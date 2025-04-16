Детский омбудсмен Татарстана настаивает на введении бесплатных парковок для многодетных семей

Фото: Динар Фатыхов

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец вновь заявила о необходимости предоставления многодетным семьям права на бесплатную парковку. Об этом сказано в телеграм-канале «Оперштаб Татарстана».

Волынец отметила, что с соответствующей инициативой она уже обращалась в Госсовет Татарстана.

— Пока еще наш парламент эту инициативу не реализовал, хотя я считаю, что это очень важно, — подчеркнула Волынец.

Она уверена, что доступ к бесплатной парковке станет значимой мерой социальной поддержки многодетных семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению детского омбудсмена, подобные инициативы способствуют улучшению качества жизни семей с детьми и делают городскую среду более доступной и комфортной для детей и родителей.

Сегодня в Казани открыли 1 506 новых парковочных мест, что увеличило их общее количество до 10 227.

Рената Валеева