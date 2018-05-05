Шакиров Нур Хамзинович
Общая информация
Родился в с. Старый Кишит Арского района ТАССР.
Образование:
1969 г. — Казанский авиационный институт.
Трудовая деятельность:
1963 — 1981 гг. — токарь, мастер, старший мастер, начальник цеха, начальник производственно-диспетчерского отдела Казанского моторостроительного ПО.
1981 — 1987 гг. — заместитель главного инженера специального конструкторского бюро «Микроинструменты» Минмедпрома СССР, заместитель генерального директора по производству НПО «Мединструмент».
С 1987 г. — генеральный директор ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».
Кандидат технических наук.Действительный член Академии медико-технических наук.Автор работ по разработке новых медицинских методик и технического оснащения, по руководству персоналом.
Награжден орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть», почетной грамотой РТ, медалями«В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2006 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. С.Сайдашева, 12
- Телефон: +7(843) 278-26-04
- Email: kmizmarket1@mail.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018