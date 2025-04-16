Перевозчики ожидают двукратного увеличения штрафов за перегруз весной
С апреля у перевозчиков России выросла вероятность неправомерного получения штрафов после того, как владельцы автоматизированных пунктов весогабаритного контроля перенастроили их с учетом весенних ограничений по нагрузке на ось от 3,5 до 12 тонн, в зависимости от региона. Причем штраф за перегруз увеличился более чем на 50%, а размер скидок при оплате в льготный период снизился с 50 до 25% от суммы санкции. Избежать роста финансовой нагрузки поможет доработка системы контроля за перевозками, считают эксперты. Важно равнозначно распределить ответственность между перевозчиками и грузоотправителями, а также отказаться от автоматически вынесенных постановлений, возобновив проверки документов инспекторами ГИБДД и при необходимости — досмотры машин. Подробности — в обзоре, подготовленном для «Реального времени» в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» совместно с «Авто-ПЭК» и ГЛТ.
Штрафы выписывают автоматом, без учета исключений
В этом году вероятность получения необоснованного штрафа за превышение установленных параметров в период весенней просушки выросла в два раза, сообщил президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов.
Перевозки по региональным дорогам теперь отслеживают автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК), количество которых, согласно данным Ространснадзора, выросло на 23%, более чем до 500 единиц. К настоящему времени владельцы АПВГК уже установили лимиты по нагрузке на ось, исходя из требований в период весенних ограничений.
Теперь штрафы выписываются автоматически, без учета попадающих под исключения грузов, в том числе продуктов питания и топлива. Кроме того, в условиях ограничений, например, в Брянской и Тульской областях, где максимально допустимая нагрузка составляет 4 тонны на ось, перевозчики могут получить взыскание даже за проезд пустой фуры, подчеркнул генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.
Не менее острая проблема — отсутствие информации о получении штрафа сразу после проезда через автоматический пункт весогабаритного контроля. По словам Дмитрия Иевлева, компании могут получить уведомление о взыскании через 4—6 недель после завершения перевозки, в некоторых случаях этот срок доходит до двух месяцев. Из-за этого водитель не может своевременно устранить перегруз, если таковой имеет место быть, и в ряде случаев проезжает с превышением допустимой нагрузки на оси через несколько рамок. Кроме того, если рамка оказалась неисправной, доказать это в суде спустя несколько месяцев, к моменту, когда ее уже могут починить, весьма проблематично.
Наконец, если штраф пришел с неисправной рамки, за время, в течение которого перевозчику придет первое уведомление, он может получить еще несколько аналогичных штрафов, которые потом приходится оспаривать.
«Россия столкнется с нехваткой транспортных средств для доставки грузов»
Еще в прошлом году проезд грузовиков в период весенней просушки контролировали Ространснадзор и ГИБДД, проверки проводились на специально отведенных площадках. Уполномоченные органы изучали содержимое полуприцепа и документы, что исключало получение необоснованного штрафа, в том числе за проезд порожнего транспортного средства или грузовика с продуктами питания, топливом или другим разрешенным к перевозке грузом, пояснил учредитель компании GLT Павел Горбунов.
В этом году штрафы за перегруз транспортного средства увеличились на 50%, до 375—525 тыс. рублей, в зависимости от превышения нагрузки на ось. «Если ранее в течение 20 дней перевозчику разрешалось оплатить только 50% от этой суммы, теперь нужно оплатить 75% штрафа в течение 30 дней», — сообщил Вадим Филатов со ссылкой на поправки в КоАП РФ.
Спикер напомнил, что по итогам первого квартала 2025 года себестоимость грузоперевозок в России выросла на 12%, основные причины: повышение лизинговых платежей на 60 п.п. (до 27—28%), утильсбора — на 75—80% год к году, ремонтных затрат — на 20% год к году, медианного уровня зарплат — на 49% год к году, согласно данным hh.ru и «АвтоГрузЭкс».
Индикатор аналитиков ATrucks, отражающий баланс между предложением и свободным транспортом на рынке, упал на 18 п.п. год к году и к 31 марта достиг минус 8. Средний уровень тарифов на рынке снизился на 13,3% год к году, до 74,1 руб. за км, по состоянию на 31 марта, согласно данным аналитиков ATI.su.
Более 60% перевозчиков отрасли и вовсе находятся вне правового поля, демпингуя за счет оптимизации налогов и сборов. Разница в тарифах между транспортниками, работающими в правовом поле и остальными компаниями доходит до 20%.
— В этих условиях дополнительная финансовая нагрузка в виде растущего числа необоснованных штрафов, может привести к предбанкротному состоянию многих перевозчиков, в результате чего Россия столкнется с нехваткой транспортных средств для доставки грузов. Поэтому важно доработать систему контроля за перевозками в период весенних ограничений, — подчеркнул Вадим Филатов.
Неравная ответственность, отсутствие доказательств и снижение доли штрафов
Перевозчики уверены, что снизить долю компаний, необоснованно получающих штрафы за перегруз, позволит соразмерное с грузоотправителями распределение ответственности за погрузку и разгрузку транспортных средств.
На данный момент грузовладелец может получить штраф, только если доказано, что он предоставил недостоверные сведения об отправлении. В остальных случаях, согласно КоАП РФ, взыскание назначается перевозчику, контролирующему погрузку в транспортное средство.
Именно поэтому на практике привлечение грузоотправителя к ответственности возможно только при фактической остановке транспортного средства и проверке товаросопроводительных документов сотрудниками профильного ведомства. Если нарушение зафиксировано АПВГК, после завершения перевозки доказать недостоверность сведений от заказчика сложно, добавил Павел Горбунов.
Штрафы для транспортных компаний привязаны к конкретному превышению нагрузки на ось — от 10 до 50% и выше, тогда как взыскания для грузовладельцев варьируются от 150 до 225 тыс. рублей без определенной градации, что повышает вероятность получения штрафа в минимальном размере. Именно поэтому на рынке сохраняется большая доля грузоотправителей, которые до сих пор настаивают на доставке отправлений с перегрузом, а если транспортная компания не готова к этому — могут отказать в сотрудничестве.
Важно отказаться от автоматически вынесенных постановлений, подчеркнул бизнесмен. Обязательным условием должно стать изучение товаросопроводительных документов инспектором ГИБДД, а также при необходимости — осмотр транспортного средства. Такой подход позволит снизить долю необоснованно выданных штрафов за порожний проезд грузовиков, а также за доставку продуктов питания, топлива и других разрешенных в регионе категорий, резюмировал он.
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