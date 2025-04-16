В части Кировского и Московского районов Казани 17—18 апреля отключат воду

Фото: Реальное время

Казанский водоканал сообщил о временном отключении водоснабжения в части Кировского и Московского районов города в связи с проведением работ по улучшению водоснабжения.

По данным предприятия, отключение произойдет с 09.00 17 апреля до 09.00 18 апреля.

Воды не будет по следующим адресам:

Вольная 1-я, д. 7, 7, корп. 1;

Вольная 2-я, д. 6, 8, 10;

Бабушкина, д. 14, 16, 16а, 20/34;

Баженова, д. 28, 30;

Горсоветская, д. 17, корп. 1, 2, 3; 17а, 17/1, 19а, 33;

Дежнева, д. 2, корп. 1, 2; 2а, 4, 4, корп. 1, 2;

М. Вахитова, д. 5, 5, корп. 2, 3, 5а, 5б, 5в, 17, 17в;

Передовая, д. 16, 18, 28/42, 30, 32, 33, 34, 36, 44/31;

Поперечно-Базарная, д. 47, 52, 54, 56, 57, 57/2, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 66, 68, 70, 72, 74;

Чигорина, д. 6, 9, 10, 11, 14/38, 17, 19;

Ягодинская, д. 23, 27, 34/20, 34а, 35, 37, 38/14, 40, 42/28, 44/31;

2-я Юго-Западная, д. 26, 26а;

Декабристов, д. 83, 85, 85а, 85б/1, 87.

Рената Валеева