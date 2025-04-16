Жители Татарстана стали реже оформлять кредитные карты, но лимит увеличился

Фото: Максим Платонов

В марте 2025 года в Татарстане наблюдается значительное сокращение выдачи кредитных карт, но при этом увеличивается средний кредитный лимит. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество выданных кредитных карт в марте сократилось на 53% в годовом выражении, а общий объем выданных кредитных лимитов — на 45%. Об этом пишет ТАСС.

Несмотря на общероссийскую тенденцию к сокращению выдачи, средний размер лимита по кредитным картам в республике продемонстрировал рост на 18% за год: со 107 тыс. рублей в марте 2024 года до 126 тыс. рублей в марте 2025 года.

В марте 2025 года банками в Татарстане было выпущено 33,93 тыс. кредитных карт с общим лимитом 4,24 млрд рублей. Это позволило республике войти в топ-5 регионов России по общему объему лимитов кредитных карт.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По сравнению с февралем 2025 года в марте в Татарстане наблюдается незначительное увеличение среднего лимита по кредитке (на 4%, до 126 тыс. рублей).



Топ-5 регионов по объему лимитов кредитных карт в марте 2025:

Москва — 12,47 млрд; Московская обл. — 9,25 млрд; Санкт-Петербург — 6,16 млрд; Краснодарский край — 6,03 млрд; Татарстан — 4,24 млрд.

Аналитики ОКБ отмечают, что тенденция к сокращению выдачи кредитных карт и увеличению среднего лимита наблюдается по всей стране.

Рената Валеева