Новый закон о наркотиках в литературе оставил издателей без инструкций

Минцифры опубликовало 14 апреля проект перечня произведений, подпадающих под исключения. В нем всего один пункт

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, запрещающий пропаганду наркотиков в книгах, кино, СМИ и интернете. Он касается произведений, выпущенных после 1 августа 1990 года. Распространять такие книги будет можно только при наличии специальной маркировки, если упоминание наркотиков — часть художественного замысла. Минцифры опубликовало 14 апреля проект перечня произведений, подпадающих под исключения. В нем всего один пункт, пишет издание РБК. Он повторяет нормы закона и не содержит наименований конкретных книг. Издатели ожидали, что список будет поименным, но этого не произошло.

В документе сказано, что распространять с маркировкой можно только художественные произведения, в которых информация о наркотиках оправдана жанром. Это касается описаний изготовления, хранения, перевозки, сбыта и ввоза наркотиков, а также культивирования наркосодержащих растений. Исключения составляют научные и медицинские издания. Нарушение требований грозит штрафами: от 2 до 4 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 600 тыс. рублей для юридических лиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Издатели заявили, что не могут понять, какие книги теперь можно продавать. По их словам, после 1990 года в стране вышли десятки тысяч книг, и не все они оцифрованы. Отследить все упоминания наркотиков невозможно. Эксперты рабочей группы, которые занимаются отбором, пришли к выводу, что составить список невозможно. В результате ответственность за маркировку ложится на издательства и книжные магазины. Участники рынка опасаются штрафов в случае ошибок. Они считают, что новая норма требует отсрочки и доработки.

Юристы отмечают, что проект Минцифры не дает четких критериев. Это может привести к большому числу споров. Издателям придется проводить дополнительные психолого-лингвистические и художественные экспертизы.

Правовая неопределенность заставит маркировать даже книги, где наркотики упомянуты кратко. Представители отрасли говорят, что сейчас нет рабочих решений для выполнения требований. В условиях дефицита ясных правил они вынуждены снижать выпуск новинок, сокращать ассортимент и тратить больше на экспертизы. На портале нормативно-правовых актов общественное обсуждение проекта завершится 28 апреля.

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Екатерина Петрова