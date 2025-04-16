Детский омбудсмен Татарстана настаивает на введении бесплатных парковок для многодетных семей
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец вновь заявила о необходимости предоставления многодетным семьям права на бесплатную парковку. Об этом сказано в телеграм-канале «Оперштаб Татарстана».
Волынец отметила, что с соответствующей инициативой она уже обращалась в Госсовет Татарстана.
— Пока еще наш парламент эту инициативу не реализовал, хотя я считаю, что это очень важно, — подчеркнула Волынец.
Она уверена, что доступ к бесплатной парковке станет значимой мерой социальной поддержки многодетных семей.
По мнению детского омбудсмена, подобные инициативы способствуют улучшению качества жизни семей с детьми и делают городскую среду более доступной и комфортной для детей и родителей.
Сегодня в Казани открыли 1 506 новых парковочных мест, что увеличило их общее количество до 10 227.
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