя аппарата президента РТ, получив в свою зону ответственности и ключевой департамент внутренней политики.
Поговаривают, что планов у жесткого управленца громадье — и в частности, по реформированию информационной политики региона (напомним, в 2003—2012 гг. Марат Яшарович возглавлял «Татмедиа»). Косвенным признаком перемен является то, что, по некоторым данным, контракты отдельным руководителям государственных СМИ в конце прошлого года продлили на более короткие, чем обычно, сроки.
Муратов стал первым замруководителя аппарата президента РТ. Фото Максима Платонова
- Василь Шайхразиев
Образованный в августе этого года национальный совет «Милли шура» возглавил вице-премьер РТ, экс-мэр Набережных Челнов и выходец из правоохранительных органов Василь Шайхразиев. Такое решение принял VI съезд Всемирного конгресса татар (ВКТ), и он же, съезд, назначил руководителя ВКТ Рината Закирова первым заместителем Шайхразиева. Уже тогда стало понятно, что многолетний руководитель самой «форматной» татарской общественной организации отодвигается на второй план. Это показали и последующие мероприятия ВКТ, на которых Василь Гаязович чувствовал себя хозяином положения. Региональные отделения ВКТ это тоже поняли и стали наперебой зазывать Шайхразиева к себе в гости для ознакомления с местными реалиями. Сам ВКТ в целом демонстрирует взвешенность и понимание происходящего на национальном поле.
- Главы районов из «зеленой папки Минниханова» и примкнувший к ним Иван Кузнецов
В декабре Рустам Минниханов своим указом внес изменения в некоторые антикоррупционные региональные акты. С этого момента в перечень лиц, расходы которых будет контролировать лично президент РТ, попали муниципальные служащие и главы районов Татарстана, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Всю информацию по главам будет рассматривать комиссия по координации работы по противодействию коррупции в РТ. «Реальное время» подробно освещало положение дел и конкретные эпизоды деятельности глав нескольких районов Татарстана, подпадающие под определение «незаконное обогащение».
В итоге на сегодня лишились своих постов глава Тукаевского муниципального района Василь Хазеев и председатель Совета муниципальных объединений РТ, в прошлом многолетний руководитель Черемшанского района Минсагит Шакиров.
Замглавы исполкома Казани Иван Кузнецов фигурантом «зеленой папки» не стал, но своей должности все-таки лишился. Его увольнению предшествовала потеря им части полномочий, которая случилась после следственной проверки по подозрению в получении Кузнецовым взятки в крупном размере.
Своего поста лишился и председатель Совета муниципальных объединений РТ Минсагит Шакиров. Фото Максима Платонова
- Анатолий Ливада
Строго говоря, отставки здесь нет — Анатолий Ливада продолжает оставаться формальным руководителем основанной им (между прочим, в 1995 году) группы компаний «Фон». Однако в марте Анатолий Николаевич был задержан и через пару дней помещен в СИЗО, где пребывает по сей день. Напомним, «Фон» в 2014 году перестал обслуживать кредит Сбербанка, и последний инициировал ряд судебных исков и, в конце концов, процедуру банкротства. ГК оказалась в центре громкого скандала с 4,5 тыс. «обманутых дольщиков». Сам застройщик объясняет происходящее желанием сторонних лиц отнять у него бизнес. Все материалы сюжета «Крушение «Фона» от «Реального времени» здесь.
- Бонус: Мункожап Бадмаев
Наконец, самая загадочная отставка года. Мункожап Бадмаев, проработав всего четыре месяца в должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, уволился из министерства и отбыл в родную Бурятию.
По некоторым данным, колоритный чиновник, выпускник физфака МГУ, претендовал даже на должность главы Бурятии до назначения Алексея Цыденова врио руководителя региона в феврале прошлого года. Тот же Цыденов и представил его в качестве заместителя председателя правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры.
По некоторым данным, колоритный чиновник, выпускник физфака МГУ, претендовал даже на должность главы Бурятии. Фото baikal-mir.ru
Ранее Бадмаев занимал пост коммерческого директора в ювелирной мастерской хорошо известного казанцам скульптора Даши Намдакова.
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