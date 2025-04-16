Харуки Мураками и Хода Баракат стали лауреатами премии Шейха Заида 2025 года

В этом году среди лауреатов — писатели и исследователи из семи стран: Японии, Ливана, Марокко, Италии, Великобритании, Франции и ОАЭ

Премия Шейха Заида по литературе и культуре объявила победителей 19-го сезона. Награды присуждены в восьми категориях. В этом году среди лауреатов — писатели и исследователи из семи стран: Японии, Ливана, Марокко, Италии, Великобритании, Франции и ОАЭ. В оргкомитет поступило более 4 тыс. заявок из 75 стран. Торжественная церемония состоится 28 апреля на Международной книжной ярмарке в Абу-Даби. Каждый лауреат получит 750 тыс. дирхамов ОАЭ (примерно 204 тыс. долларов США). Обладателю главной награды, в номинации «Культурная личность года», вручат один миллион дирхамов (около 272 тыс. долларов).

Культурной личностью года признан японский писатель Харуки Мураками. Организаторы отметили его способность объединять в текстах разные культурные влияния и глобальный интерес к его книгам в арабоязычных странах. В своем заявлении Мураками назвал премию неожиданной и почетной. Он подчеркнул, что арабский язык имеет древнюю традицию повествования, и поблагодарил за то, что его книги читают в этом регионе. По его словам, истории — универсальный язык, который помогает людям понять друг друга и может способствовать миру.

Победителем в категории «Литература» стала Хода Баракат из Ливана. Ее роман «Хинд, или Самая красивая женщина в мире» посвящен женщине с акромегалией — заболеванием, которое влияет на внешность и восприятие себя. В категории «Детская литература» победила книга «Призрак Сабибы» марокканской писательницы Латифы Лабсир. В ней школьница Хиба рассказывает одноклассникам об опыте своего младшего брата, который живет с аутизмом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В номинации «Арабская культура на других языках» победила работа британского историка Эндрю Пикока «Арабская литература в Юго-Восточной Азии в XVII—XVIII веках». В категории «Перевод» наградили итальянского ученого Марко ди Бранко за английский перевод средневекового арабского текста «Книга Хурушиюша» — адаптации труда Павла Орозия «Семь книг против язычников».

В разделе «Редактирование арабских рукописей» победила работа «Новости о женщинах» иракского исследователя Рашида Аль-Хайюна. Она основана на анализе рукописи, приписываемой средневековому автору Усаме ибн Мункызу, и считается одним из немногих сохранившихся источников в области исторических сведений о женщинах.

В номинации «Вклад в развитие наций» премию присудили книге «Право стремиться: взгляды на права мусульманских женщин» Мохамеда Башари. Автор рассматривает тему права женщин на труд с точки зрения исламского права. В категории «Литературная и художественная критика» награду получил Саид Лауады за исследование «Еда и язык: культурные пласты в арабском наследии». В книге прослеживается связь между едой, речью и письмом в арабской культуре.

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Екатерина Петрова