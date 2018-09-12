АО Казанский медико-инструментальный завод
Общая информация
АО «Казанский медико-инструментальный завод» — одно из самых крупных медико-инструментальных предприятий России.
Выпускает около трех тысяч наименований изделий медицинских инструментов, а в части точной механики производит в стране более 90% профильных изделий. Основными конечными потребителями продукции КМИЗ являются лечебные учреждения, финансируемые из бюджета.
Основная продукция:
- стоматологический инструментарий (твердосплавные боры и фрезы, алмазные головки, эндоканальные инструменты, микромоторы, турбинные, микромоторные наконечники);
- микрохирургические инструменты и наборы;
- полимерные инструменты и изделия для урологии, гинекологии, лаборатории, стоматологии и прочее.
Фабрика была основана на благотворительные средства в Киеве в 1931 году. В июле 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны фабрика была эвакуирована в Казань. В 1963-76 года были построены главные производственные корпуса первой и второй очереди Казанского медико-инструментального завода.
Генеральный директор — Шакиров Нур Хамзинович
Председатель совета директоров — Хакимов Рафаиль Сибгатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Салиха Сайдашева, 12
- Телефон: (843) 221-93-00, 203-94-95
- Email: pr.kmiz@mail.ru, info@kmizgroup.ru
- Сайт: kmizgroup.ru
Дата последнего обновления: 12.09.2018