Список персон

Шакиров Нур Хамзинович

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Общая информация

Родился в с. Старый Кишит Арского района ТАССР.

Образование:

1969 г. — Казанский авиационный институт.

Трудовая деятельность:

1963 — 1981 гг. — токарь, мастер, старший мастер, начальник цеха, начальник производственно-диспетчерского отдела Казанского моторостроительного ПО.

1981 — 1987 гг. — заместитель главного инженера специального конструкторского бюро «Микроинструменты» Минмедпрома СССР, заместитель генерального директора по производству НПО «Мединструмент».

С 1987 г. — генеральный директор ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».

Кандидат технических наук.Действительный член Академии медико-технических наук.Автор работ по разработке новых медицинских методик и технического оснащения, по руководству персоналом.

Награжден орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть», почетной грамотой РТ, медалями«В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2006 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. С.Сайдашева, 12
  • Телефон: +7(843) 278-26-04
  • Email: kmizmarket1@mail.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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