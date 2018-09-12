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АО Казанский медико-инструментальный завод

Промышленность, Производства

Общая информация

АО «Казанский медико-инструментальный завод» — одно из самых крупных медико-инструментальных предприятий России.

Выпускает около трех тысяч наименований изделий медицинских инструментов, а в части точной механики производит в стране более 90% профильных изделий. Основными конечными потребителями продукции КМИЗ являются лечебные учреждения, финансируемые из бюджета.

Основная продукция:

  • стоматологический инструментарий (твердосплавные боры и фрезы, алмазные головки, эндоканальные инструменты, микромоторы, турбинные, микромоторные наконечники);
  • микрохирургические инструменты и наборы;
  • полимерные инструменты и изделия для урологии, гинекологии, лаборатории, стоматологии и прочее.

Фабрика была основана на благотворительные средства в Киеве в 1931 году. В июле 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны фабрика была эвакуирована в Казань. В 1963-76 года были построены главные производственные корпуса первой и второй очереди Казанского медико-инструментального завода.

Генеральный директор — Шакиров Нур Хамзинович

Председатель совета директоров — Хакимов Рафаиль Сибгатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Салиха Сайдашева, 12
  • Телефон: (843) 221-93-00, 203-94-95
  • Email: pr.kmiz@mail.ru, info@kmizgroup.ru
  • Сайт: kmizgroup.ru

Дата последнего обновления: 12.09.2018

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