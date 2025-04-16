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Российские войска освободили Калиново в ДНР

16:17, 16.04.2025
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль село Калиново Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.

— Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка.

13 апреля подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка.

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