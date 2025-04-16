Мечеть Маскары откроют после реставрации к началу июня

Фото: Реальное время

Историческую соборную мечеть села Маскара Кукморского района Татарстана планируется открыть после реставрации в начале июня — к празднованию Курбан-байрама. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Комитета республики по охране ОКН Иван Гущин.

— Все ждут окончания реставрации. С 2022 года мы этот объект поэтапно реставрировали. Сейчас находимся на финишной прямой. Вот только что разговаривал с представителем Духовного управления мусульман, есть договоренности, что мы эту мечеть откроем и приурочим к празднованию Курбан-байрама в начале июня этого года, — поделился он.

Гущин добавил, что на данный момент у мечети уже благоустроена территория. Также решены все вопросы с инженерными сетями и обустройством прилегающей территории.



Елизавета Пуншева