Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией на неопределенный срок

Правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией на неопределенный срок. Пункты пропуска остаются закрытыми, подача заявлений на международную защиту будет осуществляться централизованно в пунктах пересечения границы для воздушного и водного сообщения. Решение остается в силе до дальнейшего уведомления, передает «Интерфакс».

Постановление правительства вступает в силу в четверг. Граница с Россией была закрыта решением правительства Финляндии в ноябре 2023 года из-за так называемой инструментализованной миграции, когда граждане третьих стран пытались попасть в Финляндию, чтобы запросить убежище. По мнению финского правительства, это была гибридная операция.

Закрытие границы было объявлено временной мерой, однако срок закрытия несколько раз продлевался. В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит границу с Россией закрытой «вплоть до дальнейшего уведомления», и первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.

Рената Валеева