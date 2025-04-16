Чикунова победила на чемпионате России по плаванию на 100 м брассом

Фото: Динар Фатыхов

Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата России по плаванию на дистанции 100 метров брассом, который проходит в Казани. Чикунова показала время 1 минута 06,13 секунды, выполнив норматив для участия в чемпионате мира (1.06,69).

Серебряную медаль завоевала Юлия Ефимова, финишировавшая с результатом 1.06,88. Примечательно, что Ефимова вышла на старт в форме московского хоккейного клуба «Спартак». Бронзовым призером стала Ралина Гилязова (1.08,03).

20-летняя Евгения Чикунова является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне. В ее активе также два серебра чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

33-летняя Юлия Ефимова — титулованная российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и обладательница бронзовой медали Олимпиады.

Чемпионат России по плаванию в Казани является отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Соревнования в Казани завершатся 18 апреля.

Рената Валеева