Перевозчики ожидают двукратного увеличения штрафов за перегруз весной

Фото: Реальное время

С апреля у перевозчиков России выросла вероятность неправомерного получения штрафов после того, как владельцы автоматизированных пунктов весогабаритного контроля перенастроили их с учетом весенних ограничений по нагрузке на ось от 3,5 до 12 тонн, в зависимости от региона. Причем штраф за перегруз увеличился более чем на 50%, а размер скидок при оплате в льготный период снизился с 50 до 25% от суммы санкции. Избежать роста финансовой нагрузки поможет доработка системы контроля за перевозками, считают эксперты. Важно равнозначно распределить ответственность между перевозчиками и грузоотправителями, а также отказаться от автоматически вынесенных постановлений, возобновив проверки документов инспекторами ГИБДД и при необходимости — досмотры машин. Подробности — в обзоре, подготовленном для «Реального времени» в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» совместно с «Авто-ПЭК» и ГЛТ.

Штрафы выписывают автоматом, без учета исключений

В этом году вероятность получения необоснованного штрафа за превышение установленных параметров в период весенней просушки выросла в два раза, сообщил президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов.

Перевозки по региональным дорогам теперь отслеживают автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК), количество которых, согласно данным Ространснадзора, выросло на 23%, более чем до 500 единиц. К настоящему времени владельцы АПВГК уже установили лимиты по нагрузке на ось, исходя из требований в период весенних ограничений.

Перевозки по региональным дорогам теперь отслеживают автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК). Реальное время / realnoevremya.ru

Теперь штрафы выписываются автоматически, без учета попадающих под исключения грузов, в том числе продуктов питания и топлива. Кроме того, в условиях ограничений, например, в Брянской и Тульской областях, где максимально допустимая нагрузка составляет 4 тонны на ось, перевозчики могут получить взыскание даже за проезд пустой фуры, подчеркнул генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

Не менее острая проблема — отсутствие информации о получении штрафа сразу после проезда через автоматический пункт весогабаритного контроля. По словам Дмитрия Иевлева, компании могут получить уведомление о взыскании через 4—6 недель после завершения перевозки, в некоторых случаях этот срок доходит до двух месяцев. Из-за этого водитель не может своевременно устранить перегруз, если таковой имеет место быть, и в ряде случаев проезжает с превышением допустимой нагрузки на оси через несколько рамок. Кроме того, если рамка оказалась неисправной, доказать это в суде спустя несколько месяцев, к моменту, когда ее уже могут починить, весьма проблематично.

Наконец, если штраф пришел с неисправной рамки, за время, в течение которого перевозчику придет первое уведомление, он может получить еще несколько аналогичных штрафов, которые потом приходится оспаривать.

«Россия столкнется с нехваткой транспортных средств для доставки грузов»

Еще в прошлом году проезд грузовиков в период весенней просушки контролировали Ространснадзор и ГИБДД, проверки проводились на специально отведенных площадках. Уполномоченные органы изучали содержимое полуприцепа и документы, что исключало получение необоснованного штрафа, в том числе за проезд порожнего транспортного средства или грузовика с продуктами питания, топливом или другим разрешенным к перевозке грузом, пояснил учредитель компании GLT Павел Горбунов.

В этом году штрафы за перегруз транспортного средства увеличились на 50%, до 375—525 тыс. рублей, в зависимости от превышения нагрузки на ось. «Если ранее в течение 20 дней перевозчику разрешалось оплатить только 50% от этой суммы, теперь нужно оплатить 75% штрафа в течение 30 дней», — сообщил Вадим Филатов со ссылкой на поправки в КоАП РФ.

Спикер напомнил, что по итогам первого квартала 2025 года себестоимость грузоперевозок в России выросла на 12%, основные причины: повышение лизинговых платежей на 60 п.п. (до 27—28%), утильсбора — на 75—80% год к году, ремонтных затрат — на 20% год к году, медианного уровня зарплат — на 49% год к году, согласно данным hh.ru и «АвтоГрузЭкс».

По итогам первого квартала 2025 года себестоимость грузоперевозок в России выросла на 12%. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Индикатор аналитиков ATrucks, отражающий баланс между предложением и свободным транспортом на рынке, упал на 18 п.п. год к году и к 31 марта достиг минус 8. Средний уровень тарифов на рынке снизился на 13,3% год к году, до 74,1 руб. за км, по состоянию на 31 марта, согласно данным аналитиков ATI.su.

Более 60% перевозчиков отрасли и вовсе находятся вне правового поля, демпингуя за счет оптимизации налогов и сборов. Разница в тарифах между транспортниками, работающими в правовом поле и остальными компаниями доходит до 20%.

— В этих условиях дополнительная финансовая нагрузка в виде растущего числа необоснованных штрафов, может привести к предбанкротному состоянию многих перевозчиков, в результате чего Россия столкнется с нехваткой транспортных средств для доставки грузов. Поэтому важно доработать систему контроля за перевозками в период весенних ограничений, — подчеркнул Вадим Филатов.

Неравная ответственность, отсутствие доказательств и снижение доли штрафов

Перевозчики уверены, что снизить долю компаний, необоснованно получающих штрафы за перегруз, позволит соразмерное с грузоотправителями распределение ответственности за погрузку и разгрузку транспортных средств.

На данный момент грузовладелец может получить штраф, только если доказано, что он предоставил недостоверные сведения об отправлении. В остальных случаях, согласно КоАП РФ, взыскание назначается перевозчику, контролирующему погрузку в транспортное средство.

Именно поэтому на практике привлечение грузоотправителя к ответственности возможно только при фактической остановке транспортного средства и проверке товаросопроводительных документов сотрудниками профильного ведомства. Если нарушение зафиксировано АПВГК, после завершения перевозки доказать недостоверность сведений от заказчика сложно, добавил Павел Горбунов.

На данный момент грузовладелец может получить штраф, только если доказано, что он предоставил недостоверные сведения об отправлении. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Штрафы для транспортных компаний привязаны к конкретному превышению нагрузки на ось — от 10 до 50% и выше, тогда как взыскания для грузовладельцев варьируются от 150 до 225 тыс. рублей без определенной градации, что повышает вероятность получения штрафа в минимальном размере. Именно поэтому на рынке сохраняется большая доля грузоотправителей, которые до сих пор настаивают на доставке отправлений с перегрузом, а если транспортная компания не готова к этому — могут отказать в сотрудничестве.

Важно отказаться от автоматически вынесенных постановлений, подчеркнул бизнесмен. Обязательным условием должно стать изучение товаросопроводительных документов инспектором ГИБДД, а также при необходимости — осмотр транспортного средства. Такой подход позволит снизить долю необоснованно выданных штрафов за порожний проезд грузовиков, а также за доставку продуктов питания, топлива и других разрешенных в регионе категорий, резюмировал он.

